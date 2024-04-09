¡ÖµÊ±ì¡×¤Ë¤è¤ë¶âÁ¬¤È»þ´Ö¤ÎÏ²Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶Ø±ì¤Ë¸þ¤±¤¿¼«½õ¤È¸ø½õ
ÅìµþÅÔ¼õÆ°µÊ±ìËÉ»ß¾òÎã¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢µÊ±ìÀìÍÑ¼¼Åù¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ëÉ¸¼±
ÅìµþÅÔÊ¡»ãÊÝ·ò¶É¡Ö·ò¹¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¹Í¤Ë²þÊÑ
¡¡·ò¹¯³Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍ×°ø¤Ï¼ç¤Ë£´¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1.½êÆÀ¡¡2.¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡¡3.²ÈÂ²¹½À®¡¡4.ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃËÀ¤Î»àË´Î¨¤Ï¹â½êÆÀ¼Ô¤è¤ê¤âÄã½êÆÀ¼Ô¤ÎÊý¤¬£³ÇÜ¹â¤¤¡£ÈîËþ¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌîºÚÀÝ¼èÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈµÊ±ìÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨£±¡Ë
·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁá´üÈ¯¸«Ž¥Áá´ü¼£ÎÅ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢·ò¿Ç¡Ê¸¡¿Ç¡Ë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î2018Ç¯¹ñÌ±·ò¹¯Ž¥±ÉÍÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î³ä¹ç¤âÄã½êÆÀ¼ÔÁØ¤Ç¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨£²¡Ë
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇÙ¤ÏÂç¾æÉ×¡©£³¤Ä°Ê¾åÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿Í¤Ï´í¸±¡ªÇÙ¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤«¤éµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£ÊÄºÉ´¶¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤«¤é¤¿¤Ð¤³¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¿¤Ð¤³¤Ë¤ª¶â¤òÈñ¤ä¤·¤ÆÉÔ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÉÔØâ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç³Æ¿Í¤Î¿È¤Î¾å¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼«½õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤¦¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÍýºâ¤Ë¤¿¤±¤¿¼êÃÊ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ð¤³¤È¤µ¤è¤Ê¤é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤éÇ¡²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢ÃëµÙ¤ß¤Î¥¹¥â¡¼¥¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤ò¡¢º£¤è¤ê±ó¤¤µÊ±ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤â¤¦³¥»®¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¼«Ê¬¤Ë±¿Æ°Éé²Ù¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÊâÉý¤ò£·cm¹¤¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Î¤Ä¤ê³×¤Î¼è¤Ã¼ê¤ò°®¤êÄÙ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¥®¥å¥Ã¤È£¶ÉÃ´Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê°®¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«Ž¥Ž¥Ž¥¡£¡Ê¢¨£³¡Ë
¾¯¤·ÏÃ¤·¤Ï°ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤à¤«¤·¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¥³¥óÌ¡²è¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÏÃÐ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÂ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê²Ì¤¿¤·¤Æ¸½Âå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤È¤·¤Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤¹¤¬¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤â¤È¥À¥é¥À¥éÊâ¤¯¤Î¤¬À¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢»ä¤ÏÁáÊâ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Á°¤ò¹Ô¤¯¿Í¤Î¡ÖÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¡×¤ÇÊâÄ´¤òÍð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ÜÆ±¤¸Ç¯Îð¤ÎÆ±À¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Êâ¤¯Â®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¢¨£´¡Ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â°Õ¼±¤·¤ÆÁá¤¯Êâ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤ÏÇ¡²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÊâÉý¤ò£·cm¹¤¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Àü¤¯¤À¤±¤ÇÊâÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Êâ¹Ôµ¡Ç½¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»æ¤ª¤à¤Ä¤â³«È¯¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨£µ¡Ë
WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤ÈIOC¡Ê¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°ÕÊ¸½ñ¡×¤ËÄ´°õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹¤ËÆüËÜ¤ÏWHO¤Î¤¿¤Ð¤³µ¬À©ÏÈÁÈ¾òÌó¤ò¼õÂú¤·¡¢´û¤Ë£²£°£°£µÇ¯¤ËÈ¯¸ú¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨£¶¡Ë
¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÅìµþÅÔ¼õÆ°µÊ±ìËÉ»ß¾òÎã¡×¤ÎÁ´ÌÌ»Ü¹Ô¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µÊ±ì²ÄÈÝ¤Î¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤ëÉ¸¼±¤¬¡¢°û¿©Å¹¤äµÊ±ìÀßÈ÷¤Î¤¢¤ë»ÜÀßÅù¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½ÐÀè¤ÇÍî¤Á¹ç¤Ã¤¿¿Í¤È¥«¥Õ¥§¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸«ÉÕ¤±¤Æ¼«Æ°¥É¥¢¤¬³«¤¤¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤²¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆ»°µï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¤ªÅ¹¤òÃµ¤·²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤¿¤Ð¤³¤Ë¤è¤ë»þ´Ö¤ÎÏ²Èñ¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÉûÎ®±ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì·½â¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤Ð¤³¤ÎÍø¸¢¤Ê¤É¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¡¢Ã±½ãÌÀ²÷¤Ë·ò¹¯³Êº¹¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤è¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¡Ê¢¨£±¡Ë·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿¡¼ÉáµÚÇ§Äê¹Ö»Õ¹¹¿·e¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¹ÖºÂµ
¡Ê¢¨£²¡Ë2020Ç¯1·î15ÆüÆÉÇä¿·Ê¹¡¡¼Ò²ñÌÌ
¡Ê¢¨£³¡Ë2020Ç¯1·î12Æü ÆüËÜÀ®¿ÍÉÂ(À¸³è½¬´·ÉÂ)³Ø²ñ»ÔÌ±¸ø³«¹ÖºÂ À¸³¶¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¤Î¤Ð¤¹¡ª¾åÃÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¡»Õ²¬Ê¸ÃË
¡Ê¢¨£´¡ËÆüËÜ·ò¹¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¸¡Äê¸ø¼°¥Æ¥¥¹¥È ÁýÊä²þÄûÈÇ¡¡´ÊÃ±¤Ê¥Õ¥ì¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ê¢¨£µ¡Ë2020Ç¯1·î17Æü¿®Ç»ËèÆü¿·Ê¹¡¡·ÐºÑÌÌ
¡Ê¢¨£¶¡Ë¾¾ÂôÀ®Ê¸Ãø¡¡JT¡¢ºâÌ³¾Ê¡¢¤¿¤Ð¤³Íø¸¢
[Ê¸¡§·ò¹¯¤ï¤¯¤ï¤¯¥µ¥¤¥È]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSOily ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¬ËÜ Íê¹¬
ÍÄ¾¯»þÂå¤«¤éÀ¸Ì¿¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ë¼è¤êÉÕ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÂÎ¤ÎÊ¬²½È¯À¸¤ÎÉÔ»×µÄ¤ò¸¦µæ ¡Á ÌÈ±Ö¸¡ºº¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î´µ¼ÔÍÍ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤ ¡Á °åÎÅŽ¥·ò¹¯µ¡´ï¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÍÍ¤«¤éÄº¤¤¤¿Êô»Å¤Î¿´¡¦¡¦¡¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é°åÎÅ¡¦·ò¹¯¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤È¤¤¤¦¥Ý¥Ô¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡Ö¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¡Ö·ò¹¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤·¤ß°×¤¤³µÇ°¤â¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¡¢¡Ö·ò¹¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¥ì¥ô¥£¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ê¼ª¤È¤Ê¤ê¤½¤·¤ÆÂ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆÀ¤¿Æ¦ÃÎ¼±¤ò¡¢»ä¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¬¤«¤ê°×¤¯¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£