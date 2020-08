ホラー映画『死霊館』シリーズを製作するニュー・ライン・シネマは現地時間2日、同シリーズに登場する呪われたアナベル人形の自粛生活に迫る短編動画を、米ワーナー・ブラザースのYouTubeチャンネルなどで公開した。

この動画は、毎年8月の第1日曜日に制定されている「National Doll Day」に合わせて製作されたもの。新型コロナウイルスの影響でテレワークが普及し、米・カリフォルニア州にあるワーナーのスタジオも人がいない状態に。Deadlineによると、ニュー・ライン・シネマのスタッフが先月下旬、スタジオに荷物を取りに行くついでに動画を撮影。FaceTimeで監督と通話しながら、iPhoneのカメラで撮影を行ったという。

アナベル人形は、自粛生活4日目までスタジオ内の椅子に座ったまま……。しかし、退屈な毎日に嫌気がさしたのか、5日目になるとポップコーンを作りはじめ、自分が出演している映画を鑑賞し始める。その後もアナベル人形は、プリンターで遊んでみたり、VRを鑑賞してみたりと、色々なことに挑戦。終いには、マスクを着用し、スタジオの外で移動用カートを運転している。動画の最後には「To Be Continued」の文字が映し出されており、近いうちに自粛生活の続きを見ることができそうだ。



シリーズは現在、『死霊館 エンフィールド事件』に続く新作『ザ・カンジャリング:ザ・デビル・メイド・ミー・ドゥ・イット(原題) / The Conjuring: The Devil Made Me Do It』が待機中。新型コロナの影響で、全米公開が9月11日から2021年6月4日に延期となっている。(編集部・倉本拓弥)