土日2日間（8月15日〜8月16日）の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、15日に公開された『劇場版「Fate / stay night [Heaven's Feel] III.spring song」』が初登場1位に輝いた。

同作は2004年に発売されたビジュアルノベルゲーム「Fate/stay night」内の物語（ルート）の一つである「Heaven’s Feel」を3部作で劇場アニメ化したシリーズの最終章。「聖杯」をめぐる戦い「聖杯戦争」の真実、その戦争で間桐桜を守るために戦う衛宮士郎を待ち受ける運命が映し出される。当初は3月28日に公開予定だったが新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期され、ファン待望の初日を迎えた。

「弱ペダ」の愛称で親しまれる渡辺航の人気コミック「弱虫ペダル」を King & Prince の永瀬廉主演で実写映画化した『弱虫ペダル』は5位スタートとなった。伊藤健太郎、橋本環奈、坂東龍汰らが共演し、アニメ好きの高校生・坂道（永瀬）が自転車競技部に入部して自転車レースに情熱を注ぐさまが描かれている。

浜辺美波、北村匠海、福本莉子、赤楚衛二らが共演した『思い、思われ、ふり、ふられ』は6位発進。咲坂伊緒のコミックを原作にした切ない青春ラブストーリーで、4人の高校生の恋模様が展開される。恋愛映画の名手・三木孝浩監督がメガホンを取った。

先週1位の「ドラえもん」の長編劇場版第40作『映画ドラえもん のび太の新恐竜』は2位、賀来賢人主演の『今日から俺は!!劇場版』は3位、長澤まさみ主演の『コンフィデンスマンJP プリンセス編』は4位だった。

今週は『糸』『2分の1の魔法』『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』『映画 ギヴン』などが公開される。（ランキング・数字などは興行通信社調べ）（編集部・海江田宗）

【2020年8月15日〜8月16日の全国映画動員ランキングトップ10（興行通信社調べ）】※（）内は先週の順位

1（初）『劇場版「Fate / stay night [Heaven's Feel] III.spring song」』：1週目

2（1）『映画ドラえもん のび太の新恐竜』：2週目

3（2）『今日から俺は!!劇場版』：5週目

4（3）『コンフィデンスマンJP プリンセス編』：4週目

5（初）『弱虫ペダル』：1週目

6（初）『思い、思われ、ふり、ふられ』：1週目

7（4）『ぐらんぶる：2週目

8（6）『3年目のデビュー』：2週目

9（初）『東映まんがまつり 2020』：1週目

10（初）『インセプション』：-週目