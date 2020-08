『ゲーム・オブ・スローンズ』あの人、"アイアンマン"製作のNetflixドラマに出演

マーベル映画『アイアンマン』『アベンジャーズ』シリーズでトニー・スターク/アイアンマンを演じたロバート・ダウニー・Jrと、米CWのDCドラマ『ARROW/アロー』で脚本・製作総指揮を務めたベス・シュワルツが手掛けるNetflixのドラマ『Sweet Tooth(原題)』。その新作シリーズに、『ゲーム・オブ・スローンズ』と『デビアスなメイドたち』のキャスト2人が出演することが明らかとなった。英Digital Spyが報じている。

『Sweet Tooth』は、2009年から2013年にかけてDC傘下のバーティゴ・コミックスより出版されたジェフ・ルミールによる同名コミックスのドラマ化。主人公は人間と鹿のハイブリッドである少年ガスで、劇的な出来事をきっかけに荒廃した世界を見つけて家を出た彼は、自身のハイブリッドの起源に隠された答えを求めて世紀末な世界を旅することになる...というストーリー。

この度、全8話となる新作ドラマに出演が決定した一人は、『ゲーム・オブ・スローンズ』第二章でザロ・ゾアン・ダクソスを演じ、『暴走地区 −ZOO−』にエイブラハム・ケニアッタ役でレギュラー出演していたノンソー・アノジー。ガスの守護者となる元プロ・スポーツ選手のトミー・ジェパード役を演じる。

もう一人は、『デビアスなメイドたち』でメイドのロージー・ファルタを演じ、『HEROES/ヒーローズ』やマーベル映画『X-MEN:ファイナル ディシジョン』などでも活躍しているダニア・ラミレス。文明の再構築を助け、孤児になったハイブリッドたちに住む場所を提供するエイミー役にキャスティングされた。

ほかには、クリストファー・コンヴェリー(『キング・オブ・メディア』)、ウィル・フォーテ(『ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅』)、ジェームズ・ブローリン(『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』)、アディール・アクタル(『ナイト・マネジャー』)らもキャストに名を連ねることがすでに決まっている。

ショーランナーを務めるのは、犯罪サスペンスドラマ『ハップとレナード 〜危険な2人〜』でクリエイターを担ったジム・ミックルとベス・シュワルツ。ロバート・ダウニー・Jrと、彼の妻でプロデューサーのスーザン・ダウニー、アマンダ・ブレル(『ペリー・メイソン』)らが製作総指揮を担う。

『Sweet Tooth』のキャストは今月ニュージーランドへ飛び、2週間の自己隔離期間を経たのちに9月から撮影を開始する予定だ。(海外ドラマNAVI)

