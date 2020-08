【期間限定】あの専門店の味わいがコンビニで買える！！

タピオカミルクティーやフルーツインティー、バナナジュースなど、人気を博しているドリンクはいろいろありますが、そのなかでもすっきり爽快な味わいのドリンクといえばレモネードですよね。最近、専門店の味が全国で買えるようになったことをご存知ですか?



森永乳業と「レモネード by レモニカ」がコラボ! 森永乳業は、レモネード専門店の「レモネード by レモニカ」とコラボレートした、「ピンクレモネード by レモニカ」(希望小売価格:税別150円)を、2020年8月4日(火)に全国のコンビニや量売店などで発売しました。



2016年からレモネード専門店として展開している「レモネード by レモニカ」のレモネードは、スタッフが一つひとつ手作りし、毎日飲みたくなるような自然派の味わいなのだとか。さらに同店の商品は、フォトジェニックで、カスタマイズしやすいことなども評価され、注目を集めているそう。



そんな「レモネード by レモニカ」と森永乳業がコラボした同商品は、レモネードとピンクグレープフルーツを組み合わせることで、同店では販売されていないオリジナルの味わいになっています。



すっきり爽やかで暑い日にぴったり! 近年注目を集めているレモネードは、ケンタッキー・フライド・チキンやマクドナルド、ローソンなど、いろんなお店で見かけることが増えていますよね。



今回の「ピンクレモネード by レモニカ」もすでに注目している人は多いようで、ネット上では「これはうまい」や「苦みが控えめでおいしい」「また飲みたい」などのように、高評価な声が見受けられます。



筆者も購入して飲んでみたのですが、柑橘系のすっきりとしたフレーバーのおかげで爽やかな飲み心地を楽しめました。



チルドカップ飲料だから、付属のストローをカップにさしてそのまま飲めるけれど、個人的には氷をたっぷり入れたグラスに移して、キンキンに冷やしてゴクゴク飲みたいですね!