人気アイドルグループ「嵐」のベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」が、2019年に最も売れたアルバムとしてギネス世界記録に認定されることが明らかになった。ギネスの公式サイトで発表された。2020年12月31日以降、活動を休止する予定の嵐。休止5ヵ月前のタイミングで吉報が届いた。今回、ギネス世界記録の対象になったのは、CD4枚組64曲で昨年6月26日にリリースされた嵐の5作目のベストアルバムにして、2作目のオールタイムベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」。リリース初週に130万枚以上を売り上げ、7月8日に発表されたオリコンアルバムチャートで首位を飾った。翌年3月には、世界のレコード産業を代表する組織であるIFPI(国際レコード産業連盟)から、2019年に世界で最も売れたアルバムとして「Global Album of 2019」を受賞。330万枚のセールスを記録していた。ギネス側は、世界記録認定を発表した文面では、同アルバムのリリース当時の快調な売れ行きについて説明。「2019年の日本の同アルバムチャートで、1週以上首位をキープしたアルバムは、(嵐以外には)他に2枚しかない」とその偉業を讃えている。SNS上では、ファンから「ギネス認定おめでとうございます!」「心の底から嵐のファンで良かった」「(嵐の)5人でとったギネス。ほんとに誇りに思います」と多くのお祝いメッセージが殺到。ツイッターでは「#ARASHI」「ギネス認定」「嵐さんギネス」のワードが一時トレンド入りした。