HUAWEI P30 lite（左）、Rakuten Mini（右）

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　「BCNランキング」2020年上半期の集計データによると、SIMフリースマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

 
1位　P30 lite（Huawei Technologies）

2位　AQUOS sense3（シャープ）

3位　Reno A（OPPO）

4位　Galaxy A20（SAMSUNG）

5位　A5 2020（OPPO）

6位　nova lite 3（Huawei Technologies）

7位　Galaxy A7 SM-A750C（SAMSUNG）

8位　Rakuten Mini（Tinno Mobile Technology）

9位　AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）

10位 ZenFone Max (M2)（ASUS）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。