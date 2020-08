【今週スタートの海外ドラマ】『ルシファー』『ライド with ノーマン・リーダス』待望の新シーズン他、ついに『バットウーマン』日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(8月17日〜)は、2度の打ち切りから復活を果たした『LUCIFER/ルシファー』、『ウォーキング・デッド』のノーマン・リーダスが日本周遊する『ライド with ノーマン・リーダス』の新シーズン他、アローバース最新作や『ER 緊急救命室』のノア・ワイリーが主演を務める新作ドラマがスタート。お見逃しなく!

8月17日(月)から8月23日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

8月18日(火)

■『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン4(Hulu)

『ウォーキング・デッド』のダリル役で知られるノーマン・リーダスが仲間とともにツーリングで世界各地を巡る旅番組の新シーズン。かつて日本に住んでいたこともあるノーマンは、関東と関西をそれぞれ巡り、『THIS IS US/ディス・イズ・アス』のマイロ・ヴィンティミリアらと共に様々な日本文化を体験する。

8月19日(水)

■『BATWOMAN/バットウーマン』(DVDレンタル、デジタル セル&レンタル配信)

グレッグ・バーランティ製作総指揮で贈る、米CWのDCドラマシリーズ6作品目となる最新作がついに日本上陸! バットマンが突如消えて3年が経ったゴッサム・シティを舞台に、バットマンことブルース・ウェインの従妹であるバットウーマンことケイト・ケインが愛する人、家族、そしてゴッサム・シティを守る。





■22:00〜『レッドライン 〜悲しみの向こうに』(スーパー!ドラマTV)

『ER 緊急救命室』のカーター役で知られるノア・ワイリー主演の社会派ドラマ。ダニエル(ノア)はパートナーで黒人医師のハリソン、養子の娘ジラと暮らしていたが、ある日、コンビニ強盗の現場に遭遇したハリソンが傷を負った店主を介抱しようとした時、駆けつけた警官ポールに犯人と誤認され射殺されてしまう。シカゴの北部、南部、西部とそれぞれの地域に住む3つの家族が交差する。

8月20日(木)

■『バイオハッカーズ』(Netflix)

ドイツ発の新作スリラードラマ。名門大学医学部の新入生ミア(ルナ・ヴェドラー『ブルー・マインド』)は、兄弟の死の謎を解明するために最先端の生物学を研究する教授ターニャ・ロレンツに接近する。そして、違法な遺伝子実験という危険な世界に足を踏み入れる。

8月21日(金)

■『LUCIFER/ルシファー』シーズン5(Netflix)

地獄の支配者であることに飽きてロサンゼルスに舞い降りた悪魔ルシファーが、女刑事クロエ・デッカーとタッグを組んで事件を解決していく『ルシファー』待望の新シーズン。前半と後半に分けて配信されるシーズン5には白黒で描かれるエピソードやミュージカル・エピソードもあり、バラエティに富んだ内容に。製作総指揮のイルディ・モドロヴィッチは、「ベストのシーズンだ。笑えるけどダークで、捻りがあって悲しくて喜びに満ちている」と語る。

