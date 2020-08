Nizi Project

ぱるるやさっしーなど、いろいろな芸能人がこぞってコピーしているNiziU「Make you happy」の通称「縄跳びダンス」。NiziUがK-POPかどうかは措いても、日本国内でK-POPガールズグループに関心が高まっているのは間違いなさそう。NiziUの所属する芸能事務所JYPエンターテインメントにはTWICEがおり、Nizi Projectでもサナが司会を務めたのは記憶に新しい。そのTWICEも、もともとは韓国の音楽専門チャンネルMnetで2015年に開催されたオーディション番組「SIXTEEN」で選抜されたメンバーだ。当初はその名の通り16人だったが、ひとつのミッション毎にひとりずつ「脱落」していくサバイバル形式の全10回の番組で、その過酷さはの比ではなかった。現在メンバーとなっているモモも途中、非情にも脱落する(最後に奇跡の復活採用となるが)。そのSIXTEENの過程で脱落したが、いまはほかのグループやソロ活動などで活躍しているアーティストもいる。ひとりは、早々に脱落したチェヨン。彼女は、最後に脱落した実の妹チェリョンとふたりで臨んでいたが、妹を残して先に脱落。しかしその後2018年の「Produce48」を経て大人気グループのIZ*ONE入り。抜群のキレあるダンスでファンを増やしている。妹のチェリョンも、昨年TWICEの妹分としてデビューし大ブレイクしているITZYのメンバーで、溌剌としたキャラクターで人気だ(SIXTEENの中ではかなり勝ち気な性格が見え隠れしていたが)。最終選考で選ばれなかったメンバーで今年デビューしたのが、ナッティ。タイ出身で、SIXTEENでは曲のイメージに合わせた振り付けを自分で考えて披露するなど非凡な才能を見せファンも多かった。その後様々なオーディション番組に臨んだというがデビューに繋がらず。しかし今年突然のソロデビューにかつてを知るファンは歓喜した。SIXTEENのSIXTEEN当時13歳だった面影は薄れ「すっかりお姉さんになった」彼女のデビュー曲は、長い下積み生活を吹き飛ばし19歳になった自分を歌い、輝いていた。そして同じく最終選考で選ばれなかったのがソミ。オランダ系カナダ人と韓国人のハーフで大人びたルックスでありながら弱冠14歳。番組では辛そうな表情をたびたび見せていた。人気は高く、その後2016年にオーディション番組「PRODUCE 101」を経てI.o.Iのメンバーとしてデビューするも、期間限定のグループだったため惜しまれつつも解散。IZTYの一員としてデビューする予定もあったというが、JYPとの契約を解除してYGエンターテインメント傘下のアーティストとしてソロデビュー。この夏セカンドシングル「What You Waiting For」を7月22日デジタルシングルとしてリリースした。その「What You Waiting For」が、MnetのM COUNTDOWN(8月6日放送分)ではじめての1位を獲得。実はその前週にも1位候補となったが、彗星のように現れた強敵SSAK3「Beach Again」に1位を奪われた。SSAK3はバラエティー番組をきっかけに結成された新人グループとはいえ、いまのK-POPを世界に広める立役者となったRainやイ・ヒョリがいて気の毒だったから、今回は嬉しさもひとしおだろう。番組のエンディングでは、1位になったときの公約として約束通り生レモンをかじるが、抱えていたM-NETのトロフィが壊れるなどアクシデントも発生。ここでも何かしら顔を歪めるシーンが似合うソミなのだった。(文:fy7d)【関連記事】