松本まりか、ゆきぽよ、長月翠、えなこ…上半期『週プレ』を彩った美女25人が大集合！
『週刊プレイボーイ』（集英社）に今年上半期グラビアに登場した美女を集めた『週プレPREMIUM 2020上半期グラビア傑作選』が5日発売される。
【写真】ゆきぽよ、長月翠、えなこ他『週プレ』を彩った美女の水着グラビア
『週プレ』グラビアのベスト盤と言える同誌には、今年上半期にグラビアで登場した女優・松本まりかや、ギャルモデル・バラエティで活躍するゆきぽよ、元AKB48・大和田南那、ラストアイドル・長月翠など美少女アイドル、人気コスプレイヤー・えなこなど、見目麗しい25人のグラビアをプレイバック。
さらに窪之内英策氏によるスペシャル描き下ろしイラストが表紙カバーになっている。
『週プレPREMIUM 2020上半期グラビア傑作選』は8月5日発売。特別定価700円、デジタル版600円（各税込）
■掲載ラインナップ
窪之内英策 スペシャル描き下ろしイラスト／沢口愛華／来栖りん＆吉井美優（26時のマスカレイド）／川津明日香／華村あすか／奥山かずさ／大和田南那／高崎かなみ／えなこ／大久保桜子／新條由芽／くりえみ／高田 秋／似鳥沙也加／團 遥香／ゆきぽよ／松本まりか／石田桃香／ラストアイドル 長月翠／尾碕真花／奈月セナ／寺本莉緒／藤木由貴
【写真】ゆきぽよ、長月翠、えなこ他『週プレ』を彩った美女の水着グラビア
『週プレ』グラビアのベスト盤と言える同誌には、今年上半期にグラビアで登場した女優・松本まりかや、ギャルモデル・バラエティで活躍するゆきぽよ、元AKB48・大和田南那、ラストアイドル・長月翠など美少女アイドル、人気コスプレイヤー・えなこなど、見目麗しい25人のグラビアをプレイバック。
さらに窪之内英策氏によるスペシャル描き下ろしイラストが表紙カバーになっている。
『週プレPREMIUM 2020上半期グラビア傑作選』は8月5日発売。特別定価700円、デジタル版600円（各税込）
■掲載ラインナップ
窪之内英策 スペシャル描き下ろしイラスト／沢口愛華／来栖りん＆吉井美優（26時のマスカレイド）／川津明日香／華村あすか／奥山かずさ／大和田南那／高崎かなみ／えなこ／大久保桜子／新條由芽／くりえみ／高田 秋／似鳥沙也加／團 遥香／ゆきぽよ／松本まりか／石田桃香／ラストアイドル 長月翠／尾碕真花／奈月セナ／寺本莉緒／藤木由貴