「カウボーイビバップ」「コードギアス」シリーズなどサンライズの人気アニメの楽曲配信がスタート。主題歌、キャラクターソング、劇伴など549曲が各種ストリーミングサービスで配信されている(プレイリスト:https://jvcmusic.lnk.to/FLD_playlist2)。

「カウボーイビバップ」からは、オープニング曲「Tank!」収録のサウンドトラックなどを配信。富野由悠季監督と菅野よう子がタッグを組んだ「ブレンパワード」や「∀ガンダム」のサウンドトラック、オールドファンに向けて「シティーハンター 百万ドルの陰謀」「ベターマン」などもラインナップされている。さらに「天空のエスカフローネ」シリーズの各種サウンドトラックには、坂本真綾のデビュー曲となったテレビシリーズオープニングテーマ「約束はいらない」や劇場版主題歌の「指輪」が収録。また「コードギアス」シリーズは今回の配信をもって、シリーズの全楽曲が配信されることになった。

主な配信タイトルは以下の通り。

■カウボーイビバップ

「COWBOY BEBOP (Original Motion Picture Soundtrack)」(17曲/https://jvcmusic.lnk.to/COWBOY_BEBOP)

「COWBOY BEBOP Vitaminless」(8曲)

「COWBOY BEBOP (Original Motion Picture Soundtrack 2 - No Disc)」(18曲)

「COWBOY BEBOP (Original Motion Picture Soundtrack 3 - Blue)」(17曲)「COWBOY BEBOP Remixes Music for Freelance」(15曲)

「COWBOY BEBOP Knockin' on Heaven's Door Ask DNA」(5曲)

「COWBOY BEBOP Knockin' on Heaven's Door (Original Motion Picture Soundtrack - Future Blues)」(24曲)

「COWBOY BEBOP Tank! the! Best!」(12曲)

■天空のエスカフローネ

「天空のエスカフローネ ORIGINAL SOUNDTRACK」(15曲/https://jvcmusic.lnk.to/ESCAFLOWNE)

「天空のエスカフローネ ORIGONAL SOUNDTRACK 2」(17曲)

「天空のエスカフローネ ORIGONAL SOUNDTRACK 3」(15曲)

「The Vision of Escaflowne - Lovers Only」(19曲)

「『エスカフローネ』オリジナル・サウンドトラック」(24曲)

■ブレンパワード

「ブレンパワード オリジナルサウンドトラック」(20曲/https://jvcmusic.lnk.to/BRAIN_POWERD)

「ブレンパワード オリジナルサウンドトラック 2」(16曲)

■∀ガンダム

「∀GUNDAM オリジナル・サウンドトラック」(24曲/https://lnk.to/5WhTcvNs)

「∀GUNDAM オリジナル・サウンドトラック 2 ディアナ&キエル」(23曲)

「∀GUNDAM オリジナル・サウンドトラック 3 Cocoa」(21曲)

「劇場版∀ガンダム サウンドトラックス 惑星の午後、僕らはキスをした」(24曲)

■コードギアス

「コードギアス 反逆のルルーシュ O.S.T.」(22曲/https://jvcmusic.lnk.to/CODE_GEASS)

「コードギアス 反逆のルルーシュ O.S.T.2」(22曲)

「勇侠青春謳」

「コードギアス 反逆のルルーシュ CODE BLACK+」(7曲)

「コードギアス 反逆のルルーシュR2 O.S.T.」(24曲)

「コードギアス 反逆のルルーシュR2 O.S.T.2」(30曲)

「わがろうたし悪の華」

「コードギアス 反逆のルルーシュR2 Sound Variety R18」(3曲)

「コードギアス 反逆のルルーシュ キャラクターソングベスト」(14曲)

「コードギアス 亡国のアキト O.S.T.」(18曲)

「コードギアス 亡国のアキト O.S.T.2」(19曲)

「映画『コードギアス 復活のルルーシュ』オリジナルサウンドトラック」(79曲)

■ベターマン

「ベターマン オリジナルサウンドトラック1」(38曲/https://jvcmusic.lnk.to/BETTERMAN)

「ベターマン オリジナルサウンドトラック2」(30曲)

「ユメノカケラ/鎮-requiem-」

■シティーハンター 百万ドルの陰謀

「シティーハンター オリジナルスペシャル・サウンドトラック」(8曲/https://jvcmusic.lnk.to/CITY_HUNTER)