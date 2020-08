チャンピオンズリーグ(CL)のベスト8が出揃った。

新型コロナウイルスによる影響を受け、決勝トーナメント1回戦セカンドレグの途中で中断されていたCL。だが、7日と8日に無事すべてのセカンドレグが開催され、準々決勝進出チームが決まっている。

すでに昨季王者リヴァプールは敗退が決定し、それ以前に3連覇を果たしていたレアル・マドリーもマンチェスター・シティの前に沈み、ここ4シーズンの優勝チームはベスト8に残らず。アタランタやリヨン、ライプツィヒといったチームが勝ち残っている。

準々決勝以降は、ポルトガル・リスボンで集中開催。エスタディオ・ダ・ルスとエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデが使用される。

今後の組み合わせは以下の通り。

■準々決勝

16日4:00 マンチェスター・C vs リヨン【M1】

14日4:00 ライプツィヒ vs アトレティコ・マドリー【M2】

15日4:00 バルセロナ vs バイエルン【M3】

13日4:00 アタランタ vs パリ・サンジェルマン【M4】

■準決勝

【M1】の勝者 vs 【M3】の勝者 【M5】

【M2】の勝者 vs 【M4】の勝者 【M6】

■決勝

【M6】の勝者 vs 【M5】の勝者