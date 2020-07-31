King Gnu¡¦°æ¸ýÍý¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é ¡ØMIU404¡ÙÂè7ÏÃ¥²¥¹¥È½Ð±é·èÄê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°½Ìî¹ä¤ÈÀ±Ìî¸»¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØMIU404¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢8·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ë½÷Í¥¤Î¤ê¤ç¤¦¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ÇÐÍ¥¤ÎùàËÜ¿¸Ìé¡¢King Gnu¤Î°æ¸ýÍý¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£°æ¸ý¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing Gnu¡¦°æ¸ýÍý¡¢¤ê¤ç¤¦¡¢ùàËÜ¿¸Ìé¤é¡ØMIU404¡ÙÂè7ÏÃ¥²¥¹¥È¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·Ù»¡ÆâÉô¤Ç¡È²¿¤Ç¤â²°¡É¤È¤ä¤æ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ë½éÆ°ÁÜºº¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ëµ¡Æ°ÁÜººÂâ¡Êµ¡ÁÜ¡Ë¤¬¡¢24»þ´Ö¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç»ö·ï²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢1ÏÃ´°·ë¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡Öµ¡ÁÜ¡×¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£°½Ìî¤ÈÀ±Ìî¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¶¦±é¤Ë¤Ï²¬ÅÄ·ò»Ë¡¢¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡¢ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢¤µ¤é¤ËÅÏî´·½Í´¡¢¶â°æÍ¦ÂÀ¡¢À¸À¥¾¡µ×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥àÆâ¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£½éÆ°ÁÜºº¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿°Ë¿á¡Ê°½Ìî¡Ë¤È»ÖËà¡ÊÀ±Ìî¡Ë¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÇº½¤Î»³¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»àÂÎ¡£Â¾¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë»ö¾ðÄ°¼è¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¤â¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î1¿Í¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¸¥å¥ê¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤È²¿¤«¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤ê¤ç¤¦¤Ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥¸¥å¥êÌò¤ÇÍÅ±ð¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ÆæÂ¿¤¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¡£ùàËÜ¤Ï¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃË¡¦ÁÒÅÄÌ÷ÅµÌò¡£ÁÒÅÄ¤â¥¸¥å¥ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤À¤¬¡¢°Ë¿á¤È»ÖËà¤ÎÄ°¼è¤Ç¡¢»àÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÃË¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë°æ¸ý¤Ï¡¢°Ë¿á¤È»ÖËà¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤òÇÛÃ£¤¹¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÇÛÃ£°÷¡¦ÈôÅÄÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤Î´ÉÍý¿ÍÌò¤Ç±Ç²è¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡ÈÀÖ¥Ú¥óÂíÀî¡É¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂíÀî±Ñ¼¡¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØMIU404¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË22»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing Gnu¡¦°æ¸ýÍý¡¢¤ê¤ç¤¦¡¢ùàËÜ¿¸Ìé¤é¡ØMIU404¡ÙÂè7ÏÃ¥²¥¹¥È¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·Ù»¡ÆâÉô¤Ç¡È²¿¤Ç¤â²°¡É¤È¤ä¤æ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ë½éÆ°ÁÜºº¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ëµ¡Æ°ÁÜººÂâ¡Êµ¡ÁÜ¡Ë¤¬¡¢24»þ´Ö¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç»ö·ï²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢1ÏÃ´°·ë¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡Öµ¡ÁÜ¡×¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£°½Ìî¤ÈÀ±Ìî¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¶¦±é¤Ë¤Ï²¬ÅÄ·ò»Ë¡¢¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡¢ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢¤µ¤é¤ËÅÏî´·½Í´¡¢¶â°æÍ¦ÂÀ¡¢À¸À¥¾¡µ×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥àÆâ¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£½éÆ°ÁÜºº¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿°Ë¿á¡Ê°½Ìî¡Ë¤È»ÖËà¡ÊÀ±Ìî¡Ë¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÇº½¤Î»³¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»àÂÎ¡£Â¾¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë»ö¾ðÄ°¼è¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¤â¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î1¿Í¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¸¥å¥ê¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤È²¿¤«¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤ê¤ç¤¦¤Ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥¸¥å¥êÌò¤ÇÍÅ±ð¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ÆæÂ¿¤¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¡£ùàËÜ¤Ï¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃË¡¦ÁÒÅÄÌ÷ÅµÌò¡£ÁÒÅÄ¤â¥¸¥å¥ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤À¤¬¡¢°Ë¿á¤È»ÖËà¤ÎÄ°¼è¤Ç¡¢»àÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÃË¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë°æ¸ý¤Ï¡¢°Ë¿á¤È»ÖËà¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤òÇÛÃ£¤¹¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÇÛÃ£°÷¡¦ÈôÅÄÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤Î´ÉÍý¿ÍÌò¤Ç±Ç²è¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡ÈÀÖ¥Ú¥óÂíÀî¡É¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂíÀî±Ñ¼¡¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØMIU404¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË22»þÊüÁ÷¡£