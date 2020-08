10月2日より「アニメイズム」枠にて放送されるテレビアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』第2クールの主題歌をSPYAIR&SUPER BEAVERが担当することが決定。併せて、新たな主題歌が流れる2本のPVが解禁された。2012年より「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で連載された、古舘春一による『ハイキュー!!』は、宮城県を舞台に、県立烏野高校バレーボール部に所属する日向翔陽が、「コート上の王様」と呼ばれる天才セッターの影山飛雄ら魅力的なキャラクターたちと切磋琢磨し、かつての同バレーボール部の大エース「小さな巨人」を目指す姿を描いた王道スポーツ漫画。テレビアニメ第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』第2クールでは、主人公・日向翔陽役の村瀬歩をはじめ、石川界人、日野聡、入野自由、林勇、細谷佳正、岡本信彦、内山昂輝らが第1クールから引き続き出演。野島健児、宮野真守、株元英彰、笠間淳、島崎信長、山本匠馬、宮園拓夢、松浦義之ら人気キャストが演じる“最強の挑戦者”稲荷崎高校と熱戦を繰り広げる。そしてこの度、第2クールの主題歌情報と、烏野高校と稲荷崎高校、2つのチームを描く2本のティザーPVが公開。オープニングテーマは、SUPER BEAVERの「突破口」。第2クールの最新映像が収録されたティザーPV「突破口」Ver.では、SUPER BEAVERの疾走感あふれる爽やかな楽曲が物語を盛り上げる。エンディングテーマは、SPYAIRの「One Day」に決定。ティザーPV「One Day」Ver.では初解禁となった「One Day」がドラマティックに作品世界を表現している。テレビアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』第2クールは、10月2日よりMBS、TBSにて毎週金曜26時25分、BS‐TBSにて毎週金曜27時放送。