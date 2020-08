『Glee／グリー』『SATC』『リバーデイル』好き必見！等身大ヒロインが活躍するドラマ3本が独占日本初放送

恋に、仕事に、友情に全力投球! 都会で働く等身大のヒロインを描いた新作ドラマ3本が、今秋よりスーパー!ドラマTVにて順次独占日本初放送となることが決定した。いずれもドラマや映画で活躍するキャスト、スタッフが関わっており、日本上陸が待望されていた作品だ。

今回スーパー!ドラマTVが満を持して贈る3作品の主人公の共通点は、働く女性であること。仕事、友情、恋愛、結婚、出産などの悩みに揺れる等身大のヒロインたちだ。"私らしい人生"を求めるヒロインたちが織りなす、三者三様のストーリーをお見逃しなく。





『LOVE LIFE』

10月15日(木)22:00より放送と、3作品のうち最初にスタートするのは、今年5月に全米でサービスが始まった動画配信サービス、HBO Maxのオリジナル第1弾として製作された『LOVE LIFE』。配信開始直後にシーズン2更新が決定した話題作だ。

ニューヨークで大学時代からの友達とルームシェアをしながら日々仕事に恋に奮闘する主人公ダービーは、数年をかけて訪れる出会いの数々を通して、まだ知らなかった自分自身を少しずつ発見していく...。

ニューヨークを舞台に毎回恋のお相手が変わり、そのリアルな恋愛や友人たちとの友情を通してストーリーが展開していくというパターンは、『SEX AND THE CITY』を彷彿とさせるかもしれない。

主演と製作総指揮を兼任するのは、演技派として名高いアナ・ケンドリック(『ピッチ・パーフェクト』)。「自身の体験が詰め込まれている。自身の体験にあまりにも似すぎていて、元彼たちから怒りの電話がかかってくるんじゃないかと心配になった(笑)」とアナが語るように、ファッション、インテリアから、人間関係まで、今のニューヨーカーの生活を映すリアルな描写が見どころのキュートなラブストーリーだ。

アナとともに製作総指揮を務めるのは、『ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン』『ラスト・クリスマス』のポール・フェイグ。アナとはブレイク・ライヴリー共演の『シンプル・フェイバー』でも組んでいる。





『Katy Keene(原題)』

続いて、2020年冬から放送予定なのが、青春ミステリードラマ『リバーデイル』のスピンオフである『Katy Keene(原題)』。こちらも舞台はニューヨークで、高級デパートの店員として働きながらファッションデザイナーを目指し、仕事も恋も友情も全力で楽しむ20代のニューヨーカー、ケイティを中心に、若者たちがそれぞれの夢を叶えるために奮闘する姿を描く。

『リバーデイル』シーズン4にも登場していた本作の主人公ケイティ・キーンを演じるのは『プリティ・リトル・ライアーズ』のルーシー・ヘイル。『リバーデイル』のアシュリー・マレー(ジョシー・マッコイ役)が同役でレギュラー出演している。ジョシー以外にも『リバーデイル』のキャラクターが姿を見せているので、同作のファンはお楽しみに!





『Zoey's Extraordinary Playlist(原題)』

そして、2021年の放送が控えているのは『Zoey's Extraordinary Playlist(原題)』。あることがきっかけで、他人の心の声が歌になって聞こえるという能力が身に着いてしまったヒロイン、ゾーイを主人公にした、最高に笑えてハッピーになれるミュージカルドラマだ。シーズン2製作も決定している。

登場人物たちが迫力たっぷりで歌やダンスを披露する作品なので、『Glee/グリー』や『クレイジー・エックス・ガールフレンド』好きには特にオススメ! ゾーイが働くオフィスや家、そして街並みでも、人の心の声が歌となって流れていく。流れる歌は名曲ばかりで、その時々のキャラクターの心情によって、失恋ソング、力強い歌、楽しくなる歌で表現されていく。

主演は『ドント・ブリーズ』『キャッスルロック』のジェーン・レヴィ。『ギルモア・ガールズ』のローレン・グレアム、『The O.C.』のピーター・ギャラガーなどが脇を固める。

『Katy Keene』と『Zoey's Extraordinary Playlist』の放送日時の詳細は、分かり次第お届けしたい。(海外ドラマNAVI)

