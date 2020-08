京都アニメーションによる人気アニメ「Free!」の完全新作劇場版が、2021年に公開されることが明らかになった。15日にパシフィコ横浜からライブ配信された「Free!」シリーズ・オーケストラ・コンサート2020にて発表された。あわせて、ティザーPV・ティザービジュアルも公開された。

「Free!」シリーズは、水泳に青春をささげる青年たちの友情やチームの絆を描いた作品。2013年のテレビアニメ「Free!」を皮切りに、テレビシリーズ計3作品が放送されたほか、劇場版も展開されている。

「Free!」完全新作劇場版では、ついに世界へ挑む七瀬遙たちの姿が描かれることに。公開されたティザーPVには海外からもコメントが寄せられており、国内外から熱い視線が注がれている。さらに、大学生編にあたるテレビアニメ第3期「Free! -Dive to the Future-」と『劇場版 Free!-Road to the World-夢』をまとめた特別ムービー「今からでもわかる!『Free!シリーズ』Vol.2」も京都アニメーションのYouTubeチャンネルで公開された。(編集部・吉田唯)