“今度こそ本当に最後”の「銀魂」公開日決定

15年間続いた人気アニメ「銀魂」の“今度こそ本当に最後”の作品「銀魂 THE FINAL」(完全新作/劇場版第3作目)が、2021年1月8日より劇場公開されることが決定した。



“掟破り”で“限界突破”、アニメ界の常識を覆し続け、やりたい放題しながらも全力で走り続けた15年間。有名アニメや漫画のパロディ、大量のモザイク処理、「終わる終わる」詐欺、全く反省の色を見せない度重なる謝罪。そして、ようやく迎えたテレビ最終回でもその勢いは失速するどころか増すばかり。話の途中で突然終わるという前代未聞の暴挙でラストを迎えた。さらに、原作に至っては連載終了を何度も発表するもなかなか終わらず、しまいにはジャンプからも追いやられ(?)、アプリで最終回を迎えるという、堂々たる常識破りなラストを迎えた。



そんなアニメ「銀魂」シリーズが、本当に今度こそ終わりを迎えることについて、アニメ「銀魂」シリーズの制作を手掛けてきた、バンダイナムコピクチャーズ樋口弘光事業部長は「ついにタイトルと公開日が発表されてしまった!これまで同様にもう何を言ってもオオカミ少年なんですけど(笑)。最後のアニメ銀魂に向けて空知先生も巻き込んだバカ騒ぎをしたいと思っています。空知先生、引き続きご協力の程よろしくお願いします!(締切り厳守で)」とコメント。



そうした中、現在制作中の「銀魂 THE FINAL」はいったいどのようなラストを迎えるのだろうか。テレビシリーズ「銀魂(第3期)」から監督を務め、本作では監督/脚本を務める宮脇千鶴は「今回の劇場版は、たぶんいろんな意味でスゴイ事になるんじゃないかなと思います。楽しみにしてくださってる皆様に最大級に楽しんで頂ける様、全て出し切る気持ちでスタッフ一同、日夜奮闘中です。どこがどんな風にスゴイ事になっているかは是非劇場で確かめて頂きたいのですが、その頃には安心してお届け出来る世界になっていますように。…つかこないだやっとコンテ全部終わった状態なのでまだ上手いことなんも言えねー(ガクブル)」と、ファンに向けて既に切迫した制作状況とともにコメントしている。



また、前作「劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ」の監督を務め、本作では監修を務める藤田陽一も「過去さかのぼりアニメ銀魂を一度でも面白いと思ったことがある方には納得して貰える映画になってると思います。大人も子供もオネーサンも」とコメントを寄せた。制作陣のコメントからも気合いと興奮がビシバシ伝わってくる本作、シリーズ史上最高スケールで、最も笑って、最も泣けて、最もアツくなる、宇宙規模の作品になる予感!また、キャラクターデザインも一新される予定で、よりカッコイイ銀さんたちがスクリーンに戻ってくる!これまで好き放題やってきたアニメ「銀魂」がどこに向かうのか、注目が集まる。



そして、原作の空知英秋の全面協力が決定。劇場版アニメ「銀魂」では初となる描き下ろしビジュアルを制作し、8月20日解禁の予定だ。



さらに、お馴染みの万事屋3名による気合の入った特報も到着…のはずが、最後の戦いが密になるとか、マスクが2つしかないとか、全くやる気なしの相変わらずの銀さんたち。そして、本日は万事屋唯一のツッコミ担当・新八の誕生日、にも関わらず、相変わらず雑な扱いを受ける新八だが、それもお約束と言わんばかりに華麗にスルーした銀さんは、きっちり最後にはタイトルと公開日を告知。銀さんからも「これが、本当に最後!」と発表されたが、まだまだ前途多難な制作現場になることは明白だ。



映画は絶賛制作中で、完成は12月初旬を予定している。いまだストーリーは明かされていない本作だがいよいよ本格始動。空知英秋はどんな形で全面協力を果たすのだろうか。 原作者・声優陣・スタッフ・全員が全力疾走で駆け抜ける、アニメ「銀魂」のラストラン「銀魂 THE FINAL」は2021年1月8日劇場公開。