アニメ『僕のヒーローアカデミア』の新作オリジナルエピソード「生き残れ!決死のサバイバル訓練」が、8月16日0時(日本時間)より各国の有料動画配信サービスにて世界同時配信されることが決まった。『僕のヒーローアカデミア』は、シリーズ累計発行部数2700万部を突破した「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の堀越耕平による人気漫画。人々が“個性”と呼ばれる超常能力を持つ世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称“デク”が、個性を悪用する敵<ヴィラン>から社会を守るヒーローになるため、仲間たちとともに成長する物語が展開する。テレビアニメは第5期の制作決定が発表されている。今回の新作エピソードは、時系列としてはテレビアニメ3期で描かれた「プロヒーロー仮免取得試験編」の直前。デクたち雄英ヒーロー科1年A組のメンバーが仮免試験に向けた救助訓練に臨むと、そこで大崩落事故が発生。地下に散り散りとなってしまったデクや爆豪、轟、お茶子たちが力を合わせ、危機を脱出しようとする姿を描く緊迫感あるストーリーが、前・後編で配信される。このストーリーは、2018年に開催された、ヒロアカ声優10名が出演したスペシャルイベントの朗読劇がベースとなっている。ヒロアカファンを興奮させた声優陣の迫真の演技やキャラクター同士の意外な掛け合いが、アニメーションではどう仕上がっているのかが見どころだ。さらに、2017年に発売された原作コミックスの第13巻特別版、第14巻特別版に同梱されたDVD収録の2本のオリジナルエピソード「救え!救助訓練!」「Training of the Dead」も同時配信が決定。緊迫感のあるストーリーでありながらコミカルな展開が魅力のエピソードとなっている。アニメ『僕のヒーローアカデミア』新作オリジナルエピソード「生き残れ!決死のサバイバル訓練」前編/後編、「救え!救助訓練!」「Training of the Dead」は、8月16日0時よりHuluにて独占先行配信。8月30日(日)からは、dアニメストアやU‐NEXTなど他有料配信サービスでも配信開始。