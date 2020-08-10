今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、アップルにソニー、JVCが続く 2020/8/10
「BCNランキング」2020年7月27日から8月2日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
6位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
7位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
8位 MOMENTUM True Wireless 2 Black
（Sennheiser）
9位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー
WF-XB700(L)（ソニー）
10位 Empower Lifestyle ブラック
TW-E3A(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
6位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
7位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
8位 MOMENTUM True Wireless 2 Black
（Sennheiser）
9位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー
WF-XB700(L)（ソニー）
10位 Empower Lifestyle ブラック
TW-E3A(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。