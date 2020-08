View this post on Instagram

本日放送された“有吉ゼミ”をご覧になって下さった皆様。 ご視聴ありがとうございました! 今回、初めて娘とテレビというメディアにて共演させて頂きました。 今までは、娘の顔を隠して守っていくという選択をしていました。 それは自分なりに娘の事を思っての選択でしたが 同時に悲しい生活でもありました。 娘にとっては普通のお母さんなのに… 娘といる時は普通のママなのに… 世間での私のフィギュアスケーター“安藤美姫”という 立場もあり普通ではない生活。 小学生になった娘は 「なんで私の顔を隠すの!?」 「後ろに隠れた方がいい!?」 と聞いてくるようになり その方が娘にとっては悲しかったんだと気づきました。 「そうだよね…ごめんね…」 と申し訳ない 寂しい思いにもなりました。 そんな言葉に 娘も自分の気持ちをしっかり持って伝えられる歳になったんだなと。 このタイミングなら、娘の環境を変えてあげても大丈夫なのではないかなと考えました。 でも、この選択にもいろいろなご意見ご批判があると思い悩みましたが 18歳の頃から周りが信じれなくなった私にもやっと人を信じる、信じてもいい人がいる。 本当に応援して下さっている方々がいる。 支えてくれる人がたくさんいる。 という気持ちになり、娘の存在の意味をきちんと理解して下さる信頼のおける方々に出会えたので、密着企画という形で今の自分を見て頂く事でお世話になっている方々に感謝をお伝えしたいと出演をさせて頂きました。 家族、友人をはじめ今まで出会ったファンの方々、お仕事関係の皆様、これから出会う方々との “出会いに感謝” しつつ助けて頂きながら親子共々笑顔で成長していければと思っています。 今後とも “プロフィギュアスケーター安藤美姫” そして一女性としての安藤美姫と娘の応援を よろしくお願い申し上げます。 安藤美姫♥️ひまわり #安藤美姫 #感謝 #親子 #娘 #有吉ゼミ #日テレ #ntv