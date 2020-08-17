»à»ÓÎß¡¹¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÇŽ¤¤Ê¤¼¥È¥è¥¿¤À¤±¤Ï¹õ»ú¤ò·×¾å¤Ç¤¤¿¤Î¤«
¢£Çä¤ì¹Ô¤¤¬Íî¤Á¤¿¡Ö3+1¡×¤Î¸¶°ø
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÌ¢±ä¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬Íî¤Á¤¿¡£¸¶°ø¤Ï3¤Ä¥×¥é¥¹¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¹©¾ì¤ä»öÌ³½ê¤ÎÊÄº¿¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¤ÎÄäÂÚ¡£
¢¸¶ÎÁ¡¢ÉôÉÊ¤Ê¤É¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¡¢À¸»º¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤¿¡£
£¾¦ÉÊ¤Î¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÈÎÇäÅ¹¤ÏµÙ»ß¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈÎÇäµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î3¤Ä¤Ë²Ã¤¨¤¿¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤È¤Ï´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸º¤¸¤¿¤³¤È¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°û¿©Å¹¡¢½ÉÇñ¶È¡¢ÅÚ»ºÊªÅ¹¤¬¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢´¶À÷¤ò¶²¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¢±Ç²è¡¢±é·à¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤â´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤è¤êÈÎÇäµ¡²ñ¤¬µÞ¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â´Ä¶ÊÑ²½¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤¿¡£µÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê°Ê¸å¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥«¡¼¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¼Ö¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
¢£¶¥¹ç¤¬ÂçÀÖ»ú¤ò½Ð¤¹Ãæ¡¢°ÛÎã¤Î¹õ»ú
³Æ¹ñ¤Î·ÐºÑ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¹¤½Ìî¤Î¹¤¤»º¶È¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤â¤Þ¤¿ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£2020Ç¯¤Î4·î¤«¤é6·î´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ïµð³Û¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü»º¤Ï2855²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤À¡£¥À¥¤¥à¥é¡¼¤Ï2461²¯±ß¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤¬1976²¯±ß¡¢FCA¡Ê¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¢¥¯¥é¥¤¥¹¥é¡¼¡Ë¤â1277²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤À¡£¥Û¥ó¥À¤Ï808²¯±ß¤ÇGM¤â796²¯±ß¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¿¤À1¼Ò¡¢Æ±¤¸´ü¤Ë¥È¥è¥¿¤À¤±¤Ï1588²¯±ß¤Î¹õ»ú¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Ë¤·¤í¡¢Æü»º¡¢¥Û¥ó¥À¤Ë¤·¤í¡¢Îò»Ë¤Î¤¢¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÂç´ë¶È¤À¡£Æþ¼Ò¤·¤¿¿Í´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¥È¥è¥¿¤Î¿Í´Ö¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤À¡£¥È¥è¥¿¤ÏÂ¾¼Ò¤è¤ê¤É¤³¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×
Åú¤¨¤Ï¡¢´íµ¡´ÉÍý¤Ç¤¢¤ê¡¢´íµ¡¤Ø¤ÎÂÐ½è¤À¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÌ¢±ä¤È¤¤¤¦´íµ¡¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤ÏÅ¬³Î(¤Æ¤¤«¤¯)¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¸µ¡¹¥È¥è¥¿¤Ë¤Ï´íµ¡´ÉÍý¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢´íµ¡¤ØÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÂÎ¼Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÖÊ£¹ç´íµ¡¡×¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤¿¤«
¤³¤Î9·î¤«¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤¬´íµ¡¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤«¤ò¾ÜºÙ¤Ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤òÆÉ¤á¤Ð¤É¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ì¡¢´íµ¡´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£²ñ¼Ò¤ò¶ÚÆù¼Á¤ËÊÑ¤¨¡¢Çä¤ê¾å¤²¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ëºî¤ê¤«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¤Î´íµ¡´ÉÍý¡×¡£
¤ï¤¿¤·¤¬ËÜ´ë²è¤Î¼èºà¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ¡¦Éð´Á¤¬ÅÔ»ÔÊÄº¿¤µ¤ì¤¿2020Ç¯1·î23Æü¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤ï¤¿¤·¤Ï¹½£¤Î¥È¥è¥¿¹©¾ì¤òË¬¤Í¤ëÍ½Äê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èô¹Ôµ¡¤âÈô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½ÐÄ¥¤ÏÃÇÇ°¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢¥È¥è¥¿¤ÏÂÐºöËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢´íµ¡´ÉÍý¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊó¤òÊ¹¤¤¤¿¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢µÞî±¡¢¼èºàÀè¤òÊÑ¤¨¤¿¡£´íµ¡¤Î»þ¤Ë¥È¥è¥¿¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃµµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï¥È¥è¥¿¤¬¿ÌºÒ¤ä¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËºÝ¤·¤Æ´íµ¡´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö50Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡×ÂæÉ÷¤Ç¤â¡¢¿×Â®¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤·Á¤ÎÊ£¹ç´íµ¡¤Ë¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡Ê4·î7Æü¤«¤é5·î25Æü¡Ë¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤È²ò½ü¤µ¤ì¤¿¸å¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤ÎËÜ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³ÆÃÏ¤Ç¼èºà¤ò¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼èºà¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©´Ö¤Î°ÜÆ°¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿6·î19Æü¤«¤é¤À¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤Æ¡¢¼Ò°÷¤ËÆùÇö¤·¤¿·ë²Ì¤¬ËÜ´ë²è¡¢¡Ö¥È¥è¥¿¤Î´íµ¡´ÉÍý¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ê¿»þ¤«¤éÂÎ¼Á²þÁ±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
¥È¥è¥¿¤Î´íµ¡´ÉÍý¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÏ¢ºÜ¤Î¤Ê¤«¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢´íµ¡´ÉÍý¤Ë¤ÏÊ¿»þ¤Î¹Ô¤¤¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£ÉáÃÊ¤«¤é´íµ¡¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤¢¤ï¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¤Ë¤À¤±Å¥Æì¼°¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬´íµ¡´ÉÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥È¥è¥¿¤ÏÊ¿»þ¤«¤é¤Ä¤Í¤ËÂÎ¼Á²þÁ±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶²Á¤ÎÄã¸º¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦½ñ¤¯¤È¡¢¡Ö¶ÐÊÙ¤¬Âè°ì¡×¤È¤«¡ÖËèÆü¤ÎÊÙ¶¯¤¬À®ÀÓ¸þ¾å¤Î¶áÆ»¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ¥ÅùÀ¸Åª¡¢¾®»ÔÌ±Åª¡¢¶µ²Ê½ñÄÌ¤ê¤ÎÆ»ÆÁÈ¯¸À¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥è¥¿¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä´íµ¡´ÉÍý¥Á¡¼¥à¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÍ¥ÅùÀ¸Åª¤Ç¤â¾®»ÔÌ±Åª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö»Å»ö¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¡Ö¤ª¤ä¤¸¡×¤Î²Ï¹çËþ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö³Ú¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥«¥¤¥¼¥ó¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¡¢¥«¥¤¥¼¥ó¤ÎÃÎ·Ã¤¬½Ð¤ë¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð²£Ãå¤Ê¤ä¤Ä¤ÎÊý¤¬¥«¥¤¥¼¥ó¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¢£¡Ö¤ª¤ä¤¸¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¶ì¤¤¶µ·±
Ç°¤Î¤¿¤á¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¡¢¡Ö¤ª¤ä¤¸¡×¤È¤ÏÀµ¼°¤Ê¸ª½ñ¤À¡£µï¼ò²°¤Ç¤¯¤À¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¿¤À¤Î¤ª¤ä¤¸¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²Ï¹ç¤Î¡Ö¤ª¤ä¤¸¡×¤ÏÀ¸»º¸½¾ì¤òÅý³ç¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£Àµ¼°¤Ê¸ª½ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î²Ï¹ç¤¬Éô²¼¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥¼¥ó¤È¤Ï¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ú¤Ë¤ä¤ì¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤í¡×¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤À¡£¾¼ÏÂ¤ÎÀÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë»þ¤ÏËÜÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤¬¤Á¤ã¤¬¤Á¤ã¤ÈÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤¤¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Áµ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¶ìÄË¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥â¥³¥ó¤¬¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡¢Ã¯¤Ç¤â¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²Ï¹ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´íµ¡´ÉÍý¤¬¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¶ÚÆù¼Á¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥¤¥¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡£2008Ç¯¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î»þ¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤¬Íî¤Á¤Æºß¸Ë¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£¤¢¤Î»þ¡¢´ÉÍý¿¦¤ÏÂçÊÑ¤À¡¢ÂçÊÑ¤À¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£Áû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ã¯¤â¸½¾ì¤Ø½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¸½¾ì¤ÎÉôÄ¹¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£´íµ¡¤Î»þ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÏÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¤À
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂçÊÑ¤À¡¢ÂçÊÑ¤À¤ÈÁû¤°Ï¢Ãæ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Ð±Ä¿Ø¤Ï¤Ë¤³¤Ë¤³¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤³¤È¤âÅÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÒÄ¹¤âÈÖÆ¬¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤âÅÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÊ¿»þ¤Ë¤Ï¥¥Ä¥¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡£´íµ¡¤Î»þ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÏÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¤À¡£¥Ç¡¼¥ó¤È¹½¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£¸½¾ì¤¬¼«¼çÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤È´íµ¡¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¡¢ËÍ¤Ï¼ã¤¤Ï¢Ãæ¤«¤é¡¢¡Ø¤ª¤ä¤¸¡¢¸½¾ì¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¡¢µÙ¤ó¤Ç¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¶ÚÆù¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÄ¾¸å¡¢À¸»ºÂæ¿ô¤Ï15¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¸º¤ê¡¢4000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê´íµ¡¤Ç¤Ï¡¢À¸»ºÂæ¿ô¤¬Ìó20¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¸º¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÄÌ´ü¤Ç¤Ï7300²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²Ï¹ç¤¬¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡¢11Ç¯´Ö¡¢¥«¥¤¥¼¥ó¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¢£ËÅÄ¼ÒÄ¹¡Ö¥È¥è¥¿¤Ï³Î¼Â¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¶ÚÆù¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²Ï¹ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ÒÄ¹¤ÎËÅÄ¾ÏÃË¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Î¤³¤È¤ò6·î¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÂÎ¼Á¶¯²½¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¯ÅÙ¤Ë¡¢»ä¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê´íµ¡¤ËºÆ¤ÓÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¤Ë¤·¤«¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¾å²ó¤ë¥³¥í¥Ê´íµ¡¤¬À¤³¦¤ò½±¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬»Ø¼¨¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥È¥è¥¿¤Î¸½¾ì¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ë¥É¤ÎÀ¸»º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¿ÍÌ¿Âè°ì¡Ù¡Ø°ÂÁ´Âè°ì¡Ù¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Â¨ÃÇÂ¨·èÂ¨¼Â¹Ô¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·è»»È¯É½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸«ÄÌ¤·¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤ÏÀÖ»ú¤Ë¤Ï´Ù¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î´ð½à¤ò¤ª¼¨¤·¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÎ¬¡Ë¥È¥è¥¿¤Ï³Î¼Â¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ò¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯»þ¤è¤ê¤â200ËüÂæ°Ê¾å¡¢Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¢£´íµ¡¤Î»þ¤³¤½Â¾¼Ô¤ò¤¿¤¹¤±¤ë¤³¤È
¥È¥è¥¿¤Î´íµ¡´ÉÍý¤ÏÊ¿»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¶²ÁÄã¸º¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤À¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Â¾¼Ò¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼Ò²ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤À¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿Ê¿»þ¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢´íµ¡¤¬Íè¤ë¤È¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¤µ¤é¤Ë»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê´íµ¡¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤Î½ÅÅÀÅª»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï°åÎÅ¸½¾ì¤Ø¤Î»Ù±ç¤À¡£¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤â´Þ¤á¡¢¥Þ¥¹¥¯¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ë¥É¤ò¼«ºî¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°åÎÅÍÑ¥¬¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î±«¹ç±©¤ÎÀ½Â¤²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬ºî¤ê»Ï¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¿Íºà¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿À¸»ºÊý¼°¤È¤¤¤¦À¸»º¡¢ÊªÎ®¡¢ÈÎÇä¤Ê¤É³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¼êË¡¤ÈÃÎ·Ã¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¡¢¼è°úÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ò±þ±ç¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê´íµ¡¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤òÍî¤È¤·¤¿´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥È¥è¥¿¼«ÂÎ¤¬»Å»ö¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï¤¹¤½Ìî¤¬¹¤¯¡¢ÇÈµÚ¸ú²Ì¤âÂç¤¤¤¡£ÉôÉÊ²ñ¼Ò¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹»º¶È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î²ñ¼Ò¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¼Ò²ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¹©¾ì¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢¹ñÆâ¤Ç300ËüÂæ¤òºî¤ëÂÎÀ©¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼¡©¡¡¡Ö´íµ¡´ÉÍý¤Ç¤ÏÌò°÷¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³
¿··¿¥³¥í¥Ê´íµ¡¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯´íµ¡´ÉÍýËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬¾ðÊó¼ý½¸¤ËÅØ¤á¡¢Áá¤áÁá¤á¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ï´´Éô¤Ø¤ÎÊó¹ð¤À¤±¤À¡£
Æ±¼Ò¤Î´íµ¡´ÉÍý¤Ç¤Ï¡ÖÌò°÷¤Ë¤ÏÊó¹ð¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¾ð¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤´´Éô¤Ï¼«¤éÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢´íµ¡´ÉÍýËÜÉô¤Ø¹Ô¤¯¡£ËÜÉô¤Ø¹Ô¤±¤Ð¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¾õ¶·¡¢¾ðÊó¡¢ÂÐºö¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÉ¤ËÅ½¤ê¤À¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤Î¿¿¿ñ¤À¡£
¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤ÎÍ§»³ÌÐ¼ù¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö´íµ¡´ÉÍý¤ÎÃ´Åö¤¬´´Éô¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤ê¡¢Êó¹ð½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¸½¾ì¤Ø¹Ô¤¡¢ÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¸½¾ì¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¤¦¤Á¤Ç¤Ï¼ÒÄ¹¼«¤é´íµ¡´ÉÍýËÜÉô¤ËÍè¤Æ¡¢ÊÉ¤ò¸«¤Æ¡¢´íµ¡´ÉÍý¤ÈÂÐ½è¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³Î¤«¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´íµ¡¤Î»þ¤Ê¤Î¤ËÌò°÷¼¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Á¤¤¤ÁÊó¹ð¤·¤ÆÊâ¤¯¤Î¤Ï¥Ð¥«¤Ð¤«¤·¤¤¡£¥È¥è¥¿¤Î¼Ò°÷¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥à¥À¤Ê»Å»ö¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡£
Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤¬¥È¥è¥¿¤Î´íµ¡´ÉÍý¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¸«½¬¤¦¤Ù¤¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö´íµ¡¤Î»þ¡¢Ìò°÷¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï·òÁ´¤Ê²ñ¼Ò¡¢À®Ä¹ÅÓ¾å¤Î²ñ¼Ò¤À¤±¤À¤í¤¦¡£Ç¯Ï·¤¤¤Æ´±Î½Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¢£Áá¤á¤Î½àÈ÷¤Ç´íµ¡´ÉÍý¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë
ºÇ¸å¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¤Ä¤Í¤ËÁá¤áÁá¤á¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Áá¤á¤Ë´íµ¡¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢Áá¤á¤ËÆ°¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ãæ¹ñ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¼Ö¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾®·¿¤Î¥«¥í¡¼¥é¡¢¥ì¥Ó¥ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¥«¡¼¥·¥§¥¢¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥«¡¼¤Ø°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤«¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ëü»ö¡¢Áá¤á¤ËÁá¤á¤ËÆ°¤¯¡£¤½¤ì¤ò¸ýÊÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅ·ºÍ¡¢ÃÓÇÈÀµÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÓÇÈ¤µ¤ó¤ÏËèÇ¯¡¢½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍâÇ¯¤Ë½Ð¤¹Ç¯²ì¾õ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¡£Ëü»ö¡¢Áá¤áÁá¤á¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
--²ñ¼Ò¤Çºþ¤Ã¤¿Ç¯²ì¾õ¤Ë¤Æ¤á¤¨¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤Î¤ÏÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
¥È¥è¥¿¤Î´íµ¡´ÉÍý¤ÏÃÓÇÈ¤µ¤ó¤ÎÇ¯²ì¾õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Áá¤áÁá¤á¤Î½àÈ÷¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢´íµ¡¤ÎºÇÃæ¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼è°úÀè¤Ç¤â¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë»Ù±ç¤Î¿Íºà¤ò½Ð¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î´íµ¡´ÉÍý¤À¡£
----------
ÌîÃÏ Ãá²Å¡Ê¤Î¤¸¡¦¤Ä¤Í¤è¤·¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È
1957Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Ë¡£¿ÍÊª¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿©¤äÈþ½Ñ¡¢³¤³°Ê¸²½¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¹âÁÒ·ò¥¤¥ó¥¿¥ô¥å¡¼¥º¡Ù¡ØÆüËÜ°ì¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ø¥¥ã¥ó¥Æ¥£Êª¸ì¡Ù¡Ø¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ø°ìÎ®¤¿¤Á¤Î½¤¶È»þÂå¡Ù¡Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÈþ¿©Î¹¹Ô¡Ù¡Ø¥ä¥ó¥¡¼¼ÒÄ¹¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¡ØTOKYO¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Êª¸ì¡Ù¤Ç¥ß¥º¥Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¾ÞÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡£
----------
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È ÌîÃÏ Ãá²Å¡Ë