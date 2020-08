ホームズとワトソンの歴史を5分で！『エレメンタリー』ダイジェスト映像公開

NYを舞台に、変わり者のホームズと頭脳明晰な女性ワトソンが難事件に挑む痛快犯罪推理ミステリー『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』のファイナル・シーズンが9月2日(水)にDVDリリースとなる。それに先駆けて、2012年からスタートした本作を振り返るダイジェスト映像が到着したのでご紹介しよう。

今回届いた映像は、過去6シーズンにファイナル・シーズンを加えた全シーズンの振り返り映像。わずか5分でホームズとワトソンという名コンビの7年におよぶ活躍の軌跡が楽しめる。



シーズン1で薬物依存のリハビリのために訪米していたホームズと、彼の付き添い人として派遣された元医師のワトソンが出会い、NY市警にホームズの天才的な洞察力を買われ、斬新奇抜な捜査がスタート。故郷のロンドンから事件が幕開けしたシーズン2では、ホームズの宿敵モリアーティとの知能バトルや、犬猿の兄マイクロフトとワトソンをめぐる三角関係も巻き起こる! シーズン3ではホームズがロンドンから連れ帰った新たな助手キティが登場し、パートナーの座をかけてワトソンとバトルを展開。シーズン4では暴力事件をきっかけにNY市警の顧問をクビになった二人だが、ホームズの父親モーランドから救いの手が! 通算100話を突破したシーズン5では、ワトソンの過去が連続爆破事件の解決の鍵を握っていたり、仕事の悩みをホームズに打ち明けるなど、コンビの絆がますます深まることに。シーズン6では病魔に襲われるホームズの前に凶悪なシリアルキラーが現れる...。

そして、いよいよ迎えるファイナル・シーズンでは、世界を虜にしたコンビのシリーズ史上最大・最後の事件が勃発! 謎の黒幕や驚愕の大ドンデン返しが彼らを待ち受ける。

そんな全シーズン振り返るスペシャルなダイジェスト映像を堪能して、「ファイナル・シーズン」のリリースに備えよう!

■『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』ファイナル・シーズン 商品情報

<セル>

DVD-BOX(9,300円+税)...9月2日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜7...9月2日(水)レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』ファイナル・シーズン

TM & (c) 2020 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc.