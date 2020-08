さわやかに保湿する夏用ジェル

みずみずしく、ひんやりとしたつけ心地

暑い夏を超えるおともに

毎年、冬になるとお世話になる保湿クリーム「越冬クリーム」。実はあのアイテムに、夏バージョンが出ていたのです![caption id="attachment_644855" align="alignnone" width="1184"]HOUSE OF ROSE「ビーハニー/夏場しのぎ」1,320円(税込)[/caption]その名もHOUSE OF ROSE・ビーハニーの「夏場しのぎ」。全身に使えるジェルタイプの 美容 液で、ハチミツやローヤルゼリーなど、ミツバチ由来の保湿成分が配合されているそう。顔にも身体にも使えて、暑さでお風呂上がりのケアが億劫な今の季節にぴったりのアイテムなのです。ぷるぷるとしたテクスチャーのジェルから香るのは、ハニーサックルという香り。さわやかで透明感があって、夏にちょうどいいところがお気に入りです。肌に塗るとひんやりと気持ちよく、それでいてハーブのようなスースーとした鋭い冷感とは違った、まるで水の中に浸っているような心地よさ。気温の高い日は、肌に乗せた矢先に溶けて滑り落ちていくほどのみずみずしさです。さっぱりとしたつけ心地なのに、その後の保湿感がすごい!内容量は110gとそこそこですが、伸びがよく、コスパもよし。べたべたしないのに潤いが続いてくれて、エアコン直下の作業中でも乾燥が気にならなくなりました。今年の夏はこれを加えただけで、涼しさが段違い。さらっと過ごしたい夏場なら、化粧水兼美容液として スキンケア もこのジェルひとつでいいかも。炎天下へ出なければならない朝の肌にも、日に当たって火照った夜の肌にも相性バツグンですよ。ビーハニー/夏場しのぎ[HOUSE OF ROSE]