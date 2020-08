興行通信社が2020年8月8日、9日の全国映画動員ランキングを発表しました。

1980年からスタートした『映画ドラえもん』シリーズの記念すべき通算40作目『映画ドラえもん のび太の新恐竜』(全国377館)が初登場で首位を飾ったほか、新作が5本ランクインしています。

10位『EYES ON ME : THE MOVIE』

IZ*ONE初のアジアコンサートツアーに密着した初のコンサートフィルムが初登場10位にランクインです。

日本・韓国合同の12人組グローバルグループ・IZ*ONE初のアジアコンサートツアーに密着。韓国公演の模様を中心に、現地会場さながらの臨場感を味わうことができるライブ映像の他、バックステージでのメンバーの素顔などIZ*ONEの魅力を堪能できる作品です。

9位『風の谷のナウシカ』

公開7週目に入った『風の谷のナウシカ』は先週5位から9位に。

宮崎駿自身のオリジナルマンガをアニメ化したSFロマン。プロデュースを宮崎駿と名コンビの高畑勲が担当し、久石譲が音楽を手掛けました。

現代文明への風刺を絡ませて展開する、躍動感に満ちた作品で、奇怪な巨大昆虫をはじめとして、宮崎駿の才気が隅々にまで感じられる快作です。

8位『千と千尋の神隠し』

公開7週目に入った『千と千尋の神隠し』は先週4位から8位に。

10歳の少女、千尋は謎の町に迷い込んでしまいます。そこは神さまが訪れる温泉町で、人間が入ってはいけない場所でした。彼女は人間の名前を奪われ、“千”として巨大な湯屋で下働きすることになるのですが……。ベルリン映画祭で金熊賞を受賞した作品です。

7位『もののけ姫』

公開7週目に入った『千と千尋の神隠し』は先週3位から7位に。

構想16年、製作期間3年。宮崎駿監督が執念で完成させた、力のこもった愛と冒険の物語。製鉄集団を率いるエボシ御前は、人々を集め森林を切り開いていった。一方、呪いをとく旅をする王家の若者アシタカは、エボシと敵対する野性の少女サンと出会い心を通い合わせるが…。

6位『3年目のデビュー』

苦難を乗り越え、デビューした日向坂46に密着したドキュメンタリー映画が初登場6位にランクインです。

2019年2月に“けやき坂46”から改名し、新たなスタートを切った日向坂。デビューシングルが47万枚の売上を達成し、紅白歌合戦にも出場するなど活躍を続ける彼女たちが、それぞれのアイデンティティを模索した日々を映し出します。製作は『セルフ Documentary of 日向坂46』のチームが担当しました。

5位『劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス』

2019年にテレビ放映されていた『ウルトラマンタイガ』の劇場版が初登場5位にランクインです。

ウルトラマンタロウを父に持つタイガの戦いが描かれます。さらに、ギンガ、ビクトリー、エックス、オーブ、ジード、ロッソ、ブルといった地球の平和を守ってきた、7人のウルトラマンたちも帰ってきます。

4位『ぐらんぶる』

井上堅二原作・吉岡公威作画による人気漫画を、竜星涼と犬飼貴丈のダブル主演で映画化した青春コメディ『ぐらんぶる』(全国339館)が初登場4位にランクインです。

原作は2014年4月から“good!アフタヌーン”で連載され、累計発行部数が440万部を突破する同名漫画です。海辺の街を舞台に、男子大学生たちの弾けたキャンパスライフをギャグ満載で描きます。監督を務めるのは、『貞子3D』『ヒロイン失格』『あさひなぐ』『映画 賭ケグルイ』などのヒット作で知られる英勉監督です。

3位『コンフィデンスマンJP プリンセス編』

長澤まさみがコンフィデンスウーマンのダー子を演じる人気ドラマの劇場版第2弾は先週2位から3位に。

世界有数の大富豪の莫大な遺産をめぐり、お馴染みのダー子、ボクちゃん、リチャードの詐欺師トリオが、華麗なコンゲームを仕掛けていく様を描きます。マレーシアのランカウイ島での海外ロケや、豪華ゲストの出演など見どころが満載です。

2位『今日から俺は!!劇場版』

3週連続トップだった『今日から俺は!!劇場版』は公開4週目で2位に。

卑怯者だが仲間思いの三橋と、曲がったことは許せない正義感の強い伊藤のツッパリコンビの活躍が映画ならではのスケールで描かれます。

時は1980年代。転校を機に“ツッパリ”デビューした三橋は、トゲトゲ頭の伊藤とコンビを組んで不良を返り討ちにする日々を送っていました。そんなふたりが3年になったある日、極悪高校として有名な北根壊の番長が開久高校で妙な商売を始めたと耳にして……

1位『映画ドラえもん のび太の新恐竜』

1980年からスタートした『映画ドラえもん』シリーズの記念すべき通算40作目『映画ドラえもん のび太の新恐竜』(全国377館)が初登場で首位を飾りました。

今作は、ドラえもんとのび太が双子の恐竜に出会い、冒険を繰り広げるオリジナルストーリーです。『映画ドラえもん』シリーズ史上最大のヒットを記録した『映画ドラえもん のび太の宝島』でタッグを組んだ、今井一暁が監督を務め、川村元気が脚本を担当しています。

次週は『思い、思われ、ふり、ふられ〈実写〉』『劇場版 Fate/stay night [Heaven’s Feel]III.spring song』『東映まんがまつり〈2020年〉』『僕の好きな女の子』『ポルトガル、夏の終わり』『弱虫ペダル』などが封切られます。