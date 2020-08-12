Æ±¤¸»Å»ö¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¼ã¼ê¼Ò°÷¤È¾¼ÏÂ¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Î¡ÖÀäË¾Åª¤Êº¹¡×
ËÜµ»ö¤Ï¡¢¿Íºà°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥¹ÔÆ°Ä´ºº¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÀ¾Â¼Ä¾ºÈÃø¡ØÀ¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¾¡¤Ä ¤æ¤È¤ê¼Ò°÷¡õ¥·¥Ë¥¢¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¸¸Åß¼ËMC¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤Î¤ä¤ë¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª
1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î»ä¤«゙¿·Æþ¼Ò°÷¤¿゙¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢»Å»ö¤Æ゙¾å»Ê¤«¤é²¿¤«¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÖ»ö¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤·¤«¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Æ゙¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤«゙¸½ºß¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë¶ÈÌ³¾å¤Æ゙²¿¤é¤«¤Î»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤Î»Å»ö¤«゙¤È゙¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤¿゙¤µ¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤Ê¤»゙»ä¤«゙¤½¤Î»Å»ö¤ËÅ¬Ç¤¤¿゙¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Æ゙¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤È゙¤È¡¢Ê¿µ¤¤Æ゙¿Ö¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Æ゙¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤Ê¤Î¤Æ゙¤¹¤«¤éÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀâÌÀ¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ï゙¡¢ÀâÌÀ¤Æ゙¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿´¤Î¤È゙¤³¤«¤Æ゙¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Æ゙¤ª¤ì¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«゙²êÀ¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È½Ò²û¤¹¤ë´ÉÍý¿¦¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢ÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Æ゙¡¢Èà¤é¤Î»Å»öÆâÍÆ¤«゙ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Æ゙¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Æ゙¤¹¡£ÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢º£¤Î¤È¤³¤í½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿゙¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¯¤¿゙¤¯¤¿゙¤·¤¤ÀâÌÀ¤Ï¾Ê¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È»Å»ö¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤«゙¡¢¾¼ÏÂ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿´ÉÍý¿¦¤ÎËÜ¿´¤Æ゙¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤¹゙ÌÛ¤Ã¤ÆÌ¿Îá¤Ë½¾¤¦¡×¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¡¢É½ÌÌ¾å¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´é¤Ë¤ÏÉÔËþ¤Î¿§¤«゙½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇØÃæ¤ò¸«¤Æ³Ø¤Õ゙¡×¤È¤«¡Ö»Å»ö¤Ï¶µ¤ï¤é¤¹゙¤Ë¸«¤ÆÅð¤à¡×¤È¤«¡Ö3Ç¯¤Ï²æËý¤·¤ÆÆ¯¤¯¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µìÍè¤ÎÃúÃÕÊô¸ø¡Ê¤Ç¤Ã¤Á¤Ü¤¦¤³¤¦¡Ë¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Æ゙¤¹¡£
ºÇ¶á¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÌÛ¤Ã¤ÆÌ¿Îá¤Ë½¾¤¦¡×¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¡Ê¼Ì¿¿¡ËPIXTA
¤¢¤Þ¤êÀÎ¤Î¤³¤È¤Ï゙¤«¤ê¸À¤¦¤È·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Æ゙¤¹¤«゙¡¢»ä¤«゙¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Æ゙¤Ï¼«¸Ê¼çÄ¥¤»¤¹゙¤ËÌÇ»äÊô¸ø¡Ê¤á¤Ã¤·¤Û¤¦¤³¤¦¡Ë¤¹¤ë¤Ø゙¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë´¶³Ð¤«゙¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Ë¤Ä¤±°¤·¤¤Ë¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°»þÂå¤Î¾ï¼±¤«゙ÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃúÃÕÊô¸ø¡×¤ÎÏÀÍý¤«゙À®¤êÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤ÈÇ¯¸ù½øÎó¤«゙ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤ÏÄã¤¤µëÎÁ¤Æ゙²æËý¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤½¤ÎÊ¬¤ò¥Õ゚¥é¥¹¤·¤Æ¸ü¶ø¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´üÂÔ¤Æ゙¤¤¿¤È¤¤¿゙¤±¤Æ゙¤¹¡Ê¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¥Û¥¹¥Æ¡¼¥¸ÍýÏÀ¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¥Û¥¹¥Æ¡¼¥¸ÍýÏÀ
¤·¤«¤·¡¢ÆÉ¼Ô½ô¸¤â¤³゙Â¸¤·゙¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤«¤é¤Ï¼Ò°÷¤Ë½ª¿È¸ÛÍÑ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿゙¤±¤ÎÂÎÎÏ¤«゙¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤ä¿ÈÇä¤êÁûÆ°¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ä¤±¡¢¼ã¤¤¿Í¤«゙´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤·゙¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¿¤È¤¨Àµ¼Ò°÷¤È¤¤¤¨¤È゙¤â¡¢¼ã¼ê¤Î¤¦¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Æ゙¤âÅ¾¿¦¤«゙²ÄÇ½¤Æ゙¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò°¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ÷Ä¬¤«゙¤Æ゙¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¨¤Ï゙¡¢²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÃéÀ¿¿´¤«゙¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Æ゙¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íºà¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥¯゙²ñ¼Ò¤«゙2013Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö½¾¶È°÷ÃéÀ¿ÅÙ¡Êemployee engagement¡Ë¤Î³Æ¹ñÈæ³Ó¡×¤Ë¤è¤ì¤Ï゙¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò°÷¤Æ゙¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¶¯¤¯ÃéÀ¿¿´¤ò´¶¤·゙¤Æ¤¤¤ë (¡Êhighly engaged¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¹ñÃæ¤Æ゙ºÇÄã¤Î9%¤Æ゙¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤ËÈ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÄ´ººÂÐ¾ÝÀè¿Ê¹ñÃæ¤Æ゙ºÇ¹â¤Î33%¤Æ゙¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÄ´ºº¤Æ゙¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢À¤³¦¤Æ゙ºÇ¤â¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤¯²ñ¼Ò¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤«゙½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¡¢¼Ò°÷¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Æ゙¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¹ñÊÌ¤Î½¾¶È°÷ÃéÀ¿ÅÙÈæ³Ó
²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤È¤Î´Ö¤Î¥¨¥ó¥±゙¡¼¥·゙¥á¥ó¥È¡Êå«¡Ë¤«゙¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ï゙¡¢»Ä¤ë¤Î¤Ï¤¿¤¿゙¤ÎÍø³²´Ø·¸¤Æ゙¤¹¡£¼Ò°÷¤Ï¾ï¤Ë²ñ¼Ò¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ï¼Ò°÷¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¼Ò°÷¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Æ゙¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëµëÎÁ°Ê¾å¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¤Ï゙¤«¤Ï゙¤«¤·¤¯´¶¤·゙¡¢²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤È¤ÏÏ«Æ¯·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¤Ï゙¤ì¤¿Íø³²´Ø·¸¤Æ゙¤Ä¤Ê¤«゙¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤゙¤Ê¤¤¤ÈÎä¤á¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¶áÇ¯¤Î¥Õ゙¥é¥Ã¥¯´ë¶È¹ðÈ¯¤ÎÎ®¤ì¤äCSR¤ä¥³¥ó¥Õ゚¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½Å»ë¤ÎÉ÷Ä¬¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤«゙ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤ÎÊÑ²½¤òºÇ¤â±ÔÉÒ¤Ë´¶¤·゙¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«゙¼ã¼ê¼Ò°÷¤Æ゙¤¹¡£Èà¤é¤Ï²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤È¤«゙¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Æ゙¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤òÃÎ¤é¤¹゙¡¢¤½¤ì¤òÏÃ¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢Ï«Æ¯·ÀÌó¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÍµëµÙ²Ë¤ò²¿¤Î±óÎ¸¤â¤Ê¤¯¼èÆÀ¤Æ゙¤¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ò゙¥¹»Ä¶È¤òµñÈÝ¤Æ゙¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ï゙¡¢¾¼ÏÂ¤ò°ú¤¤¹゙¤ë¥Ø゙¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤È¡¢Ê¿À®À¸¤Þ¤ì¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤Æ゙¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤«゙°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤«゙¿·¿Í¤¿゙¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ë¤è¤¯°û¤ß¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í¶¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤«゙¤È゙¤ó¤ÊÁê¼ê¤Æ゙¤¢¤Ã¤Æ¤âÆó¤ÄÊÖ»ö¤Æ゙»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÇ¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Æ゙¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤à¤Î¤â¡¢¤ª¼ò¤Î¾ì¤Æ゙¾å»Ê¤äÆ±Î½¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Æ゙¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤Ï¤½¤ì¤Û¤È゙³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤·゙¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Æ゙¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Èà¤é¤Ï¤È゙¤Î¤è¤¦¤Ê´¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È゙¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤ò¤¹¤ì¤Ï゙»Å»ö¤Î¤ä¤ëµ¤¤«゙¹â¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë´ÉÍý¿¦¤«゙ÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¡×¤È¡Ö¥í¡¼¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¡×¤Î°ã¤¤
¤è¤êÎÉ¤¤¥Þ¥Í¥·゙¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤È゙¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¸ÅÅµ¤ò¤Ò¤â¤È¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô¥¨¥È゙¥ï¡¼¥È゙¡¦T¡¦¥Û¡¼¥ë¤ÎÃø½ñ¡ØÊ¸²½¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ù¤ÎÃæ¤Æ゙¡¢¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥ë¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÊ¸²½¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤Ê¤«¤Æ゙¡¢¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¡ÊÊ¸Ì®¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ËÎ»²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Î¤³¤È¤Æ゙¤¹¡£
¥Ï¥¤¡Ê¹â¡Ë¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÊÊ¸²½¤Æ゙¤Ï¡¢¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤ä¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤ä¶õµ¤¤Ë¤è¤ëÍý²ò¤«゙½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥í¡¼¡ÊÄã¡Ë¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÊÊ¸²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÆâÍÆ¤«゙ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Æ゙¤¤ë¤¿゙¤±ÀºåÌ¡Ê¤»¤¤¤Á¡Ë¤Ë¤¹¤Ø゙¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¸À¸ì²½¤Ê¤±¤ì¤Ï゙¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ï¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ê¡Ö×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¡×Ê¸²½
¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÊÊ¸²½¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥ë¤«゙Îã¤Ëµó¤±゙¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«゙ÆüËÜ¤Æ゙¤¹¡£Åç¹ñ¤Æ゙¤¢¤ê¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤â¡Öº¿¹ñ¡×À©ÅÙ¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÆ±¼ÁÀ¤Î¹â¤¤Ê¸²½¤«゙¤Æ゙¤¾å¤«゙¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥Ì¤äÎ°µå¿Í¤äºßÆü³°¹ñ¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿Îã³°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤Û゙Æ±°ìÌ±Â²¤Æ゙Æ±°ì¸À¸ì¤«゙ÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Æ゙¤Ï¡¢¤¹¤Ø゙¤Æ¤ò¤¯¤¿゙¤¯¤¿゙¤·¤¯¸À¸ì²½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÍý²ò¤·¹ç¤¨¤ë¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ê¡Ö×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¡×Ê¸²½¤«゙»ÙÇÛÅª¤Æ゙¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ï゙¥Û¡¼¥ë¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Æ゙Ä¹´üÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Æ゙¡¢²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¯Éô²°ÂØ¤¨¤«゙¹Ô¤ï¤ì¡¢²ÙÊª¤«゙¾¡¼ê¤Ë°ÜÆ°¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Æ゙¤¢¤ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»öÁ°¤ÎÎ»²ò¤Ê¤¯Éô²°¤òÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê»äÊª¤Ë¾¡¼ê¤Ë¿¨¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¥Ï゚¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ø゚¡¼¥¹¤Î¿¯³²¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Û¡¼¥ë¤ÏÆ±¤·゙¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤ò¸«¤Æµ¤¤Ä゙¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤È゙¤³¤«¤Ë¡Ö½êÂ°¡×¤¹¤ë¤³¤È¤«゙²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Æ゙¤¢¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤¿µÒ¤Ï¡Ö¥è¥½¼Ô¡×¤Æ゙¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²ÈÂ²°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Æ゙¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆµÒ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËÎ»²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯Éô²°¤òÂØ¤¨¤ë¤Î¤â¡¢²ÙÊª¤ò¾¡¼ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤â¡¢²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÎ»²ò¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ö¿å½¤¤¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÁÝ½ü¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï²ÈÂ²´Ö¤Î°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤ÇOK¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤¿¤È¤¨¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¡¼ê¤ËÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌµÃÇ¤Ç²È¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤À¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¸Ä¿Í¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÎ»²ò¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óºâÉÛ¤ò½Ð¤¹½÷À¡×¤â¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¡©
°ÜÌ±¤¬Â¿¤¯Â¿Ê¸²½¤¬¶¦À¸¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ä¡¢¼þÊÕ½ô¹ñ¤ÈÃÏÂ³¤¤ÇÂ¿Ì±Â²¤¬Êë¤é¤¹¥É¥¤¥Ä¤Ï¡¢¥í¡¼¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÊÊ¸²½¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á¸ÀÍÕ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸þ¤ä°Õ¸«¤â¤Þ¤¿¡¢ÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¥è¥½¼Ô¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃËÀ¤¬½÷À¤ò¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤ÇÃËÀ¤¬»ÙÊ§¤¤¡¢½÷À¤â¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³ä¤ê´ª¤òµá¤á¤é¤ì¤¿½÷À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤È¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÊÊ¸²½¤¬ÅÙ¤òÄ¶¤¹¤È¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ª¼êÀö¤¤¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»ÙÊ§¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÏÂÌÌÜ¡×¤À¤È¤«¡Ö½÷À¤Ï¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏºâÉÛ¤ò½Ð¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¡×¤À¤È¤«¡¢Ææ¤Î×ÖÅÙ¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¿ÍÃËÀ¤È¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿©»ö¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤â¤·¤ª¤´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î²ñµÄ¤¬Ä¹°ú¤¯¡ÖËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×¤È¤Ï¡©
¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤È¥í¡¼¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ï¥¤¡Ê¹â¡Ë¤È¥í¡¼¡ÊÄã¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤«゙¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÂ¿²É¡Ê¤¿¤«¡Ë¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤²¡¢Í¥Îô¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤°¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÊ¸²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½ÊýË¡¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ê¤Æ¤¤¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÊ¸²½¤Ï¡ÖÊ¹¤¼êÃæ¿´¼çµÁ¡×¤Î¥³¥Ë¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¹¤¼ê¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥³¥Ë¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÊ¹¤¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤Î¤Û¤¦¤ò¡ÖÊ¬¤«¤é¤ó¤ä¤Ä¤À¡×¤ÈÀÕ¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÊ¸²½¤Æ゙¤Ï¡¢Ê¹¤¼ê¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î½¸ÃÄ¤Ë¤ª¤±¤ëÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤ò¾ðÊó¼ý½¸¤·¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ï゙¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Æ゙¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î¿ÍÆ±»Î¤Æ゙ÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤¤Ë¡¢»þ¸õ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤È゙¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤«゙¤é¤½¤Î¾ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÃµ¤ê¹ç¤ï¤Í¤Ï゙¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Æ゙¤Ï¡¢Ã±ÅáÄ¾Æþ¤ÊÏÃ¤Ï¹¥¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ñµÄ¤«゙Ä¹°ú¤¯¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Æ゙¤¹¡£³§¤«゙¤È゙¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤òË¾¤ó¤Æ゙¤¤¤ë¤«¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Æ゙¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Î·ëËö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ï゙¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¾å»Ê¤è¤êÀè¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î½ªßá!?
°ìÊý¡¢¥í¡¼¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÊ¸²½¤Ï¡ÖÏÃ¤·¼êÃæ¿´¼çµÁ¡×¤Æ゙¤¹¡£¤È゙¤ì¤¿゙¤±ÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÁê¼ê¤ËÍý²ò¤µ¤»¤ë¤«¤«゙Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Æ゙¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«゙ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÏÃ¤·¼ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤«゙Íý²ò¤Æ゙¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÏÃ¤·¼ê¤ÎÉ½¸½¤«゙°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Æ゙¤¢¤ê¡¢Ê¹¤¼ê¤«゙ÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÏÃ¤·¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Í¤Ï゙¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Áê¼ê¤«゙Íý²ò¤·¤¿¤«¤È゙¤¦¤«¤ò¤¤Á¤ó¤È³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤«゙¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤ä¸ÀÆ°¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ï゙ÆüËÜ¤Æ゙¤Ï²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡ÖA¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¨¤Ï゙¡¢¤½¤ì¤¿゙¤±¤Æ゙A¤µ¤ó¤Ë¼è¤ê¼¡¤¤¤Æ゙¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·±Ñ¸ì¤Æ゙¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¡ÖA¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤»¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤È゙¤Á¤é¤â´·ÍÑ¶ç¤Æ゙¤¹¤«゙¡¢¤â¤·¤âÆüËÜÊ¸²½¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¿Í¤«゙ÅÅÏÃ¤ò¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²¿¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¸ÍÏÇ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯゙¥í¡¼¥Ï゙¥ë²½»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Æ゙¤â¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÊÉ½¸½¤«゙¤¿゙¤ó¤¿゙¤ó¤ÈÄÌ¤·゙¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ï゙¡¢¥Û¡¼¥ë¤«゙1960Ç¯Âå¤ËÂÎ¸³¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌµÃÇ¤ÎÉô²°ÂØ¤¨¤â¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Æ゙¤Ïµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¿゙¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¾å»Ê¤è¤êÀè¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡ÖÀèÇÚ¤«゙ÍµëµÙ²Ë¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤Þ¤Æ゙¤Ï¡¢¸åÇÚ¤Ï¿½ÀÁ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡Ö»Ä¶È»þ´Ö¤«゙Ë¡Äê»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¥µ¡¼¥Ò゙¥¹»Ä¶È¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤«¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤«゙»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Ê¡×¤Æ゙¸À³°¤Ë¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÉ½¸½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Æ゙È¯¤»¤é¤ì¤ë¸À¸ì°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤µ゙¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ï゙¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»Ò¤È゙¤â¤ä³°¹ñ¿Í¤Ê¤È゙¤Î°ÛÊ¸²½¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Æ゙¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ª¤ª¤ä¤±¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤È¥í¡¼¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§
¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤È¥í¡¼¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Î¡¢¤½¤ì¤½゙¤ì¤ÎÆÃÄ§¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÆÃÄ§
¡Ä¾ÀÜÅªÉ½¸½¤òÈò¤±¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÉ½¸½¤ò¹¥¤à
Îã1¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
Îã2¡ÖA¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ì¤¿゙¤è¤Í¡×¡Ö¤¢¡¼¡¢¤¦¤ó¤¦¤ó¡¢Ê¬¤«¤ë¡¼¡×
¢¤¹¤Ø゙¤Æ¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Æ゙¡¢¹Ô´Ö¤ä»æÇØ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ë
Îã1¡Ö·¯¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Ï²æ¤«゙¼Ò¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ê¤â¤Ã¤ÈÂç¼ê¤Æ゙Æ¯¤¤¤¿¤Û¤¦¤«゙¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡Ë¡×
Îã2¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤«゙¤È¤¦¡ª¡¡¹Ô¤±¤¿¤é¹Ô¤¯¤Í¡ª¡×
£ÏÀÍýÃæ¿´¤Æ゙¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ð½ïÅªÉ½¸½¤ò¹¥¤à¡ÊÏÀÍýÅªÈôÌö¤ÎµöÍÆ¡Ë
Îã1¡Ö²æ¤«゙¼Ò¤ÏB¤µ¤ó¤Æ゙¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Æ゙¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤¿゙¤µ¤¤¤è¡×
Îã2¡ÖÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Æ゙µÙ¤à¤Ê¡£µ¤¹ç¤¤¤Æ゙½Ð¼Ò¤·¤í¡£»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ï゙¸µµ¤¤«゙½Ð¤ë¡×
¥í¡¼¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÆÃÄ§
¡Ä¾ÀÜÅª¤Æ゙Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¸½¤ò¹¥¤à¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È゙¥é¥Þ¤ò»²¹Í¤Ë¡Ë
Îã1¡Ö·¯¤Ï¥¯¥Ò゙¤¿゙¡£º£ÆüÃæ¤Ë²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Þ¤¨¡×
Îã2¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÀ¤³¦¤Æ゙¤¤¤Á¤Ï゙¤ó°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¸ÀÍÕ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÏÀÍý¤Æ゙°Õ¿Þ¤òÅÁ¤¨¤ë
Îã1¡Ö¥¿¡¼¥±゙¥Ã¥È¤«゙¼ã¼Ô¤Ê¤Î¤Æ゙¡¢¼ã¼Ô¤Ë¼õ¤±¤ë¥³¥Ò゚¡¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¶¦´¶¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Îã2¡Ö»ä¤Ï¥È¥Þ¥È¤«゙¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Æ゙¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤¿¤³¤ÎÎÁÍý¤Ï¿©¤Ø゙¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
£ÏÀÍýÃæ¿´¤ËÄ¾ÀþÅª¤Æ゙¥·¥ó¥Õ゚¥ë¤ÊÉ½¸½¤ò¹¥¤à¡£²ÉÌÛ¤Æ゙¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤¹゙¡¢ÏÀÍýÅªÈôÌö¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
Îã1¡ÖA¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤¿¤Î¤Æ゙¡¢Â¿¾¯ÌµÍý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â
²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Æ゙¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î·ï¤ÏA¤µ¤ó¤ËÍê¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Îã2¡Öº£Æü¤«゙¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÆü¤¿゙¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Æ゙¤¢¤ì¤Ï゙¡¢Ä©Àï
¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤ÈÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤¿´ÖÊÁ¤Æ゙¡¢Ä¹Ç¯¿¼¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÆ±»Î¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥í¡¼¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯ÃÎ¤é¤¹゙¾ðÊó³Êº¹¤«゙¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Êì¸ì¤«゙¤½¤ì¤½゙¤ìÊÌ¡¹¤Æ゙²ñÏÃ¤Ë¸í²ò¤«゙À¸¤·゙¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢°ÛÊ¸²½´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢¼Ò°÷¤È¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¡Öº¹¡×¤¬¤¢¤ë
¤³¤³¤Þ¤Æ゙¸À¤¨¤Ï゙Ê¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«゙¡¢¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤Î¥Þ¥Í¥·゙¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«゙¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥Þ¥Í¥·゙¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¥í¡¼¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«゙Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤»゙¤Ê¤é¤Ï゙¡¢¤¹¤Æ゙¤Ë»Å»ö¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤Æ゙²ñ¼Ò¤ÎÊ¸²½¤Ë¤â½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥È゙¥äðú¤Æ゙ÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤«゙¤ê¡¢¤¹¤Ø゙¤Æ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¤«¤é¤Æ゙¤¹¡£°ìÊý¡¢»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï¡¢µÕ¤Ë²¿¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Æ゙¤¤ë¤¿゙¤±¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢»Å»ö¤Î»Ø¼¨ÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¢¤±゙¤ë¤Î¤«゙¤è¤¤¤Î¤Æ゙¤¹¡£
¤³¤ì¤«゙µÕ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÁ´¤«゙µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î°Õ¸þ¤ò×ÖÅÙ¤·¤Æ¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤â¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤¿゙¤µ¤¤¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤¿゙¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¼ãÂ¤¤«゙²¿¤ò¸À¤¦¤«¡×¤È¡¢Áê¼ê¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£