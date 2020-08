『ザ・クラウン』3代目のフィリップ役は『ゲーム・オブ・スローンズ』のあの人！

Netflixオリジナルドラマ『ザ・クラウン』では時代の経過に合わせて俳優たちが代替わりしていく作品だが、来たるシーズン5&6でフィリップ王配を演じる俳優が決定した。米Deadlineなどが報じている。

エリザベス2世の夫、フィリップ王配役に起用されたのは、大人気ファンタジー大河ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』にハイスパロー〈雀聖下〉として出演していた英国ウェールズ出身のジョナサン・プライス。同役をシーズン1&2ではマット・スミス(『ドクター・フー』)が、シーズン3&4ではトビアス・メンジース(『アウトランダー』)がそれぞれ演じていた。なお、次期エリザベス2世役には『ハリー・ポッター』シリーズのドローレス・アンブリッジ役で知られるイメルダ・スタウントン、新たなマーガレット王女役には『ファントム・スレッド』でアカデミー賞にノミネートされたレスリー・マンヴィルがすでに決定している。

今年初め、Netflix映画『2人のローマ教皇』で初めてアカデミー賞にノミネートされていたジョナサン。これまでの出演作には、『未来世紀ブラジル』『テリー・ギリアムのドン・キホーテ』『G.I.ジョー』『007 トゥモロー・ネバー・ダイ』『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズなどがある。

一旦はシーズン5で終了すると伝えられたものの、その後にエマ・コリンがキャスティングされている。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』

Game of Thrones © 2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc. Distributed by Warner Bros. Entertainment Inc.