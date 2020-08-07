『エジソンズ・ゲーム』異例の速さでレンタル配信決定
ベネディクト・カンバーバッチ主演の映画『エジソンズ・ゲーム』が、8月7日よりレンタル先行配信される。緊急事態宣言が明け、映画館営業再開後の6月19日に劇場公開してから49日後という異例のスピードでの配信となる。
カンバーバッチが発明家トーマス・エジソンを演じる『エジソンズ・ゲーム』は、エジソンと実業家ジョージ・ウェスティングハウスの電力送電システムをめぐる争いを描く歴史ドラマ。マイケル・シャノンがウェスティングハウスを演じ、二人の対決の鍵を握る若き天才科学者テスラ役のニコラス・ホルト、エジソンの助手役のトム・ホランドと豪華キャストが集結した。
配信期間は、8月7日正午から10月15日23時59分（dTVのみ9月22日23時59分まで）。Amazon Prime Video のほか、FOD、GYAO!ストア、Google Play、TSUTAYA TV、DMM.com、dTV、Hulu、U-NEXT、YouTubeなど各動画配信サービスにて配信される。価格は1,000円（GYAO!ストアなど一部では1,001円、全て税込）。また、10月23日にブルーレイ＆DVDの発売も決まった。（編集部・小松芙未）