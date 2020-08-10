今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、アップルにソニー、JVCが続く　2020/8/10

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　「BCNランキング」2020年7月27日から8月2日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AirPods Pro

MWP22J/A（アップル）

2位　AirPods with Charging Case

MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック

WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー

WF-1000XM3(S)（ソニー）

5位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック

HA-A10T-B（JVCケンウッド）

6位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック

WF-XB700(B)（ソニー）

7位　AirPods with Wireless Charging Case

MRXJ2J/A（アップル）

8位　MOMENTUM True Wireless 2 Black

（Sennheiser）

9位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー

WF-XB700(L)（ソニー）

10位　Empower Lifestyle ブラック

TW-E3A(B)（ヤマハ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。