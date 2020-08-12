¡ã´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¡ä1½µ´Ö¤Ç-2.5kgÁé¤»¤¿¡¢Ì¥ÏÇ¤Î¡ÖËâ½÷¥¹¡¼¥×¡×¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
²Æ¤Þ¤Ç¤ËÁé¤»¤ë¤È¸À¤¤Â³¤±¡¢·ë¶ÉÁé¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²Æ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤ËÏ¯Êó¡ª
¤¤¤Þ´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖËâ½÷¥¹¡¼¥×¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢Ä¹¤¤´Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹·Ï¥¹¡¼¥×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö»éËÃÇ³¾Æ¥¹¡¼¥×¡×¤ÈÆ±¤¸¥ì¥·¥Ô¡£¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¡¢7Æü´Ö³Ý¤±¤Æ¡¢¡ÖËâ½÷¥¹¡¼¥×¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤òÂÎ¸³¡£
¤È¤Ë¤«¤¯µÞ¤¤¤Ç¡¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÂÎ½Å¤òÍî¤È¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Ç¤¹¡£
¡ÖËâ½÷¥¹¡¼¥×¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤È¤Ï
ËèÆü¡ÈËâ½÷¥¹¡¼¥×¡É¤È·è¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¡Á3¥¥í¤ÏÁé¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖËâ½÷¥¹¡¼¥×¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡£¥¹¡¼¥×¤Ë»È¤¦ÌîºÚ¤Ï¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÌîºÚ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Ê¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢½¾Íè¤Î»éËÃÇ³¾Æ¥¹¡¼¥×¤Ç¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö7Æü´Ö¤Î¿©»öÆâÍÆ¤È¥ë¡¼¥ë¡×¤ò»²¹Í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
7Æü´Ö¤Î¿©»ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¥ë¡¼¥ë7Æü´Ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
1ÆüÌÜ¡§¥Ð¥Ê¥Ê°Ê³°¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥¹¡¼¥×
2ÆüÌÜ¡§ÌîºÚ¡ÊÆ¦¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó°Ê³°¡Ë¤È¥¹¡¼¥×
3ÆüÌÜ¡§¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢ÌîºÚ¡Ê¥¸¥ã¥¬¥¤¥â°Ê³°¡Ë¡¢¥¹¡¼¥×
4ÆüÌÜ¡§¥Ð¥Ê¥Ê3ËÜ¤È¥¹¡¼¥×
5ÆüÌÜ¡§Æù350g¡Á700g¡Ê¼Ñµû¤Ç¤âOK¡Ë¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥¹¡¼¥×
6ÆüÌÜ¡§µíÆù¤È¥¹¡¼¥×
7ÆüÌÜ¡§¸¼ÊÆ¡¢ÌîºÚ¡¢¥¹¡¼¥×
¡¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï24»þ´Ö¤¢¤±¤Æ¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£
¢°û¤ßÊª¤Ï¡¢¿å¡¢¤ªÃã¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢100¡ó¥¸¥å¡¼¥¹¡¢Ìµ»éËÃ¤Î¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯¤Î¤ß¡£
£ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ÏÌý¤ä¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤ï¤ºÀ¸¤«è§¤Ç¤ë¤«¾ø¤¹ÊýË¡¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£
¤¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢±ö¤³¤·¤ç¤¦¡¢¾ßÌý¡¢Ì£Á¹¡¢¥¥à¥Á¡¢¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ê¤É¤ÇÌ£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤âOK¡£
¥¥¹¡¼¥×¤À¤±¤Ï¤¤¤Ä¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°û¤ó¤Ç¤âOK¡£
¦ÎÌ¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©¤ÙÊª°Ê³°¤Î¤â¤Î¤Ï¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤âOK¡£
°Ê¾å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»´ü½¸Ãæ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤æ¤ë¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡Æü¡¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õÊ¢¤ò²æËý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¢ö¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤´¤¯Çö¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤ÇÌ£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ë°¤¤º¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤«¤Ê¤êÍ¤êÆñ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Ëâ½÷¥¹¡¼¥×¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¤³¤Á¤é
¥ì¥·¥Ô¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ºî¤êÊý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡£ÉáÃÊÎÁÍý¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¡¢µ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÒºàÎÁ¡Ó
¶Ì¤Í¤®Âç¡Ä3¸Ä
¥¥ã¥Ù¥ÄÂç¡ÄÈ¾¶Ì
¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ä1¸Ä
¥»¥í¥ê¡Ä1ËÜ¡Ê¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ç¤âOK¡Ë
¥Û¡¼¥ë¥È¥Þ¥È¡Ä1´Ì
¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡Ä1¸Ä
¡Òºî¤êÊý¡Ó
1.ºàÎÁ¤ò¹¥¤¤ÊÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2.ÀÚ¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¡¢¥Û¡¼¥ë¥È¥Þ¥È¡¢¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤òÆé¤ËÆþ¤ì¡¢¤Ò¤¿¤Ò¤¿¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤¿¤é´°À®¡ª
¡ÔPOINT¡Õ¤¿¤¯¤µ¤ó³ú¤à¤³¤È¤ÇËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌîºÚ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹Å¤á¤Ë¼Ñ¤ë¤È¡ý¡£
7Æü´Ö¤Ç2.5kgÁé¤»¤¿¡ªÌµÍý¤Ê¤¯²Ä°¦¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ÖËâ½÷¥¹¡¼¥×¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×1ÆüÌÜ¡§¥Ð¥Ê¥Ê°Ê³°¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡ÜËâ½÷¥¹¡¼¥×
1ÆüÌÜ¤Ï¡¢Ä«¡¦Ãë¡¦Ìë¤È1ÇÕ¤º¤Ä¡¢¥¹¡¼¥×¤ËðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤ò¹Å¤á¤Ë¼Ñ¤¿¤ª¤«¤²¤Ç³ú¤à²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢½éÆü¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬MAX¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢1¿©¤Ï¥¹¡¼¥×¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êËþÂ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤êÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÎÌ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¿©»öÎÌ¤Î¤¿¤á¡¢Í¼Êý¾®Ê¢¤¬¤¹¤¡¢Åí¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Ð¥Ê¥Ê°Ê³°¤Ê¤é²¿¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âÎÉ¤¤¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â°û¤ó¤ÇÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤È¤¤â¡Ö¿©¤Ù¤¿¤é¥À¥á¡ª¡×¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤Ç¤·¤¿¡£
¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò²æËý¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¥É¥«¿©¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤â³Ú¤Á¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÕ¼à¤¬Æü²Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Í£°ì¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£2ÆüÌÜ¡§ÌîºÚ¡ÊÆ¦¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó°Ê³°¡Ë¡ÜËâ½÷¥¹¡¼¥×
Ä«¤ÈÃë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥×¤Ë¤¤¤ï¤·¤Î¼Ñ´³¤òÊ´Ëö¾õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤òº®¤¼¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¡¼¥×¡¢ÏÂÉ÷¤Ë¤âÍÎÉ÷¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤ËË°¤¤Þ¤»¤ó¡£Ìë¤Ï¥¹¡¼¥×¤Ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¤È¥Ù¥¤¥¯¥É¥Ý¥Æ¥È¤ò¡£
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ê¿©ºà¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤âOK¡ª¡¡Âç¹¥Êª¤Î¥Ù¥¤¥¯¥É¥Ý¥Æ¥È¤¬¿©¤Ù¤ì¤Æ¤ªÊ¢¤â¿´¤âÂçËþÂ♡
¤Þ¤À2ÆüÌÜ¤Ê¤Î¤ÇÂÎ½Å¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤è¤Û¤É¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤«¤Ê¤êÂÎ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö3ÆüÌÜ¡§¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢ÌîºÚ¡Ê¥¸¥ã¥¬¥¤¥â°Ê³°¡Ë¡ÜËâ½÷¥¹¡¼¥×
3ÆüÌÜ¡¢Ä«ÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ë¤È¡Ý0.8kg¡ª¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï1ÆüÌÜ¤È2ÆüÌÜ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎMIX¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â°Ê³°¤ÎÌîºÚ¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Æü¡£¤·¤«¤·¡¢Ä«¤«¤é½ë¤¯¤Æ¿©Íß¤¬Í¯¤«¤º¥¹¡¼¥×¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ß¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¤ªÃëÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò³Ý¤±¤¿¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£15:00º¢¡¢¤ê¤ó¤´¤Î100¡ó¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ì¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¿©ÍßÁý¿Ê¸ú²Ì¤Ê¤Î¤«¡¢Í¼¿©¤Î»þ´Ö¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¦¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÞÆ¦¤ò¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤Ä¤Þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÍ¼¿©¤Î¤È¤¤Ï¥¹¡¼¥×¤À¤±¤Ç½¼Ê¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¿©¤Ù¤º¡£ÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤«¡¢3ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£4ÆüÌÜ¡§¥Ð¥Ê¥Ê3ËÜ¡ÜËâ½÷¥¹¡¼¥×
Ä«µ¯¤¤ÆÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¡Ý2kg!!¡¡Á°Æü¤«¤é¤³¤ÎÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÂÎ½Å¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿³ä¤Ë¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶Æ°¡£Èô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¢ö
¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¡¼¥×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ð¥Ê¥Ê¤ò3ËÜ¿©¤Ù¤ëÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¿©¤´¤È¤Ë¥¹¡¼¥×1ÇÕ¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤ò1ËÜ¤º¤ÄÀÝ¼è¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï¤ªÊ¢¤Ë¤º¤Ã¤·¤ê¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤Ï½¼Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¡£¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÌ£Á¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤ÆËè¿©Ì£Á¹¤òÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
4ÆüÌÜ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ãº¿å²½Êª¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤¦¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤òÊä¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤Ø¤ÎÍßµá¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÉáÃÊ¥Á¥ç¥³¥é¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢´Å¤¤¤â¤ÎÍß¤â¸ºÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡ª5ÆüÌÜ¡§Æù350g¡Á700g¡Ê¼Ñµû¤Ç¤âOK¡Ë¡¢¥È¥Þ¥È¡ÜËâ½÷¥¹¡¼¥×
Ä«ÂÎ½Å·×¤ò·×¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¡Ý2.2kg¡ª¡¡¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤ªÆù¤È¥È¥Þ¥È¤ÎÆü¡£¥È¥Þ¥È¤Ï¥¹¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¤Ï¥¹¡¼¥×¤ËðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¤Î¤ß¤Ç¡¢¤ªÃë¤ÈÌë¤ÏÆ±¤¸Ì£ÉÕ¤±¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ÇßÖ¤á¤¿µíÆù¤Ë¤¤¶¤ß¥Í¥®¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢ËþÂ´¶¤¬¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤È¤«¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢5ÆüÌÜ¤Ç¤â¤½¤ì¤é¤òÌµÀ¤ËÍß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£6ÆüÌÜ¡§µíÆù¡ÜËâ½÷¥¹¡¼¥×
Ä«¹±Îã¤ÎÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ëµ·¼°¤Ë¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç-2.5kg¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏµíÆù¤¬OK¤ÎÆü¡£3¿©¤È¤â¡¢ðùÎ³¤Î¤«¤Ä¤ª½Ð½Á¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆù¤Ï¤ªÃë¤ÈÌë¤Ë¡¢µíÆù¤ò±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ÇßÖ¤á¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÇòÊÆ¿©¤Ù¤¿¤¤Íß¡×¤¬ÇúÈ¯¡£Ëº¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇò¤¤¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡¡¤Ç¤â¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡£
¤½¤¦»×¤¤¡¢¿²¤ëÁ°¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤«¤±¤¿¥¹¡¼¥×¤ò¿©¤Ù¡¢¿å¤ò¤¬¤Ö¤¬¤Ö°û¤ó¤ÇÇò¤´ÈÓ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿²¤ëÁ°¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Ä¤Ä¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¿²ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£7ÆüÌÜ¡§¸¼ÊÆ¡¢ÌîºÚ¡ÜËâ½÷¥¹¡¼¥×
ºÇ½ªÆü¡£ÂÎ½Å¤¬Á°Æü¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸¼ÊÆ¤ÈÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤è¤¤Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¼ÊÆ¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¼ÊÆ¤Ï¿©¤Ù¤º¡£¡ÖÁá¤¯ÌÀÆüÇò¤¤¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤½¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¥¹¡¼¥×¤Ë¥È¥Þ¥È¡õ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢3¿©ÀÝ¼è¡£¤³¤ÎÆüÍ§¿Í¤Ë²ñ¤¤¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ä¡Ä¡ª¡¡¿Í¤ËÁé¤»¤¿¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ë²æËý¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤¿´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤ËÍ§¿Í¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿ô»ú¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã£À®´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿♡
¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÁé¤»¤é¤ì¤ë¡ÖËâ½÷¥¹¡¼¥×¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ÏÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë♡
ÂÎ¸³¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¼ñÌ£¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¿©¤ËìÅÍß¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã»´ü´Ö¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¶õÊ¢¤ÈÀï¤¦»þ´Ö¤¬·ë¹½¶ìÄË¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤½¤Î²æËý¤òÁ´¤¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡£
5¡Á8kgÁé¤»¤¿¤È¤¤¤¦¸ý¥³¥ß¤â¤¢¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âå¼Õ¤¬¤¤¤¤¿Í¤äÉáÃÊ¤«¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¸ºÎÌ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ²Æ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¿åÃå¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡ÖËâ½÷¥¹¡¼¥×¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤♡