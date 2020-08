【今週スタートの海外ドラマ】愛憎劇＆スリラー＆アクションドラマがファイナル！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(8月3日〜)は、ファイナルを迎える嫉妬と欲望が渦巻く歴史ドラマや北欧発のスリラードラマ、アクションドラマがスタート。お見逃しなく!

8月3日(月)から8月9日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

8月3日(月)

■24:00〜『オスマン帝国外伝〜愛と欲望のハレム〜』シーズン4(チャンネル銀河)

嫉妬と欲望、そして愛憎渦巻く宮廷を舞台に繰り広げられる歴史ドラマのファイナルシーズン。陰謀による失踪から不死鳥のごとくよみがえった皇帝妃ヒュッレムは我が子を玉座に就けるため、全力でムスタファを潰しにかかる。老境を迎えた皇帝スレイマンの成長した皇子たちが、後継者の座を巡る骨肉の争いを繰り広げていく―。





■24:15〜『フランス絶景ミステリー コレクション』(AXNミステリー)

フランスの絶景地を舞台に描かれた1話、約2時間のミステリー・ドラマシリーズ。第1話では、モン・サン・ミッシェルを望むサン・マロ湾の海岸で他殺体が見つかり、その手口は17世紀の海賊の拷問にそっくりだった...。

8月5日(水)

■『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン5(DVDレンタル)

前シーズンに出演していなかったウィン・ショット役のジェレミー・ジョーダンがカムバック! 主演を務めるメリッサ・ブノワが監督デビューを飾るシーズン5。新たなカップルが誕生し、始まったばかりの関係を模索する一方で、ジョンのもとを意外な客が訪れる―。

8月6日(木)

■『ザ・レイン』シーズン3(Netflix)

Netflix初となるデンマーク製作のスリラードラマ。殺人ウイルスを含む雨により人類がほぼ死滅、姉弟は他の生存者たちとともに雨の謎に迫っていく。ファイナルとなるシーズン3が配信!

8月7日(金)

■『アルタ・マール:公海の殺人』シーズン3(Netflix)

1940年代、スペインからブラジルへ向かう豪華客船で次々と発生する不可解な殺人事件。エヴァとカロリーヌの姉妹は嘘と陰謀が渦巻く誰も逃げられない船内で真実を探っていく。

8月9日(日)

■18:00〜『ザ・シューター / 極大射程』シーズン3(AXN)

天才スナイパー、ボブ・リー・スワガーと世界的秘密結社との最後の戦い。サスペンス・アクションドラマの最終章となるシーズン3が先行一挙放送。スワガーは30年前に殉職した父アールの死に疑念を抱き、その真相を探り始める。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『フランス絶景ミステリー コレクション』/『オスマン帝国外伝〜愛と欲望のハレム〜』(c)Tims Productions/『SUPERGIRL/スーパーガール』(c)2020 Warner Bros. Entertainment Inc. SUPERGIRL(TM) and all pre-existing characters and elements TM and (c)DC Comics./『ザ・レイン』シーズン3/『アルタ・マール:公海の殺人』シーズン3/『ザ・シューター/極大射程』シーズン3 (c) 2020 Paramount Television. All Rights Reserved.