名作曲家のハンス・ジマーが、Netflixを立ち上げたときに流れる「ダダーン」というおなじみのサウンドを劇場用にアレンジした。

ポッドキャスト「Twenty Thousand Hert」の最新エピソードにて、Netflixが『グラディエーター』、『インセプション』、『ダンケルク』をはじめとした無数の映像作品のスコアで知られるジマーにオープニングサウンドの拡大版アレンジを発注したことが明かされた。この新しいサウンドは、『ROMA/ローマ』、『マリッジ・ストーリー』、『アイリッシュマン』の時のようにNetflixオリジナル映画がアカデミー賞の受賞を目指して劇場公開される際に使用されることになる。

The Netflix "ta-dum" soundmark is one of the all time greats, but doesn't work as well in a theater because it's only 3 seconds long.

- Siqi Chen (@blader) August 9, 2020