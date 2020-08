【Huluランキング】山下智久『THE HEAD』が首位陥落...代わりにトップに立ったのは？（8月18日更新）

夏らしからぬ冷え込みと遅ればせながらの梅雨がようやく終わったと思ったら、今月に入っていきなり猛暑日が続いているが、いかがお過ごしだろうか? オンライン動画配信サービスのHuluから、8月5日(水)から11日(火)までの1週間に最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介しよう。TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみよう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『親バカ青春白書』

2.『Nizi Project』

3.『ギルティ 〜この恋は罪ですか?〜』

4.『ハケンの品格(2020)』

5.『未満警察 ミッドナイトランナー』

6.『今日から俺は!!』

7.『名探偵コナン』

8.『炎炎ノ消防隊』

9.『鬼滅の刃』

10.『有吉の壁』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『THE HEAD』

3.『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』

4.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

5.『THE FLASH/フラッシュ』

6.『コバート・アフェア』

7.『エンジェルズ・シークレット』

8.『ヴァンパイア・ダイアリーズ』

9.『Dr. HOUSE』

10.『9-1-1:LA救命最前線』



海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『プラネット・ダイナソー』

2.『ハリー・ポッターと魔法の歴史』

3.『決死のサバイバル術 第二次世界大戦』

4.『アメリカズ・ゴット・タレント』

5.『密着!空港警察:南アメリカ』

6.『史上最恐!動物図鑑』

7.『シャーク:牙を剥く狂気』

8.『マーサの楽しい料理教室』

9.『ジェイミー・オリヴァー15MM 〜ぼくのスマートクッキング〜』

10.『あなたの知らないワイルドなペットたち』

週間ランキングで総合部門を制したのは、8月2日(日)からスタートした新ドラマ『親バカ青春白書』。妻を亡くし、男手一つで娘を育てた小説家の小比賀太郎(通称:ガタロー)が、女子校育ちの娘さくらが共学大学に通うことを心配するあまり、なんと娘と同じ大学を受験し同級生として同じ学部に入学! 馴れ馴れしく接してくる男性たちから娘をガードしながら、人生2度目の大学生気分を満喫するガタローの姿を描いたドタバタコメディだ。そのほかには、根強い人気を誇る『Nizi Project』が2位につけ、新エピソードが到着した『名探偵コナン』が7位にランクイン。劇場版も公開中の『今日から俺は!!』は前回のトップから6位に順位を下げた。

海外ドラマ部門では、山下智久出演の『THE HEAD』が首位陥落。代わりに『ウォーキング・デッド』がトップに立った。また、シーズン6が7月末から日本最速配信中のDCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』が5位に突如出現している。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、ゆりやんレトリィバァが出演した回が到着したオーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』が圏外から4位にジャンプアップ! そのほかには恐竜やサメ、戦争ものなどの人気コンテンツがトップ10に入る中、10位に入ったのは『あなたの知らないワイルドなペットたち』。5月のランキングでネコ関連番組がトップ10のうち1位・3位・4位に入ったことを記憶している人もいるかもしれないが、やはり愛らしいペットたちは見る者に癒しを与えるのかもしれない。(海外ドラマNAVI)

Photo:

Huluオリジナル『THE HEAD』Huluで全話独占配信中 © Hulu Japan/『親バカ青春白書』Huluで配信中 ©NTV/『THE FLASH/フラッシュ』シーズン6 Huluで最速配信中 THE FLASH and all pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. The Flash series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved./『あなたの知らないワイルドなペットたち』Huluで配信中 © John Downer Productions 2015