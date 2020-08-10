Äã¿ÈÄ¹¤µ¤óÉ¬¸«¡ª²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡ÖGU¥·¥¢¡¼¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¥³¡¼¥Ç½Ñ
»ä¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥³¥ì¡ª
GU¡¡¥·¥¢¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥·¥ã¥Ä¡Ê5Ê¬Âµ¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï1,490¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥«¥é¡¼¡§09 BLACK¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤Û¤«¡¢Á´3¿§Å¸³«¡£
¹ØÆþ¥µ¥¤¥º¡§M
GU¤Î¡Ö¥·¥¢¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥·¥ã¥Ä¡×¤ÏÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤êÂç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤æ¤ë¤Ã¤ÈÃå¤é¤ì¡¢¥·¥¢¡¼¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë5Ê¬Âµ¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆó¤ÎÏÓ¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÁª¤Ù¤Ð¥³¡¼¥Ç¤Î°ú¤Äù¤áÌò¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç°ìËç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ãå²ó¤·¡Á°¤òÊÄ¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë
¢¨¥â¥Ç¥ë¿ÈÄ¹¡§152cm
¤Þ¤º¤ÏÁ°¤òÊÄ¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤ÆÃå¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ê¤ÉÈ©¸«¤»¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯È©¤ò±£¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÄøÎÉ¤¤Æ©¤±´¶¤Çµ¨Àá´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤Ê¤ì¥³¡¼¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥×¥ê¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁª¤ó¤Ç½÷À¤é¤·¤¯¡£
¾®Êª¤ÏÃ¸¿§¥«¥é¡¼¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥³¡¼¥ÇÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãå²ó¤·¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤µ¤é¤ê¤È±©¿¥¤Ã¤Æ
¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎI¥é¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤µ¤é¤ê¤È±©¿¥¤Ã¤¿¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¡£
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÏºÙ¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã¿ÈÄ¹¤µ¤ó¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥Ä¤ÏÈ´¤¶ß¤ò¤·¤ÆÃå¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£¾®Êª¤Ï²Æ¤é¤·¤¯¥¸¥å¡¼¥ÈÁÇºà¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¡¢º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥È¥ó¥°¥µ¥ó¥À¥ë¤òÁª¤ó¤Çº£¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ãå²ó¤·£º£Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡Ö¥Õ¥©¥ÈT¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ
º£Ç¯¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤óÃ£¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥ÈT¡×¤Ë±©¿¥¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¡£
¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¤¢¤¨¤ÆÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¡ý
Â¸µ¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤ÉÈ©¤¬±£¤ì¤ë¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ºÙ¤¤¥µ¥ó¥À¥ë¤òÁª¤ó¤ÇÈ©¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤ë¤È¥³¡¼¥Ç¤ËÈ´¤±´¶¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©GU¤Î¡Ö¥·¥¢¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥·¥ã¥Ä¡×¤ò»È¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¥È¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ©¤±´¶¤ÇÈ©¤ò¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½÷À¤é¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë²ÆËÜÈÖ¤Î¥à¡¼¥É¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£