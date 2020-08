【無料で見れる！】海外ドラマ選りすぐりの7作品、第1話を8月2日（日）に一挙放送！

話題の海外ドラマから最新映画、ハリウッド大作、不朽の名作まで、充実のラインアップでお届けする「BS10 スターチャンネル」。圧倒的クオリティの米HBOドラマを独占最速放送でお届けするBSハイビジョン3チャンネル編成のプレミアムチャンネルから、8月2日(日)、HBOの大人気海外ドラマ・シリーズ計7作品のシーズン1第1話を一挙無料放送する。



数多くの大ヒットドラマを輩出し、エミー賞をはじめ名だたる賞レースでは毎回注目を浴び、世界中のドラマファンを虜にするアメリカの有料ケーブル局HBO。架空の大陸を舞台に複数の王家が覇権争いを繰り広げる壮大なドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』をはじめ、J・J・エイブラムズが製作総指揮を執り、西部劇の世界を再現したテーマパークでAIの反乱を描く『ウエストワールド』、1985年に起こった未曾有の原発事故を描き今年度ゴールデン・グローブ賞で作品賞と助演男優賞受賞した『チェルノブイリ』など新旧話題作を取りそろえてラインナップ。

また第1話の無料放送後には、8月7日(金)から第72回エミー賞にノミネートされた両作揃いだ。夏の休暇を利用して"最旬"海外ドラマをイッキに網羅してみては?





傑作HBOドラマ第1話無料放送7連発

【STAR1 字幕版】8月2日(日)午前10:30〜一挙放送

◇10:30〜『アウトサイダー #1』

傑作HBO®ドラマ6作品ノンストップマラソン

【STAR1 字幕版】 8月11日(火)0:45〜8月14日(金)18:50

◇8月11日(火)

0:45〜『アウトサイダー』

