àÉ´ÀïÏ£Ëáá¤Î°½Ìî¹ä¤¬¡Ö¥ä¥Ð¥¤¡ª¡×¤òÏ¢È¯¡¡»£±Æ¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤¿¾®Æü¸þÊ¸À¤
¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î°½Ìî¹ä¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤Ë»£±Æ¤ò»ß¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢°½Ìî¤ÏÀ±Ìî¸»¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö£Í£É£Õ£´£°£´¡×¡Ê£Ô£Â£Ó¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£Æ±ºî¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë£±ÏÃ´°·ë¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¡£·Ù»¡ÆâÉô¤Çà²¿¤Ç¤â²°á¤È¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë¿´·ì¤òÃí¤°½éÆ°ÁÜºº¤ÎÎ×»þÉôÂâ¡ÖÂè£´µ¡Æ°ÁÜººÂâ¡×¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¡¡Àè·î£²£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè£µÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ê£¶£¶¡Ë¤ÈÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ê£³£°¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¾®Æü¸þ¤Ï°½Ìî±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î»Õ¾¢Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï°½Ìî¤µ¤ó¤È¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤¬½é¶¦±é¡£°½Ìî¤µ¤ó¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÅöÆü¡¢°½Ìî¤µ¤ó¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò´ãÁ°¤Ë¤·¤¿»Ò¶¡¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡Ç°´ê¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¿°½Ìî¤é¤·¤«¤é¤Ìà¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°á¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë°½Ìî¤µ¤ó¤¬¥»¥ê¥Õ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹²¤Æ¤¿°½Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ù¤È»£±Æ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛ¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡Ø¥³¥Ò¤µ¤ó¡Ê¾®Æü¸þ¡Ë¤Î¼Çµï¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡£¥»¥ê¥Õ¤¬¥Ö¥ÃÈô¤ó¤À¡Ù¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ´¤ì¤Î¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡
¡¡¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¡¢¾®Æü¸þ¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤Ï³ÆÊýÌÌ¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¥À¥³¡£¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ë¸µ¥«¥ì¤Î¤³¤È¤ò¥Ö¥Ã¤³¤ó¤Ç¡Ø¤¦¤ë¤»¡¼¥Ï¥²¡ª¡Ù¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤ÎàÌþ¤··Ï¥¥ã¥éá¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¾®Æü¸þ¤È¤Î¶¦±é¤ò½ª¤¨¤¿°½Ìî¤Ï¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£