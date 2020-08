長さ調整も可能な「マスクコード」

屋内外でも手間要らずで楽だな〜

シンプルなマスクがオシャレに!

毎日のストレスを楽しみに変える

このご時世を考えると、今後も マスク との付き合いが長くなっていくことは間違いなし。だけどマスクって着脱するのも億劫で、その上取り外して無くしてしまった経験も多い。日常的につけるものだからこそ、着け心地がよく、使いやすいことが重要ですよね。そこで今回、muller of yoshiokuboから発売されているマスクコードを購入してみました。[caption id="attachment_642828" align="alignnone" width="1184"]muller of yoshiokubo 「mask cord BEIGE/WHITE」 1,980円(税込)[/caption]真空のパッケージに包まれて届く「マスクコード」は、メガネに引っ掛けて使うグラスコードと同じような仕組みで、とってもシンプル。先端のフックをマスクに取り付けて、アジャスターでお好みの長さに調整すれば、一時的に使わないマスクを首に垂らしておくことができるようになるんです。ネックレスのように首に垂らしても、肌に直接当たるコード部分は不快感もなく、シャツの襟の後ろにコードを回せば、つけていることもほとんど気になりません。このマスク生活を始めてから、屋内外問わず意外にもマスクの着脱機会が多いことを実感。中でも特に気になるのが、友人とのご飯や通勤時の水分補給などのシーンです。マスクをいちいちテーブルに置いたりバッグにしまったりすることにめんどくささを感じていましたが、このマスクコードがあれば、ネックレスのようにそののまま垂らしておけばいいだけ!ほんの些細な動作でも生活の一部にストレスを感じなくなるというのは、こんなにもスッキリするものなんですね〜。金具部分は全てシルバーで統一されていて、洋服を邪魔しないクリーンなルックスなのもグッド。私自身、洋服がとても好きなのでこのポイントはとても重要です!機能的でおしゃれも楽しめるアイテムということで、今回は同居人と一緒に男女コーデを紹介しちゃいます。アースカラーが好きな同居人は、同系色のワンピースとシャツでコーディネート。女性がつけると首回りの華やかさが増して、こなれた雰囲気がぐっと上がります。私はお気に入りのシャツとデニムパンツで爽やかにコーデを組んでみました。普段から首元にネックレスなどはつけないので、普段とは違う新鮮な気持ちに!これからも毎日の必需品として身につけるマスク。少しでも機能的&オシャレなモノに変えられたら、ちょっとしたストレスからも解放されて、ファッションの一部として楽しめる日も近いかもしれません!muller of yoshiokubo公式サイト