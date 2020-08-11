ÃÓÂÞ¥°¥é¥ó¥É¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Í¥Þ¡¢¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ù¡Ø»þ¤«¤±¡Ù¤Ê¤ÉÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¤ò8·î21Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¡ª 4K¡õ3D²»¶Á¾å±Ç¤â
Âç·¿±Ç²è´Û¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ¡×¤¬¡¢8·î21Æü¤è¤ê¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤ ¥ë¥Ñ¥óVSÊ£À½¿Í´Ö¡Ù¡Ê78Ç¯¡Ë¤È¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤ ¥«¥ê¥ª¥¹¥È¥í¤Î¾ë¡Ù¡Ê79Ç¯¡Ë¤ò¡¢8·î26Æü¤è¤ê¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ê06Ç¯¡Ë¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡¢8·î3½µÏ¢Â³¤Ç¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤Ê¤É¥¸¥Ö¥ê±Ç²èÊüÁ÷¤Ø¡ª
Æ±´Û¤Ï¡¢gdcs¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èÆÃ½¸ ¡ÈAnime! Anime!! Anime!!!¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¾åµ3ºî¤òÅ¸³«¡£°ìÉô¾å±Ç²ó¤Ï¡¢4K¥ì¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È3D²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤·¤¿¡¢Æ±´Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ¬³Ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥¢¥¿¡¼¡ÖBESTIA¡Ê¥Ù¥¹¥Æ¥£¥¢¡Ë¡×¤Ç¤Î¾å±Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´Õ¾ÞÎÁ¶â¤Ï¡¢°ìÈÌ¡¦Âç³ØÀ¸¤¬1200Ç¯¡¢¹â¹»À¸¡¦Ãæ¾®ÍÄ¤¬1000±ß¡£BESTIA¾å±Ç¤Î¾ì¹ç¤Ï200±ß¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
21Æü¤«¤é¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤ ¥ë¥Ñ¥óVSÊ£À½¿Í´Ö¡Ù¤Ï¡¢µÈÀîÁÚ»Ê´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡×¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î·à¾ì±Ç²è¡£¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤¬¡¢Ê£À½¿Í´Ö¤Î¸¦µæ¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥â¡¼¡×¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
Æ±Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤ ¥«¥ê¥ª¥¹¥È¥í¤Î¾ë¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è³¦¤Îµð¾¢¡¦µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿·à¾ìÈÇÂè2ºî¡£²¤½£¤Î¥«¥ê¥ª¥¹¥È¥í¸ø¹ñ¤Ç¡¢µ¶»¥ÁûÆ°¤Î¿¿Áê¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤é¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¡£
26Æü¤«¤é¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Ï¡¢¾®Àâ²È¡¦Åû°æ¹¯Î´¤ÎÆ±Ì¾SF¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£17ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦º°Ìî¿¿¶×¤¬¡¢¶öÁ³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢Æü¾ï¤Îº³ºÙ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¡Ä¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£º£²ó¾å±Ç¤µ¤ì¤ë2006Ç¯¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ï¡¢¿¿¶×¤ò16ºÐ¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤¬±é¤¸¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷Í½ËÉ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸¡²¹¤ä¼ê»Ø¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÆÇ¤ò¼Â»Ü¡£1ÀÊ¤º¤Ä´Ö³Ö¤ò³«¤±¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Á°Çä·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢¾å±Ç2ÆüÁ°¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡ÎÆ°²è¡Ï±Ç²è¡ØLUPIN THE ·RD ·ì±ì¤ÎÀÐÀî¸Þ¥§Ìç¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡ÈÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤½÷ÀÁü¡É¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹¡Ø±ÇÁü¸¦¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á
¡ÎÆ°²è¡Ï¡ØLUPIN THE IIIRD ¼¡¸µÂç²ð¤ÎÊèÉ¸¡ÙÆÃÊó
¡Øº£Æü¤«¤é²¶¤Ï!!¡Ù±Ç²èÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÊÖ¤êºé¤¡ª
¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡¢8·î3½µÏ¢Â³¤Ç¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤Ê¤É¥¸¥Ö¥ê±Ç²èÊüÁ÷¤Ø¡ª
Æ±´Û¤Ï¡¢gdcs¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èÆÃ½¸ ¡ÈAnime! Anime!! Anime!!!¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¾åµ3ºî¤òÅ¸³«¡£°ìÉô¾å±Ç²ó¤Ï¡¢4K¥ì¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È3D²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤·¤¿¡¢Æ±´Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ¬³Ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥¢¥¿¡¼¡ÖBESTIA¡Ê¥Ù¥¹¥Æ¥£¥¢¡Ë¡×¤Ç¤Î¾å±Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´Õ¾ÞÎÁ¶â¤Ï¡¢°ìÈÌ¡¦Âç³ØÀ¸¤¬1200Ç¯¡¢¹â¹»À¸¡¦Ãæ¾®ÍÄ¤¬1000±ß¡£BESTIA¾å±Ç¤Î¾ì¹ç¤Ï200±ß¤ÎÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
21Æü¤«¤é¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤ ¥ë¥Ñ¥óVSÊ£À½¿Í´Ö¡Ù¤Ï¡¢µÈÀîÁÚ»Ê´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡×¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î·à¾ì±Ç²è¡£¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤¬¡¢Ê£À½¿Í´Ö¤Î¸¦µæ¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥â¡¼¡×¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
Æ±Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤ ¥«¥ê¥ª¥¹¥È¥í¤Î¾ë¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è³¦¤Îµð¾¢¡¦µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿·à¾ìÈÇÂè2ºî¡£²¤½£¤Î¥«¥ê¥ª¥¹¥È¥í¸ø¹ñ¤Ç¡¢µ¶»¥ÁûÆ°¤Î¿¿Áê¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤é¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¡£
26Æü¤«¤é¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Ï¡¢¾®Àâ²È¡¦Åû°æ¹¯Î´¤ÎÆ±Ì¾SF¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£17ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦º°Ìî¿¿¶×¤¬¡¢¶öÁ³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢Æü¾ï¤Îº³ºÙ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¡Ä¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£º£²ó¾å±Ç¤µ¤ì¤ë2006Ç¯¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ï¡¢¿¿¶×¤ò16ºÐ¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤¬±é¤¸¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷Í½ËÉ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸¡²¹¤ä¼ê»Ø¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÆÇ¤ò¼Â»Ü¡£1ÀÊ¤º¤Ä´Ö³Ö¤ò³«¤±¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Á°Çä·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢¾å±Ç2ÆüÁ°¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡ÎÆ°²è¡Ï±Ç²è¡ØLUPIN THE ·RD ·ì±ì¤ÎÀÐÀî¸Þ¥§Ìç¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡ÈÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤½÷ÀÁü¡É¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹¡Ø±ÇÁü¸¦¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á
¡ÎÆ°²è¡Ï¡ØLUPIN THE IIIRD ¼¡¸µÂç²ð¤ÎÊèÉ¸¡ÙÆÃÊó
¡Øº£Æü¤«¤é²¶¤Ï!!¡Ù±Ç²èÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÊÖ¤êºé¤¡ª