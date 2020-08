女優の仲里依紗が5日、自身の公式Youtubeチャンネル「仲里依紗です。」を更新。休日に密着した動画の中で仲が、レディー・ガガとアリアナ・グランデのコラボレーション楽曲「Rain On Me with Ariana Grande」のダンスを披露する一幕があった。仲は公式Youtubeチャンネルに「仲里依紗の休日 24時間密着して観察してみたよ」と題された動画を投稿。動画は、カメラで休日の自分の動向を記録しつつ、後日収録したと思われるナレーションで本人がツッコミを入れるといった構成に。動画はソファでゴロゴロしているうちに、そのまま寝落ちしてしまったという仲自身の寝顔からスタート。夫で俳優の中尾明慶と長男のお弁当を作るために午前5時に起床し、弁当を作って2人を見送り、自宅で一人きりになった彼女は、ぼんやりとした表情のままバナナとリンゴをパクリ。無表情に果物を頬張る自分の姿に、仲も思わず「これ、本当にゴリラの観察日記じゃん」とコメント。食事中の仲はおもむろに「オーケーgoogle…」と声をあげると「レディー・ガガかけて」とリクエスト。すると著作権の関係から曲は流れないものの、カメラはうっとりとした表情で音楽に身体を揺らす彼女の姿を映し出す。目をつぶってリズムにのる彼女の姿に、本人によるナレーションで「この前、渡辺直美さんがパロディをしていた「Rain On Me」を朝から聴いて、テンションを上げているという図でございます」と解説。するとそれまで座っていた彼女はやおら立ち上がり、カメラ目線でダンスを披露。ナレーションで「あ! アリアナ・グランデのパートが始まりました」と説明すると、カメラはカーペットクリーナーをマイク代わりに熱唱する彼女の姿を淡々と写し続ける…。朝からTシャツとスウェット姿でダンスを全力で披露するシュールな光景に、ファンからは「全部さらけ出してくれる感じが好き」「親近感湧きまくり」「たまに女優ってこと忘れる」などのコメントが相次いでいる。引用:仲里依紗公式YouTubeチャンネル「仲里依紗です。」