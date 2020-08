"アベンジャーズ"参戦！ジュード・ロウ主演作ほかHBO新作ドラマの最新ラインナップが解禁

BS10 スターチャンネルが運営するAmazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA &CLASSICS-」(以下「スターチャンネルEX」)が最速独占日本初配信、BS10 スターチャンネルでも独占日本初放送となるHBOの新作ドラマ。『アベンジャーズ』をはじめとしたマーベル映画シリーズでおなじみの顔ぶれが参加したものも含む最新ラインナップが明らかになり、その特別映像も到着した。



この度、初公開された特別映像の中では、『アべンジャーズ』シリーズのブルース・バナー/ハルク役で知られるマーク・ラファロが一人二役に挑戦する『アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー』[独占配信中/8月26日(水)より放送開始]、全米大人気のドラァグクイーンが贈るHBO初のリアリティショー『WE'RE HERE 〜クイーンが街にやって来る!〜』[8月8日(土)より独占配信/9月11日(金)より放送開始]、J・J・エイブラムズ×ジョナサン・ノーランが贈るSFドラマ『ウエストワールド』シーズン3待望の吹替版[9月より配信&放送決定]、『アベンジャーズ』シリーズのトニー・スターク/アイアンマン役でおなじみのロバート・ダウニー・Jr.が往年の人気法廷ドラマを蘇らせた『ペリー・メイスン』[9月配信/10月放送開始]、『ゲット・アウト』のジョーダン・ピールが製作総指揮を務める『Lovecraft Country(原題)』、『キャプテン・マーベル』でマーベルファミリーに加わったジュード・ロウ主演のミステリードラマ『The Third Day(原題)』[2020年配信・放送開始予定]の映像がお目見えしている。

各作品の概要は以下の通り。

■『アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー』

精神疾患を患う双子の兄を一人で支えながら、過去の様々なトラウマや、新たに明かされる衝撃的な家族の秘密など数々の困難に直面しながらも、人生を立て直そうと努力する主人公の葛藤を描いたウォーリー・ラムの同名ベストセラー小説を、『ブルーバレンタイン』のデレク・シアンフランスがドラマ化。『アベンジャーズ』のマーク・ラファロが一人二役で双子の兄弟を見事に演じ分け、エミー賞を含む今後の賞レースで受賞が期待される話題作。

配信:「スターチャンネルEX」にて配信中

※〜8月25日(火)第1話先行無料配信中

放送:「BS10 スターチャンネル」にて8月26日(水)より 毎週水曜23:00〜ほか

■『WE'RE HERE 〜クイーンが街にやって来る!〜』

米国でカリスマ的人気を誇る3人のドラァグクイーンが、LGBTQに不寛容で保守色の強い田舎町を訪れ、悩みを抱えた依頼人やその家族に一夜限りのドラァグショーをプロデュース。ショーを通じて変わっていく依頼人の姿が、観る人に一歩前に踏み出す勇気を与えてくれる。様々なバックグラウンドを持つ人々のドラァグショーに感動で毎回胸が熱くなること間違いなし。これを見ればリアルなアメリカが分かる!? HBOが初めて挑むリアリティショー!

配信:「スターチャンネルEX」にて8月8日(土)より毎週土曜一話ずつ更新

※8月8日(土)〜9月5日(土)第1話先行無料配信

放送:「BS10 スターチャンネル」にて9月11日(金)より 毎週金曜23:00〜ほか

■『ペリー・メイスン』

E・S・ガードナーによる推理小説をベースに、往年の人気TVドラマ『弁護士ペリー・メイスン』を、人気俳優のロバート・ダウニーJr.とHBOが新しいキャラクター像で一新! オリジナルでは描かれることのなかったメイスンの知られざる過去を描くクライム・ノワールが、ついに独占日本初放送スタート!

1931年ロサンゼルス。世界中が大恐慌に苦しむ一方、石油産業と映画産業が隆盛を極めていたこの街で、残忍な乳児誘拐殺人事件が起きる。従軍経験でトラウマを負い、私立探偵としてその日の生計を立てるのが精いっぱいの暮らしをしているペリー・メイスンの元に、旧知のベテラン弁護士から事件の調査依頼が舞い込む。腐敗した警察

組織や謎の新興宗教団体などが絡み合う事件の真相を鋭い洞察力で暴いていくが...。

■『Lovecraft Country(原題)』

ショーランナーも務めるミーシャ・グリーン(『スパルタカス ゴッド・オブ・アリーナ 』)をはじめ、 J・J・エイブラムス(『ウエストワールド』)、ジョーダン・ピール(『ゲット・アウト』『アス』)ら実力派製作陣が、マット・ラフの同名小説をドラマ化。

白人による過激な人種差別が横行する1950年代を舞台に、行方不明の父親を探すため友人たちとともにアメリカ横断の旅に出るアティカス(ジョナサン・メイジャー)。旅の途中、"ラヴクラフト神話"に登場するような巨大なモンスターたちと遭遇し、生死をかけた闘いが始まる。

配信:「スターチャンネルEX -DRAMA&CLASSICS-」にて9月18日(金)より配信予定

放送:「BS10 スターチャンネル」にて10月より放送予定

■『The Third Day(原題)』

ジュード・ロウ(『キャプテン・マーベル』)×ナオミ・ハリス(『ムーンライト』)の、"夏""冬"の二つのパートから成る全6話のリミテッド・シリーズ。"夏"ではジュード演じるある男がイギリスの沖合にある謎の島を訪れ、その島を守ろうとする住人たちを発見するが...。キャサリン・ウォーターストン(『ファンタスティック・ビースト』)、エミリー・ワトソン(『チェルノブイリ』)、パディ・コンシダイン(『アウトサイダー』)共演の新感覚ミステリードラマ。

配信:「スターチャンネルEX -DRAMA&CLASSICS-」にて2020年配信予定

放送:「BS10 スターチャンネル」にて2020年放送予定

(海外ドラマNAVI)

『アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー』

『WE'RE HERE 〜クイーンが街にやって来る!〜』

『ペリー・メイスン』

『Lovecraft country(原題)』

『The Third Day(原題)』

