上半期売れたSIMフリースマホ、P30 liteが根強い人気、”1円”で注目集めたRankuten MiniもTOP10入り 2020/8/15
「BCNランキング」2020年上半期の集計データによると、SIMフリースマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 P30 lite（Huawei Technologies）
2位 AQUOS sense3（シャープ）
3位 Reno A（OPPO）
4位 Galaxy A20（SAMSUNG）
5位 A5 2020（OPPO）
6位 nova lite 3（Huawei Technologies）
7位 Galaxy A7 SM-A750C（SAMSUNG）
8位 Rakuten Mini（Tinno Mobile Technology）
9位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
10位 ZenFone Max (M2)（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 P30 lite（Huawei Technologies）
2位 AQUOS sense3（シャープ）
3位 Reno A（OPPO）
4位 Galaxy A20（SAMSUNG）
5位 A5 2020（OPPO）
6位 nova lite 3（Huawei Technologies）
7位 Galaxy A7 SM-A750C（SAMSUNG）
8位 Rakuten Mini（Tinno Mobile Technology）
9位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
10位 ZenFone Max (M2)（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。