ÀÐÅÄ½ã°ì¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëàÇúÃÆ¥Í¥¿áÅê²¼¡¡¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ö¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¡×È¯¸À¤¬Ì¿¤È¤ê¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬µçÃÏ¤Ë´Ù¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï£´ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©½÷À¡×¤Îµ»ö¡£ÀÐÅÄ¤¬£··î²¼½Ü¤ËÊ¡²¬¤òË¬¤ì¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¶Ú¤È¥´¥ë¥Õ¤ä°û¤ß²ñ¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡££´·î¤Ë¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿µó¶ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡×¤È¤¿¤Á¤Þ¤ÁÂç±ê¾å¤·¤¿¡£
¡Ö½µ½÷¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Î°û¤ß²ñ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿£²£°Âå½÷À£Á¤µ¤ó¤ò½ÉÇñ¥Û¥Æ¥ë¤Ëà¤ª»ý¤Áµ¢¤êá¤·¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â¤Ê¤é¤Ð¡¢´°Á´¤ÊÉâµ¤¡£ºÊ¡¦Íý»Ò¤µ¤ó¤«¤éÎ¥º§¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÀÐÅÄ¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤ÏÉ¬»à¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿ÀÐÅÄ¤Ïº£·î£¶Æü¡¢Âç¥Ð¥¯¥Á¤Ë½Ð¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÖÀÆÆ£°ìÈþ¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥ï¥¤¥É£Ó£Á£Ë£É£Ä£Ï£Ò£É¡ª¡×¤Ç¡¢°ìÏ¢¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤ÏÊ¡²¬½ÐÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈãÈ½¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ±»ï¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½ñ¤«¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¤Ã¤Ý¤¤¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ë£±ÅÙ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¦¤Ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸À¤¦¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Çµ»ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸íÊó°·¤¤¤µ¤ì¤¿½µ½÷Â¦¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æ±»ï¤Ï£±£±Æü¤ËÀÐÅÄ¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¤ò¥¦¥§¥Ö¾å¤Ë·ÇºÜ¡£ÀÐÅÄ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òµÏ¿¤·¤¿£É£Ã¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬ÏÀµò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï£Á¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÄç¹Ô°Ù¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢Á°½Ð¤Î¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ë£±ÅÙ¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡Á¡×È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê£²²óØí¤ë¤Î¤Ï¡Ë£±¡ó¤°¤é¤¤¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ½÷¤â¥¬¥»¥Í¥¿°·¤¤¤µ¤ì¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¹çÊ»¹æµÙ¤ß¤ÇÃ´Åöµ¼Ô¤ÏµÙ¤ß¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤¤ç¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ÏºÆ¤ÓÀÐÅÄ¤Ø¡£¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤«¸«¤â¤Î¤À¤¬¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö½µ½÷¤ÎàÉð´ïá¤Ï£É£Ã¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤êµ¿ÏÇ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÊª¾Ú¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Î¥¦¥ï¥µ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë±ê¾å¤ÏÌÈ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¸Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ëàÇúÃÆ¥Í¥¿á¤ÏÅê²¼¤µ¤ì¤ë¤«¡½¡½¡£