俳優の佐藤浩市が主演で、石田ゆり子、西島秀俊、中村倫也らが共演する映画『サイレント・トーキョー』(12月4日公開)の追加キャストが6日、発表された。本作は、ドラマ『アンフェア』シリーズの原作『推理小説』などの脚本を手がける作家・秦建日子氏の小説『And so this is Xmas』が原作。ジョン・レノンの名曲「Happy X-mas(War Is Over)」にインスパイアされており、舞台はクリスマス・イブの東京。突如勃発した連続爆破テロ事件でパニックに陥り、事件に巻き込まれていく登場人物たちの思惑が交錯するサスペンスストーリーが描かれる。今回解禁されたキャストは、サスペンスの物語において存在自体が伏線となる人物たち。日本の総理大臣・磯山毅役を鶴見辰吾、不可解な行動を取る孤独なIT企業家・須永基樹(中村)の母親・須永尚江役を財前直見が担当。財前と中村の共演は3回目で、日本テレビ系ドラマ『美食探偵 明智五郎』と同じく親子役で共演する。続けて、謎の探偵役に野間口徹、事件の捜査の指揮を取る警視庁捜査一課管理官・鈴木学役を大場泰正。犯行予告場所に来てしまう会社員・高梨真奈美(広瀬アリス)の同僚で須永とも接点を持つ印南綾乃役を加弥乃、テレビ局契約社員・来栖公太(井之脇海)とともに事件に巻き込まれる主婦・山口アイコ(石田)に出会う高沢雅也役を金井勇太が演じる。さらに、物語のカギを握る重要な役どころとして、毎熊克哉、白石聖、庄野崎謙が出演する。