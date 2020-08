新型コロナウィルス感染拡大の影響により、公開延期となっていた欅坂46初のドキュメンタリー映画『僕たちの嘘と真実 DOCUMENTARY of 欅坂46』が、9月4日に公開されることが決定した。公開延期前に完成していた本編だったが、新たに取材を行なった最新映像も収められており、「改名」発表の瞬間を捉えた新予告編も解禁された。『僕たちの嘘と真実 DOCUMENTARY of 欅坂46』は2015年結成後から、現在の彼女たちの姿を捉えたグループ初のドキュメンタリー映画。公開延期前の3月に一度完成していた本編だったが、コロナ禍で活動自粛を余儀なくされていたメンバーに新たにリモート取材を続行。7月16日に開催され、「改名」を発表した無観客配信ライブ「KEYAKIZAKA46 Live Online,but with YOU!」の取材も敢行した。さらにライブから数日経った7月下旬に改めてドキュメンタリーのカメラが彼女たちを捉え、まさに“いま”の心境を率直に語っている。今回、予定されていた60館規模から100館規模へ拡大公開されることも決定。新公開日決定を受け、高橋栄樹監督は「欅坂46が、いわゆる一般的なアイドル像には、当てはまらないグループだったので、この映画も、今までのアイドルドキュメンタリーとは違うものに、ならざるを得ませんでした」と、本作への思いをコメントしている。また、新たな予告編も解禁。無観客配信ライブ映像とキャプテン菅井友香による改名発表の瞬間などが収められている。発売が延期されていたムビチケ前売券(メンバー生写真付き)も、8月14日に全国の上映劇場で発売されることが決定した。映画『僕たちの嘘と真実 DOCUMENTARY of 欅坂46』は9月4日全国公開。