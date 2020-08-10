¼ã¤¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ž¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ëŽ£¤È¤¤¤¦Ì´
¡Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È»Ø¸þ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢ 1990 Ç¯Âå¤Î³×Ì¿¤À¡×¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥¹¡£Next¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Æ¡£1990Ç¯9·î¡Ê»£±Æ¡§¾®Ê¿ ¾°Åµ¡Ë
¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÁÀâ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ñ¤ò¡¢¼ã¤º¢¤«¤éÈà¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿²È¤Î¾®Ê¿¾°Åµ¤È¡¢¤¢¤Î300ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¤òÃø¤·¤¿ÊÒ»³¶³°ì¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÉÁ¤¯Ï¢ºÜ¡£Âè4²ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ÊËè½µ·îÍËÇÛ¿®Í½Äê¡Ë¡£
4¡¡À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë
¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬1¿Í1Âæ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡¢10¿Í¤Ë1Âæ¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤é²ñ¼Ò¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ãÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¸ø³«Ãæ¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹
¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¡£²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤¬¡¢¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯»×¹ÍÍÍ¼°¤âÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤êÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¡£
¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿
¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ë¤Ï³×Ì¿²È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤ÀÈà¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤¿¤ÀÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¡£¸å¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¤ÏÀÕÇ¤¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¡£¥¸¥ç¥Ö¥º¤é¤·¤¤¤±¤ì¤ÉÌµÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤â¤¦1¤Ä¡¢Èà¤Ï¥¤¥¨¥¹¤ä¥ì¡¼¥Ë¥ó¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤äË½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¿Í´Ö¤Î´Ø·¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈà¤¬ºÇ½é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤Û¤É¶¯¤¤ÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤ËÁÊ¤¨¤¿¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ë¤Ï¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ê¿®Ç°¤ÈÇ®°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»î¤ß¤ÏºÇ¸å¤Ë¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤êÌ¿¤¬¤±¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ë¡Ö1¿Í1Âæ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»È¤¦¿Í¤¬¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤òµá¤á¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë»È¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤³¤Ë¿Í´ÖÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èþ¤·¤µ¤ä´¶Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´ÖÅªÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬ÀßÄê¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¹â¤¤¡£
Èà¤¬²¿¤è¤ê¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤È¿Í¤È¤ÎÀÜÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡£¤½¤ì¤Ï»þ¤È¤·¤Æ»þÂå¤ä¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²á¾ê¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ï²ñ¼Ò¤òÄãÌÂ¤µ¤»¡¢·ë²ÌÅª¤ËËÜ¿Í¤¬¥¢¥Ã¥×¥ë¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤ë°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤È¿®Íê¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤â¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÂç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¿®¼Ô¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
iPhone¤äiPad¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤ÎÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤ò»È¤¦¤³¤È¤È¤Ï°ã¤¦ÂÎ¸³¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µá¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤·¤«¤ËÀ¤³¦¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤¤¤¤¤Û¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÊÑ²½¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
1975Ç¯¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤«¤éºÇ¤â±ó¤«¤Ã¤¿
1975Ç¯¡¢¥Û¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¡¼¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¸¥ç¥Ö¥º¤È¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¦¥©¥º¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢2¿Í¤Ç²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤í¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤«¤é¤ÏºÇ¤â±ó¤¤À¤³¦¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸½Âå·¿¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÆÃÀ¤òÈ÷¤¨¤¿À¤³¦½é¤Îµ¡³£¤Ï1945Ç¯11·î¤Ë´°À®¤·¤¿ENIAC¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖElectronic Numerical Integrator and Computer¡×¤ÏÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÖÅÅ»Ò¼°¿ôÃÍÀÑÊ¬·×»»µ¡¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤ÏÂÐ¥É¥¤¥ÄÀï¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ëÂçË¤¤ÎÃÆÆ»¤ò·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬²È¤Ç»È¤¨¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¼«ÂÎ¤Ï¡¢1945Ç¯¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1¿ÍÁ°¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ ÂÑ¤¨È´¤¤¤¿º¤ÏÇ¤ÎÎÌ¤ËÈæÎã¤¹¤ë¡×¥À¥°¥é¥¹¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥Ð¡¼¥È¡£¥Þ¥¦¥¹¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¦¥£¥ó¥É¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¤Æ¡£1989Ç¯8·î21Æü¡Ê»£±Æ¡§¾®Ê¿ ¾°Åµ¡Ë
¤³¤ÎÇ¯¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯»ï¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬»×¹Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ô¥¡¥Í¥ô¥¡¡¼¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ï¸½ºß¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¡Ö¥á¥á¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸Ä¿ÍÍÑ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¦¥¹¤Î³«È¯¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥À¥°¥é¥¹¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥Ð¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÏÀÊ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¥½¥ó¡Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ë¡£
¤·¤«¤·1960Ç¯Âå¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÊý¸þ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ªµðÂç¤«¤Ä¹â²Á¤Ç¡¢¼ê¸ü¤¯ÊÝ¼é¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸Ä¿Í¤Ç½êÍ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¼ì¤Ê¸¦µæµ¡´Ø¤Ç·³»ö¤ä±§Ãè³«È¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¥¤¥à¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê1Âæ¤Î¥á¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃ¼Ëö¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢²¿¿Í¤â¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁàºî¤¹¤ë¡Ë¤Ç»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤µ¤¨¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1970Ç¯Âå¤ËÆþ¤ê¡¢DEC¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥¯¥¤¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬PDP¥·¥ê¡¼¥º¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ß¥Ë¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¶È³¦¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬½êÍ¤·¡¢´ù¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ»È¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1974Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤òÍß¤·¤¬¤ëÍýÍ³¤Ê¤É»×¤¤Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤ò ¤è¤êÂ®¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¥Í¥ë¡£°Ï¸ë¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡ÖAtari¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ò¤Ä¤±¤¿¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼ã¤¥¸¥ç¥Ö¥¹¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£1992Ç¯2·î25Æü¡Ê»£±Æ¡§¾®Ê¿ ¾°Åµ¡Ë
¤½¤Î´Ö¤â¥à¡¼¥¢¤ÎË¡Â§¤ÏÆ¯¤Â³¤±¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥à¡¼¥¢¤¬1965Ç¯¤ËÄó¾§¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥à¡¼¥¢¤ÎË¡Â§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î·Ð¸³Â§¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¤Î½¸ÀÑÎ¨¤Ï18¥«·î¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´ÊÎ¬¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¥³¥¹¥È¤Ï18¥«·î¤ÇÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºÙ¤«¤¤¸íº¹¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Á¥Ã¥×¤¬Ã»´ü´Ö¤ÇÈôÌöÅª¤Ë¹âÀÇ½²½¤·¡¢¾®·¿²½¤·¡¢°Â²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤¬ÎäÀï²¼¤Î·³»öÅª¤Ê¼ûÍ×¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£ÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿±§Ãè³«È¯·×²è¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥Ë¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¡¢¥¢¥Ý¥í¡¦¥í¥±¥Ã¥È¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÂçÎÌ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Á¥Ã¥×¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡£À¯ÉÜ´ØÏ¢¤Ç¤ÎÂçÎÌ¤Î¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÃ±²Á¤ÏµÞÂ®¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤¦¤·¤Æ°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤â¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Á¥Ã¥×¤òºÜ¤»¤é¤ì¤ë»Ô¾ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤ï¤¬²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÅÅÂî¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼
1¿Í¤Ë1Âæ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤¬²È¤Ë¤â1Âæ¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£ÅÅÂî¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬ºÇ½é¤Ë¿¨¤ì¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡ÊÅÅ»Ò¼°·×»»µ¡¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥ß¥Ë¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¥¢¥Ý¥í¡¦¥í¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾®ÅÔ»Ô¤ÇÊë¤é¤¹¸øÌ³°÷°ì²È¤ËÅÅÂî¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤À¤«¤é1972Ç¯¤«1973Ç¯¤À¤í¤¦¤«¡£»ÍÏ»È½¤ÎËÜ¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤ÎÅÅÂî¤ò¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤ÏÌë¤ÊÌë¤Ê²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¾®³ØÀ¸¤ÎËå¤Ï¤½¤í¤Ð¤ó¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1964Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÁáÀîÅÅµ¡¡Ê¸½¡¦¥·¥ã¡¼¥×¡Ë¤ÎCS-10A¤Î²Á³Ê¤Ï53Ëü5000±ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤Á¤ÊÅÅÂî¤¬Åö»þ¤Î¤ª¶â¤Ç50Ëü±ß¤â¤·¤¿¤Î¤À¡£1965Ç¯¤Ë¤Ï¥«¥·¥ª¤¬ÅÅÂî¤Ë»²Æþ¡¢¤½¤Î001·¿¤Ï38Ëü±ß¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¹â²Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¥à¡¼¥¢¤ÎË¡Â§¤¬¤¤¤è¤¤¤èËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÅÂî¤ÏÅÅ»Ò²óÏ©¤Ë¥é¥¸¥ªÍÑ¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á·×»»µ¡¤ÏÂç·¿¤Ç¹â²Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Âå¤ï¤ê¤ËIC¡Ê½¸ÀÑ²óÏ©¡Ë¤äLSI¡ÊÂçµ¬ÌÏ½¸ÀÑ²óÏ©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Á¥Ã¥×¤ò»È¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¡Ö²á¤®µî¤ë¿ÍÀ¸¤ò Ëµ´Ñ¼Ô¤Ç¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¦¥©¥º¥Ë¥¢¥Ã¥¯¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¤È¸Æ¤Ó¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËPC¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1993Ç¯12·î11Æü¡Ê»£±Æ¡§¾®Ê¿ ¾°Åµ¡Ë
LSI¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÅÅÂî¤Î²Á³Ê¤Ï°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¡£1969Ç¯¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤¬À¤³¦½é¤ÎLSIÅÅÂî¤ò³«È¯¡£²Á³Ê¤â9Ëü9800±ß¤È10Ëü±ß¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1971Ç¯¡¢¥Ó¥¸¥³¥ó¤¬ÅÅÃÓ¶îÆ°¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥ºÅÅÂî¤òÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï8Ëü9800±ß¡£¤µ¤é¤ËÎ©ÀÐÅÅµ¡¡Ê¸½¡¦¥ª¥à¥í¥ó¡Ë¤¬5Ëü±ß¤ò²¼¤Þ¤ï¤ëÅÅÂî¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿5Ç¯¤Û¤É¤ÇÅÅÂî¤ÎÃÍÃÊ¤Ï10Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1972Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¥«¥·¥ª¤¬1Ëü2800±ß¤ÎÅÅÂî¤òÈ¯Çä¡£¤³¤Î¤³¤í¤«¤éÅÅÂî¶È³¦¤Ï²Á³ÊÇË²õ¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¯¤ë¡£º£¤äÅÅÂî¤Ï100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1976Ç¯¤ËÂ¼¾åÎ¶¤Î¡Ø¸Â¤ê¤Ê¤¯Æ©ÌÀ¤Ë¶á¤¤¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¡£ËÍ¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¡¢Ê¸³Ø¹¥¤¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»þÂå¤¬²¼¤Ã¤Æ1979Ç¯¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤¬¡ØÉ÷¤Î²Î¤òÄ°¤±¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¤³¤íËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£
Àµ¼°¤ÊÌ¾Á°¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡×¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¡¼¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤¬È¯Çä¤·¤¿¥¢¡¼¥±¡¼¥É¡¦¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£ÂâÎó¤òÀ®¤·¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤ò¡¢º¸±¦¤ËÆ°¤¯Ë¤Âæ¤Ç·â¤ÁÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó²¼¤Þ¤Ç¤ª¤ê¤Æ¤¯¤ë¤È¥²¡¼¥à¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤òÁ´ÌÇ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤Ï¿ô¤¬¸º¤ë¤È°ÜÆ°Â®ÅÙ¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤á¤À¡¢ÀêÎÎ¤µ¤ì¤¿¡ª
¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë
¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Âç³Ø3Ç¯À¸¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¶¿Î¤¤ÎµÊÃãÅ¹¤ËÆþ¤ê¤Ó¤¿¤ê¡¢É¹¤¬²ò¤±¤ÆÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ±ä¡¹¤È100±ß¶Ì¤òÅêÆþ¤·Â³¤±¤¿¡£
¤¤¤Þ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤³¤½ËÍ¤¿¤Á¤¬ºÇ½é¤Ë¿¨¤ì¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¿¯Î¬¼Ô¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤ë¡£Å¨¤Ï¤³¤Á¤é¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤È¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤«¤Ê¤êÊ£»¨¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤È¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤¬¤Î¤Á¤Ë¥Á¥§¥¹¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Ö¥ë¡¼¤ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¸ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¡£
¤â¤¦1¤Ä¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï1979Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï·×»»¤Ê¤É¤Î¼ÂÌ³Åª¤Ê½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¾®·¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Û¤É¤Î¤«¤µ¤Ð¤ëÂåÊª¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥Ð¡¼¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë±þÅú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¤¤¤Þ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤Û¤È¤ó¤É·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥²¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤Ï¤¦¤½¤Î¤è¤¦¤ËÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¤Ò¤È²Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Ç®¤¬Îä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¡£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¬ÂçÀª¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
Èà¤é¤Î°ìÉô¤Ï¶Ú¶âÆþ¤ê¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥«¡¼¡×¤È¤«¡Ö¥®¡¼¥¯¡×¤È¤«¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌµÀþµ¡¤ò²þÂ¤¤·¤ÆÅðÄ°¤òÆ¯¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤¿¤À¤Ç¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÏ¢Ãæ¤À¡£¤â¤È¤â¤È¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Îµ¤¼Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤Ï³Ê¹¥¤ÎÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤ò»î¤¹¼Â¸³¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼Ô¤¬¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥¿¥ê¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¥Í¥ë¤â¤½¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤¬1972Ç¯¤Ëºî¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡¦¥Þ¥·¥ó¡Ö¥Ý¥ó¡×¤ÏÃ±½ã¤Ê¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡¦¥²¡¼¥à¤À¡£¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤ÏµÞÂ®¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£1974Ç¯¡¢¥ê¡¼¥ÉÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æ¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥È¥¹¤Î¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¡¢¡Ö¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Çµ¢¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤°¤ê¤³¤ó¤À²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤³¤í¥Ò¥å¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¥º¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ï¥¢¥¿¥ê¼Ò¤Î¶á¤¯¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È²ñ¼Ò¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
1975Ç¯¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¥Í¥ë¤Ï¥Ý¥ó¤Î²þÎÉÈÇ¡Ê¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡×¡Ë¤Î³«È¯¤ò¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¡£¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ï¥¦¥©¥º¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤³¤ì¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡£°ÊÁ°¤Ë¤â2¿Í¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦²ø¤·¤²¤Êµ¡³£¤Ç¾®Á¬¤ò²Ô¤¤¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
1971Ç¯¡¢¤¢¤ë»¨»ï¤ËAT¡õT¼Ò¤Î¸ò´¹µ¡¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥È¡¼¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹µ÷Î¥ÅÅÏÃ¤ò¤¿¤À¤Ç¤«¤±¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥Ï¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¥¦¥©¥º¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼°È¯¿®µ¡¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤í¤¦¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢´°À®¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤ë¡£
¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¤³¤ì¤ò¶âÌÙ¤±¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ç¥Ö¥º¤À¡£Èà¤ÏÉ¬Í×¤ÊÉôÉÊ¤òÄ´Ã£¤·¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òÇä¤ê¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤2¿Í¤Ï³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤Ï¤º¤À¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÇÀ¤³¦¤ÎÅÅÏÃÌÖ¤òÀ©¸æ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Á¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÉôÉÊ¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò»ý¤Æ¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·À½ÉÊ¤È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤Çºî¤í¤¦¤È¥¦¥©¥º¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ëµ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ü¡¼¥É¡¦¥Þ¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Û¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¡¼¤ÎÎã²ñ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¤¤¤¥¦¥©¥º¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ï²óÏ©¿Þ¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä¤á¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤òºî¤Ã¤ÆÈÎÇä¤·¤è¤¦¤ÈÀâÆÀ¤¹¤ë¡£¥¦¥©¥º¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤è¤¤¤èÈà¤é¤Î²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë»þµ¡¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÂè5²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë