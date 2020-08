今年歌手デビュー30周年を迎える女優の高橋由美子が、30周年を記念したベストアルバム『最上級GOOD SONGS[30th Anniversary Best Album]』を10月28日に発売することが発表された。1990年4月に「Step by Step」で歌手デビューして以来、「Good Love」「友達でいいから」などがヒットし、“20世紀最後の正統派アイドル”として人気を博した高橋。デビュー30周年を記念したベスト盤にはこれまで発表されたシングル全24作品の表題曲に加え、SNSを通じて寄せられたリクエストで票を集めた12曲が収められる。さらにボーナストラックとして約21年ぶりの新曲「風神雷神ガール」と、デビューを飾った「Step by Step」の“30th Anniversary Version”が追加収録される。新曲の制作にあたって、高橋は舞台出演を通じて親交を深めた作詞家・森雪之丞に直々に作詞を依頼。作曲は高橋のアイドル時代の代表曲を多数生み出した本島一弥が担当し、“20世紀最後のアイドル”による21世紀最初の新曲となるポップチューンが完成した。なお限定盤には過去に出演したテレビ番組の歌唱シーンや、新曲のミュージックビデオなどを収録したDVDと、アイドル時代の写真や最新メッセージや撮り下ろしアーティスト写真を掲載したスペシャルブックが付属される。今年9月11日より上演される新作主演舞台『時子さんのトキ』の稽古で多忙な日々を送っている高橋。今回のベスト盤リリースについて「様々なご縁が重なって、21年ぶり(!)の新曲を含む記念アルバムをリリースすることになりました。アイドル時代の高橋由美子と、今の高橋由美子──。きっと成長を感じていただけると思うので、期待して待っていてくださいね!」とファンに呼びかけている。■高橋由美子デビュー30周年記念ベストアルバム『最上級GOOD SONGS[30th Anniversary Best Album]』収録曲【CD 1:Fight! Side】01. Step by Step(1stシングル/1990年)02. Fight!(2ndシングル/1990年)03. SHAMPOO(1stアルバム『Scarlet』収録/1990年)04. 笑顔の魔法(3rdシングル/1991年)05. セルロイドの夏休み(2ndアルバム『PEACE!』収録/1991年)06. PEACE BOBMER(2ndアルバム『PEACE!』収録/1991年)07. と・き・め・き(4thシングル/1991年)08. 元気!元気!元気!(5thシングル/1991年)09. アチチッチ -fire version-(8thシングル/1992年)10. だいすき(9thシングル/1992年)11. Good Love(10thシングル/1993年)12. 晴れのち曇りのち晴れ(5thアルバム「Reality」収録/1993年)13. はじまりはいま(11thシングル/1993年)14. Good-bye Tears(14thシングル/1994年)15. そんなのムリ!(15thシングル/1994年)16. 最上級I LIKE YOU(18thシングル/1995年)17. WILL YOU MARRY ME?(20thシングル/1996年)18. 笑ってるだけじゃない(22ndシングル/1997年)<ボーナストラック>19. Step by Step(30th Anniversary Ver.)※新録【】CD 2:Yell Side01. 友達でいいから(13thシングル/1994年)02. yell(12thシングル/1993年)03. 虹の彼方に(2ndシングル「Fight!」カップリング/1991年)04. コートダジュールで逢いましょう(7thシングル/1992年)05. あの日から僕は(6thシングル「いつか逢おうね」カップリング/1992年)06. いつか逢おうね(6thシングル/1992年)07. My Melodies(10thシングル「Good Love」カップリング/1993年)08. A Song For You(7thアルバム『Tenderly』収録/1994年)09. 想い出あげない(15thシングル「そんなのムリ!」カップリング/1994年)10. 8分休符(7thアルバム『Tenderly』収録/1994年)11. 3年過ぎた頃には(16thシングル/1994年)12. すき...でもすき(17thシングル/1995年)13. 負けてもいいよ(19thシングル/1996年)14. 今までどんな恋をしてきたんだろう(21stシングル/1997年)15. ふたりの距離(23rdシングル/1998年)16. 螺旋の月(24thシングル/1999年)<ボーナストラック>17. 風神雷神ガール(作詞:森雪之丞/作曲:本島一弥/編曲:上杉洋史)※新録■高橋由美子主演舞台『時子さんのトキ』(作・演出:田村孝裕)東京公演 9月11日〜21日 よみうり大手町ホール<全14公演>大阪公演 9月25日〜27日 サンケイホールブリーゼ<全5公演>