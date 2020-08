京都アニメーション制作の人気アニメシリーズ『FREE!』の劇場版最新作が、2021年に公開されることが決定。併せて、ティザーPVとティザービジュアルが解禁された。『Free!』シリーズは、チームとして絆を結び、夢に向けて泳ぎ続ける青年たちの物語。2013年のテレビアニメ『Free!』を皮切りに、テレビシリーズが計3作品放送され、劇場版は5作品が公開されている。劇場版最新作は、8月15日にパシフィコ横浜からライブ配信された「『Free!』シリーズ・オーケストラ・コンサート2020」にて、来年公開されることが発表された。2021年、いよいよ世界へ挑戦する遙たちの姿が描かれる。ティザービジュアルは、水面から差し込む光を浴びながら泳ぐ遙を描いたもの。ティザーPVは、青年たちのこれまでの歩みや、世界へ挑戦しようとする遙の姿を収録。「手をのばせば、届くところまできている。確かめに行こう。この先に何があるのか」「飛び込もうぜ、未来へ!」といった、希望にあふれたセリフも収められている。そして現在、2018年夏にテレビ放送された『Free!‐Dive to the Future‐』と、2019に公開された『劇場版 Free!‐Road to the World‐夢』など、これまでの『Free!』シリーズをまとめた「今からでもわかる!『Free!シリーズ』vol.2」がYoutubeにて公開中。さらに、テレビアニメ『Free!』『Free!‐Eternal Summer‐』のBlu‐rayボックスが発売されることも決定。発売日などの詳細は後日発表される。『FREE!』完全新作劇場版は2021年公開