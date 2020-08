サブカル好きが集まる街といえば、高円寺や阿佐ヶ谷、西荻窪など。中央線沿線が、文化的な若者の憧れの地になった理由とは? (写真:アフロ)

「中央線文化圏」という言葉があるように、中央線には文化装置が豊富にそろっているイメージがある。まず、中央線がいつ走ったのかについて言及しよう。

中央線の原型が生まれたのは、1889(明治22)年の甲武鉄道の開業にさかのぼる。このときは、新宿駅―立川駅間で開通した。同年に、立川駅―八王子駅間も開通、御茶ノ水駅までの延伸は、1904年のことになる。そして1906年に甲武鉄道御茶ノ水駅―八王子駅間が、鉄道国有法により買収・国有化された。この時点では、御茶ノ水駅―篠ノ井駅間の鉄道となる。

この鉄道が国有化された時期以降、東京には変化が現れ、いわゆる大正デモクラシーの時代が到来する。特筆すべきは、「サラリーマン」の誕生であろう。高級官吏、軍人、そしてサラリーマンというホワイトカラー層が、時代を担っていくことになる。

1928年の前田一『サラリマン物語』には、「サラリマン、それは―俸給生活者、―勤め人―月給取り―洋服細民―そして腰弁、―とその名称が何であれ、正体を洗えば、『洋服』と『月給』と『生活』とが、常に走馬灯のように循環的因果関係をなして、とにもかくにも『中産階級』とかいう大きなスコープの中に祭り込まれている集団を指したものに違いない」と定義づけされている。

中央線沿線は、そのサラリーマンが多く住むエリアになり、軍人でいえば、高円寺は尉官の町、阿佐ヶ谷は佐官の町、荻窪は将官の町と呼ばれたりもしたそうだ。ここからは、東京の人口が西の方向に増加していった様子がうかがえる。

高等教育機関の誘致が始まったのも、この時代だ。新宿の角筈にあった東京女子大学が、井荻に移転したのが1924年。成蹊学園(現在の成蹊大学など)が、池袋から吉祥寺に移転したのも1924年。関東大震災で校舎が倒壊した、一橋にあった東京商科大学(現在の一橋大学)が、国立に移転したのが1927年。帝国美術学校(現在の武蔵野美術大学、多摩美術大学)が、吉祥寺に開校したのが1929年。やはり震災で五番町の校舎が全焼した女子英学塾(現在の津田塾大学)が、小平に移転したのが1931年、という具合である。

つまり、東京は西へと発展していき、サラリーマン層、学生層の増加がそれを下支えしていくことによって、中央線沿線の独自文化の萌芽につながっていく。その結果の1つが、井伏鱒二、太宰治などが集住した「阿佐ヶ谷文士村」であろう。井伏鱒二は『荻窪風土記』でこんなことを書いている。

サラリーマンによる地域経済発展への貢献もさることながら、文化的な寄与を見ていくと、注目すべきは学生層の増大だろう。中央線は、交通インフラの発展により、都心部の学生の居住地にもなっていく。明治大学、法政大学、中央大学などは、中央線の東側にあり、地方出身学生がそこよりも安価な居住スペースを確保するためには、新宿以西が好環境だった。

隈研吾、清野由美『新・ムラ論TOKYO』では、中央線文化に言及している。以下は、高円寺に安めのアパートやワンルームマンションが多いことに着目しての会話である。

また、ライブハウス「ロフト」の創業者・平野悠は、機関誌『ROOF TOP』で、次のように述べている。

平野が述べるように、中央線文化の1つの象徴は音楽だった。筆者の学生時代には、吉田拓郎の「高円寺」という曲が注目され、地方から上京した学生の憧れの場所になっていた。その後もミュージシャンが住み続けた。



高円寺は地方から上京した学生の「憧れの場所」だった(写真:momo/PIXTA)

この背景には、1970年代に新宿を中心に、フォークソング、アングラ、サイケなどのカウンターカルチャーのムーブメントが起き、彼らの居住地として高円寺近辺が最適だったからだろう。

喫茶店「七つ森」は、上京した学生たちのたまり場になり、さらにジャズ喫茶やロック喫茶、古書店、小劇場などが駅周辺に集積していった。こうして高円寺周辺は、新たなカルチャーの温床となっていく。

音楽雑誌『ミュージック・ステディ』の編集長・市川清師は、ウェブ連載のコラムで以下のように述べている。

歴史に“もしも”はないが、もしも高円寺のロック喫茶「ムーヴィン」で、伊藤銀次と駒沢裕城が山下達郎のアマチュア時代の自主制作盤「ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY」を聞いていなければ、大滝詠一と山下達郎の出会いはもう少し先のことになり、シュガー・ベイブママが大瀧のナイアガラ・レーベルから出ることもなかっただろう。