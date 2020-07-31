MTVビデオ・ミュージック・アワード候補、トップはアリアナ・グランデ＆レディー・ガガ
米MTV主宰のミュージックビデオの祭典、全米最大級の音楽授賞式MTVビデオ・ミュージック・アワード（VMA）のノミネートが発表された。今年は、アリアナ・グランデとレディー・ガガが、共に9つのノミネート獲得でトップタイとなった。
【写真】レディー・ガガwithアリアナ・グランデ「Rain On Me」MV場面写真
アリアナとガガは、お笑い芸人の渡辺直美とゆりやんレトリィバァがオフィシャル・パロディ・ミュージック・ビデオを制作したことでも話題の「Rain On Me」で7ノミネート、ほかにそれぞれ2部門にノミネートされ最多となった。
2人に続くのは、ビリー・アイリッシュとザ・ウィークエンドで共に6ノミネート。その後にテイラー・スウィフトが5ノミネートと続く。
なお今年は、新型コロナウイルスの流行によるロックダウンにちなんで、「最優秀ミュージック・ビデオ・フロム・ホーム」や、「最優秀自主隔離パフォーマンス」といった、新しいカテゴリーが追加されている。
MTVビデオ・ミュージック・アワードは、ファンからの投票により受賞が決定。本日から8月23日まで投票が行われる（現地時間）。授賞式は現地時間8月30日に放送予定。全ノミネートは以下の通り。
＜最優秀ビデオ賞／VIDEO OF THE YEAR＞
ビリー・アイリッシュ「everything i wanted」
エミネム ft. ジュース・ワールド「Godzilla」
フューチャー ft. ドレイク「Life Is Good」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
テイラー・スウィフト「The Man」
ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」
＜最優秀アーティスト賞／ARTIST OF THE YEAR＞
ダベイビー
ジャスティン・ビーバー
レディー・ガガ
ミーガン・ジー・スタリオン
ポスト・マローン
ザ・ウィークエンド
＜最優秀楽曲賞／SONG OF THE YEAR＞
ビリー・アイリッシュ「everything i wanted」
ドージャ・キャット「Say So」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
ミーガン・ザ・スタリオン「Savage」
ポスト・マローン「Circles」
ロディ・リッチ「The Box」
＜最優秀コラボレーション賞／BEST COLLABORATION＞
アリアナ・グランデ＆ジャスティン・ビーバー「Stuck with U」
ブラック・アイド・ピーズft.J.バルヴィン「RITMO （Bad Boys For Life）」
エド・シーランft.カリード「Beautiful People」
フューチャーft. ドレイク「Life Is Good」
カロル・G ft.ニッキー・ミナージュ「Tusa」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
＜プッシュ・ニュー・アーティスト賞＞
ドージャ・キャット
ジャック・ハーロウ
ルイス・キャパルディ
ロディ・リッチ
タテ・マクレー
ヤングブラッド
＜最優秀ポップ・ビデオ賞／BEST POP＞
BTS「On」
ホールジー「You should be sad」
ジョナス・ブラザーズ「What a Man Gotta Do」
ジャスティン・ビーバーft. クエヴォ「Intentions」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
テイラー・スウィフト「Lover」
＜最優秀ヒップホップ・ビデオ賞／BEST HIP HOP＞
ダベイビー「BOP」
エミネムft. ジュース・ワールド「Godzilla」
フューチャーft. ドレイク「Life Is Good」
ミーガン・ザ・スタリオン「Savage」
ロディ・リッチ「The Box」
トラヴィス・スコット「HIGHEST IN THE ROOM」
＜最優秀ロック・ビデオ賞／BEST ROCK＞
ブリンク 182「Happy Days」
コールドプレイ「Orphans」
エヴァネッセンス「Wasted On You」
フォール・アウト・ボーイft. ワイクリフ・ジョン「Dear Future Self (Hands Up)」
グリーン・デイ「Oh Yeah!」
ザ・キラーズ「Caution」
＜最優秀オルタナティブ・ビデオ賞／BEST ALTERNATIVE＞
The 1975 「If You’re Too Shy（Let Me Know）」
オール・タイム・ロウ「Some Kind Of Disaster」
Finneas「Let’s Fall in Love for the Night」
ラナ・デル・レイ「Doin’ Time」
マシン・ガン・ケリー「Bloody Valentine」
トゥエンティ・ワン・パイロッツ「Level of Concern」
＜最優秀ラテン・ビデオ賞／BEST LATIN＞
アヌエルAA ft. ダディー・ヤンキー，Ozuna，カロルG＆J.バルヴィン「China」
バッド・バニー 「Yo Perreo Sola」
ブラック・アイド・ピーズft. Ozuna ＆ J.レイ・ソウル「MAMACITA」
J.バルヴィン「Amarillo」
カロルG ft. ニッキー・ミナージュ「Tusa」
Maluma ft. J.バルヴィン 「Que Pena」
＜最優秀R＆B・ビデオ賞／BEST R＆B＞
アリシア・キーズ「Underdog」
Chloe x Halle「Do It」
H.E.R. ft. YG 「Slide」
カリード ft. サマー・ウォーカー「Eleven」
リゾ「Cuz I Love You」
ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」
＜最優秀K‐POP・ビデオ賞／BEST K‐POP＞
（G）I‐DLE「Oh My God」
BTS「On」
EXO「Obsession」
Monsta X「SOMEONE’S SOMEONE」
Tomorrow X Together「9 and Three Quarters （Run Away）」
Red Velvet「Psycho」
＜ビデオ・フォー・グッド賞／VIDEO FOR GOOD＞
アンダーソン・パーク「Lockdown」
ビリー・アイリッシュ「all the good girls go to hell」
デミ・ロヴァート「I Love Me」
H.E.R.「I Can’t Breathe」
リル・ベイビー「The Bigger Picture」
テイラー・スウィフト「The Man」
＜最優秀ミュージック・ビデオ・フロム・ホーム賞／BEST MUSIC VIDEO FROM HOME＞
ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー「Wildflower」
アリアナ・グランデ＆ジャスティン・ビーバー「Stuck with U」
ブリンク 182 「Happy Days」
ドレイク「Toosie Slide」
ジョン・レジェンド「Bigger Love」
トゥエンティ・ワン・パイロッツ「Level of Concern」
＜最優秀自主隔離パフォーマンス／BEST QUARANTINE PERFORMANCE＞
Chloe x Halle 「Do It」（from MTV’s Prom-athon）
CNCO （MTV Unplugged at Home）
DJ D・ナイス（Club MTV presents ＃DanceTogether）
ジョン・レジェンド（＃togetherathome Concert Series）
レディ・ガガ「Smile」（from One World： Together At Home）
ポスト・マローン（Nirvana Tribute）
＜最優秀監督賞／BEST DIRECTION＞
ビリー・アイリッシュ「xanny」
ドージャ・キャット 「Say So」
デュア・リパ「Don’t Start Now」
ハリー・スタイルズ「Adore You」
テイラー・スウィフト「The Man」
ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」
＜最優秀撮影賞／BEST CINEMATOGRAPHY＞
ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー「Old Me」
カミラ・カベロ ft. ダベイビー「My Oh My」
ビリー・アイリッシュ「all the good girls go to hell」
ケイティ・ペリー「Harleys In Hawaii」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」
＜最優秀アートディレクション賞／BEST ART DIRECTION＞
エイサップ・ロッキー「Babushka Boi」
デュア・リパ「Physical」
ハリー・スタイルズ「Adore You」
マイリー・サイラス「Mother’s Daughter」
セレーナ・ゴメス「Boyfriend」
テイラー・スウィフト「Lover」
＜最優秀視覚効果賞／BEST VISUAL EFFECTS＞
ビリー・アイリッシュ「all the good girls go to hell」
デミ・ロヴァート「I Love Me」
デュア・リパ「Physical」
ハリー・スタイルズ「Adore You」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
トラヴィス・スコット「HIGHEST IN THE ROOM」
＜最優秀振付賞／BEST CHOREOGRAPHY＞
BTS 「On」
CNCO＆ナティ・ナターシャ「Honey Boo」
ダベイビー「BOP」
デュア・リパ「Physical」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
ノーマニ「Motivation」
＜最優秀編集賞／BEST EDITING＞
ホールジー「Graveyard」
ジェイムス・ブレイク「Can’t Believe the Way We Flow」
リゾ「Good As Hell」
マイリー・サイラス「Mother’s Daughter」
ロザリア「A Pale」
ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」
【写真】レディー・ガガwithアリアナ・グランデ「Rain On Me」MV場面写真
アリアナとガガは、お笑い芸人の渡辺直美とゆりやんレトリィバァがオフィシャル・パロディ・ミュージック・ビデオを制作したことでも話題の「Rain On Me」で7ノミネート、ほかにそれぞれ2部門にノミネートされ最多となった。
2人に続くのは、ビリー・アイリッシュとザ・ウィークエンドで共に6ノミネート。その後にテイラー・スウィフトが5ノミネートと続く。
なお今年は、新型コロナウイルスの流行によるロックダウンにちなんで、「最優秀ミュージック・ビデオ・フロム・ホーム」や、「最優秀自主隔離パフォーマンス」といった、新しいカテゴリーが追加されている。
MTVビデオ・ミュージック・アワードは、ファンからの投票により受賞が決定。本日から8月23日まで投票が行われる（現地時間）。授賞式は現地時間8月30日に放送予定。全ノミネートは以下の通り。
＜最優秀ビデオ賞／VIDEO OF THE YEAR＞
ビリー・アイリッシュ「everything i wanted」
エミネム ft. ジュース・ワールド「Godzilla」
フューチャー ft. ドレイク「Life Is Good」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
テイラー・スウィフト「The Man」
ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」
＜最優秀アーティスト賞／ARTIST OF THE YEAR＞
ダベイビー
ジャスティン・ビーバー
レディー・ガガ
ミーガン・ジー・スタリオン
ポスト・マローン
ザ・ウィークエンド
＜最優秀楽曲賞／SONG OF THE YEAR＞
ビリー・アイリッシュ「everything i wanted」
ドージャ・キャット「Say So」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
ミーガン・ザ・スタリオン「Savage」
ポスト・マローン「Circles」
ロディ・リッチ「The Box」
＜最優秀コラボレーション賞／BEST COLLABORATION＞
アリアナ・グランデ＆ジャスティン・ビーバー「Stuck with U」
ブラック・アイド・ピーズft.J.バルヴィン「RITMO （Bad Boys For Life）」
エド・シーランft.カリード「Beautiful People」
フューチャーft. ドレイク「Life Is Good」
カロル・G ft.ニッキー・ミナージュ「Tusa」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
＜プッシュ・ニュー・アーティスト賞＞
ドージャ・キャット
ジャック・ハーロウ
ルイス・キャパルディ
ロディ・リッチ
タテ・マクレー
ヤングブラッド
＜最優秀ポップ・ビデオ賞／BEST POP＞
BTS「On」
ホールジー「You should be sad」
ジョナス・ブラザーズ「What a Man Gotta Do」
ジャスティン・ビーバーft. クエヴォ「Intentions」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
テイラー・スウィフト「Lover」
＜最優秀ヒップホップ・ビデオ賞／BEST HIP HOP＞
ダベイビー「BOP」
エミネムft. ジュース・ワールド「Godzilla」
フューチャーft. ドレイク「Life Is Good」
ミーガン・ザ・スタリオン「Savage」
ロディ・リッチ「The Box」
トラヴィス・スコット「HIGHEST IN THE ROOM」
＜最優秀ロック・ビデオ賞／BEST ROCK＞
ブリンク 182「Happy Days」
コールドプレイ「Orphans」
エヴァネッセンス「Wasted On You」
フォール・アウト・ボーイft. ワイクリフ・ジョン「Dear Future Self (Hands Up)」
グリーン・デイ「Oh Yeah!」
ザ・キラーズ「Caution」
＜最優秀オルタナティブ・ビデオ賞／BEST ALTERNATIVE＞
The 1975 「If You’re Too Shy（Let Me Know）」
オール・タイム・ロウ「Some Kind Of Disaster」
Finneas「Let’s Fall in Love for the Night」
ラナ・デル・レイ「Doin’ Time」
マシン・ガン・ケリー「Bloody Valentine」
トゥエンティ・ワン・パイロッツ「Level of Concern」
＜最優秀ラテン・ビデオ賞／BEST LATIN＞
アヌエルAA ft. ダディー・ヤンキー，Ozuna，カロルG＆J.バルヴィン「China」
バッド・バニー 「Yo Perreo Sola」
ブラック・アイド・ピーズft. Ozuna ＆ J.レイ・ソウル「MAMACITA」
J.バルヴィン「Amarillo」
カロルG ft. ニッキー・ミナージュ「Tusa」
Maluma ft. J.バルヴィン 「Que Pena」
＜最優秀R＆B・ビデオ賞／BEST R＆B＞
アリシア・キーズ「Underdog」
Chloe x Halle「Do It」
H.E.R. ft. YG 「Slide」
カリード ft. サマー・ウォーカー「Eleven」
リゾ「Cuz I Love You」
ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」
＜最優秀K‐POP・ビデオ賞／BEST K‐POP＞
（G）I‐DLE「Oh My God」
BTS「On」
EXO「Obsession」
Monsta X「SOMEONE’S SOMEONE」
Tomorrow X Together「9 and Three Quarters （Run Away）」
Red Velvet「Psycho」
＜ビデオ・フォー・グッド賞／VIDEO FOR GOOD＞
アンダーソン・パーク「Lockdown」
ビリー・アイリッシュ「all the good girls go to hell」
デミ・ロヴァート「I Love Me」
H.E.R.「I Can’t Breathe」
リル・ベイビー「The Bigger Picture」
テイラー・スウィフト「The Man」
＜最優秀ミュージック・ビデオ・フロム・ホーム賞／BEST MUSIC VIDEO FROM HOME＞
ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー「Wildflower」
アリアナ・グランデ＆ジャスティン・ビーバー「Stuck with U」
ブリンク 182 「Happy Days」
ドレイク「Toosie Slide」
ジョン・レジェンド「Bigger Love」
トゥエンティ・ワン・パイロッツ「Level of Concern」
＜最優秀自主隔離パフォーマンス／BEST QUARANTINE PERFORMANCE＞
Chloe x Halle 「Do It」（from MTV’s Prom-athon）
CNCO （MTV Unplugged at Home）
DJ D・ナイス（Club MTV presents ＃DanceTogether）
ジョン・レジェンド（＃togetherathome Concert Series）
レディ・ガガ「Smile」（from One World： Together At Home）
ポスト・マローン（Nirvana Tribute）
＜最優秀監督賞／BEST DIRECTION＞
ビリー・アイリッシュ「xanny」
ドージャ・キャット 「Say So」
デュア・リパ「Don’t Start Now」
ハリー・スタイルズ「Adore You」
テイラー・スウィフト「The Man」
ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」
＜最優秀撮影賞／BEST CINEMATOGRAPHY＞
ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー「Old Me」
カミラ・カベロ ft. ダベイビー「My Oh My」
ビリー・アイリッシュ「all the good girls go to hell」
ケイティ・ペリー「Harleys In Hawaii」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」
＜最優秀アートディレクション賞／BEST ART DIRECTION＞
エイサップ・ロッキー「Babushka Boi」
デュア・リパ「Physical」
ハリー・スタイルズ「Adore You」
マイリー・サイラス「Mother’s Daughter」
セレーナ・ゴメス「Boyfriend」
テイラー・スウィフト「Lover」
＜最優秀視覚効果賞／BEST VISUAL EFFECTS＞
ビリー・アイリッシュ「all the good girls go to hell」
デミ・ロヴァート「I Love Me」
デュア・リパ「Physical」
ハリー・スタイルズ「Adore You」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
トラヴィス・スコット「HIGHEST IN THE ROOM」
＜最優秀振付賞／BEST CHOREOGRAPHY＞
BTS 「On」
CNCO＆ナティ・ナターシャ「Honey Boo」
ダベイビー「BOP」
デュア・リパ「Physical」
レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」
ノーマニ「Motivation」
＜最優秀編集賞／BEST EDITING＞
ホールジー「Graveyard」
ジェイムス・ブレイク「Can’t Believe the Way We Flow」
リゾ「Good As Hell」
マイリー・サイラス「Mother’s Daughter」
ロザリア「A Pale」
ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」