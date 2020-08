最高のキスが見られるドラマ5選！『ゲーム・オブ・スローンズ』『ゴシップガール』...

海外ドラマならではの見どころは数多いが、ロマンティックだったり濃厚なキスシーンもその一つ。女性向けエンタメ情報を幅広く扱うサイト、米Refinery29が、人気ドラマにおける最高のキスシーンを選出している。そのうち日本でも名の通っている作品に絞り、忘れられない5つのキスを振り返ってみよう。

『ゲーム・オブ・スローンズ』

2019年に惜しまれつつ終幕したファンタジー大河ドラマは、息を呑むほどのバイオレンスと濃密なラブシーンも人気の一因だっただけあって、キスに関してもとっておきの名場面が。

シーズン8第4話「最後のスターク家」から、ブライエニーとジェイミー・ラニスターによるシーン。戦いの勝利を祝って仲間と飲みながら告白ゲームをしていた時、ティリオンに処女だと気づかれたブライエニーが気分を害して席を立つと、彼女を追ってジェイミーは彼女の部屋へ。彼女に横恋慕するトアマンドに嫉妬したと打ち明けたジェイミーが、暖炉を焚いた部屋が熱いといって服を脱ぎ始めるとそれをブライエニーが手伝い、「騎士とは寝たことがない」というジェイミーと「私は誰とも寝たことがない」と語るブライエニーは、暖炉の炎に照らされる中、激しい口づけを交わす。

シーズン3の時からお互いを意識してきたジェイミーとブライエニーがついに結ばれた瞬間は多くのファンの心に残っただろう。全8シーズンがHuluで配信中。





『The O.C.』

2003年から4シーズン続き、日本でもヒットした、セレブライフが眩しい青春ドラマ。ロサンゼルスの南側に位置し、治安の良いリゾート地として知られるカリフォルニア州オレンジカウンティを舞台に、ファッショナブルでスタイリッシュな生活を疑似体験させてくれる。不良少年のライアンが高級住宅街に住む弁護士サンディに引き取られ、荒れていた暮らしから一転、トレンディーな高校生活へ船出する。

今回はシーズン2第14話「レイニー・デイ」から、セスとサマーの名シーンをチョイス。土砂降りの中、スパイダーマンのコスチューム姿のまま屋根に上がったセスは、足を滑らせて持っていたロープに絡まり、軒に逆さ吊りになってしまう。そこに現れたサマーが、彼のマスクの口元だけめくってそっと口づけ。雷鳴とどろく中、2002年の映画『スパイダーマン』をなぞらえた爽やかな一幕となっている。

ちなみに二人を演じたレイチェル・ビルソンとアダム・ブロディは、2019年の夏、ロサンゼルス国際空港で偶然の再会を果たしている。レイチェルがInstagramでファンに報告した。作品終了後も仲が良いようで何よりだ。全4シーズンがAmazon Prime VideoとHuluで配信中。





『ゴシップガール』

『The O.C.』と同じくセレブの世界における恋愛や友情を描いた青春ドラマだが、ニューヨークに住むティーンのより過激な日常を描いたのが、同作と入れ替わりに2007年から始まった『ゴシップガール』。

注目はシーズン1第7話「ビクター/ビクトローラ」、ブレア・ウォルドーフとチャック・バス、つまり当時の憎まれ役同士のファーストキス。セリーナのことが忘れられないネイトと別れたブレアが、チャックにたきつけられてステージに立ち称賛を浴びた後、チャックに送ってもらうリムジンの中でいいムードに。「ステージでの君は最高だった」と言われたブレアが身を寄せ、二人は軽くキスを交わす。相手が親友の彼女であることに当初躊躇した様子のチャックだが、2度目のキスからはノンストップ。Sum 41の名曲「With Me」に乗せて、二人は激しく燃え上がる。全6シーズンがAmazon Prime Video、Netflix、Huluで配信中。2019年夏にはリブート版の製作にゴーサインが出たと報じられており、続報を待ちたい。





『ジェーン・ザ・ヴァージン』

Destined to be together. Happy February 14, 2018



主人公は、敬虔な祖母の影響で婚前交渉は絶対にしないという誓いを立てていた23歳のジェーン。それなのに病院側の手違いで人工授精を施されてしまい、なんと処女なのに妊娠。もはや純潔を守る必要のなくなったジェーンは次第に性に積極的になり...というコメディドラマだ。

今回セレクトしたシーンは、シーズン4第10話。なかなかラファエルとの一線を超えられないジェーンは、ラファエルの元妻であるペトラと一緒にウォーキングマシンで汗だくになった後、彼女からラファエルのベッドでの技巧を聞かされて思わず彼の元へ。運動でかいた汗を流すためにシャワーを浴びているとラファエルが合流し、熱いシャワーが湯気を立てる中、二人は情熱的なキスを交わす。2019年に完結した同作の全5シーズンはNetflixで配信中。





『グッド・プレイス』

ショッピングカートに轢かれるという残念すぎる最期を遂げた女性エレノアが目覚めた場所は、「グッド・プレイス(いいところ)」と呼ばれる死後の世界。ろくでもない所業ばかりしてきた人生なのに、手違いでこちらへ送られたらしく、過去の悪行がバレて地獄送りにならないようにと、4人の仲間とともにその場しのぎの善行を重ねていく。

友情関係からの急展開が印象的だったのは、シーズン2フィナーレ(第12話「行くべきところ」)での、エレノアとチディのキスシーン。生前の悪行がバレて窮地に陥ったエレノアたち。もう互いに会えることはないかもと考えたジャネットは、秘めていたジェイソンへの愛を告白。エレノアのソウルメイトであるチディも、この流れに乗らんとばかりにエレノアへと歩み寄り、いきなり唇を奪う。無言のキスの後、徐々に笑顔が広がるエレノアの表情に注目だ。2019年に終了した同作も全4シーズンがNetflixで配信中。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』

© 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO ® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

『The O.C.』

© 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

『ゴシップガール』

© Warner Bros. Entertainment Inc.

『グッド・プレイス』

© 2017 NBCUniversal Media, LLC