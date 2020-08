Googleが現地時間の8月3日付けで発表した、ミッドレンジ機「pixel 4a」ですが、すでに予約注文が米Amazon、Best Buyで売り切れになっていることがわかりました。

Android Centralのダニエル・ベイダー氏(@journeydan)は、Pixel 4aがすでにAmazon上で売り切れになっている、と先週ツイートしました。



Wow, looks like Pixel 4a pre-orders are already sold out at Amazon. Badge says it's the #1 unlocked phone on the site, too.https://t.co/g4Xw83D6BM

— Daniel Bader (@journeydan) August 6, 2020