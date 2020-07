米MTV主宰のミュージックビデオの祭典、全米最大級の音楽授賞式MTVビデオ・ミュージック・アワード(VMA)のノミネートが発表された。今年は、アリアナ・グランデとレディー・ガガが、共に9つのノミネート獲得でトップタイとなった。アリアナとガガは、お笑い芸人の渡辺直美とゆりやんレトリィバァがオフィシャル・パロディ・ミュージック・ビデオを制作したことでも話題の「Rain On Me」で7ノミネート、ほかにそれぞれ2部門にノミネートされ最多となった。2人に続くのは、ビリー・アイリッシュとザ・ウィークエンドで共に6ノミネート。その後にテイラー・スウィフトが5ノミネートと続く。なお今年は、新型コロナウイルスの流行によるロックダウンにちなんで、「最優秀ミュージック・ビデオ・フロム・ホーム」や、「最優秀自主隔離パフォーマンス」といった、新しいカテゴリーが追加されている。MTVビデオ・ミュージック・アワードは、ファンからの投票により受賞が決定。本日から8月23日まで投票が行われる(現地時間)。授賞式は現地時間8月30日に放送予定。全ノミネートは以下の通り。<最優秀ビデオ賞/VIDEO OF THE YEAR>ビリー・アイリッシュ「everything i wanted」エミネム ft. ジュース・ワールド「Godzilla」フューチャー ft. ドレイク「Life Is Good」レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」テイラー・スウィフト「The Man」ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」<最優秀アーティスト賞/ARTIST OF THE YEAR>ダベイビージャスティン・ビーバーレディー・ガガミーガン・ジー・スタリオンポスト・マローンザ・ウィークエンド<最優秀楽曲賞/SONG OF THE YEAR>ビリー・アイリッシュ「everything i wanted」ドージャ・キャット「Say So」レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」ミーガン・ザ・スタリオン「Savage」ポスト・マローン「Circles」ロディ・リッチ「The Box」<最優秀コラボレーション賞/BEST COLLABORATION>アリアナ・グランデ&ジャスティン・ビーバー「Stuck with U」ブラック・アイド・ピーズft.J.バルヴィン「RITMO (Bad Boys For Life)」エド・シーランft.カリード「Beautiful People」フューチャーft. ドレイク「Life Is Good」カロル・G ft.ニッキー・ミナージュ「Tusa」レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」<プッシュ・ニュー・アーティスト賞>ドージャ・キャットジャック・ハーロウルイス・キャパルディロディ・リッチタテ・マクレーヤングブラッド<最優秀ポップ・ビデオ賞/BEST POP>BTS「On」ホールジー「You should be sad」ジョナス・ブラザーズ「What a Man Gotta Do」ジャスティン・ビーバーft. クエヴォ「Intentions」レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」テイラー・スウィフト「Lover」<最優秀ヒップホップ・ビデオ賞/BEST HIP HOP>ダベイビー「BOP」エミネムft. ジュース・ワールド「Godzilla」フューチャーft. ドレイク「Life Is Good」ミーガン・ザ・スタリオン「Savage」ロディ・リッチ「The Box」トラヴィス・スコット「HIGHEST IN THE ROOM」<最優秀ロック・ビデオ賞/BEST ROCK>ブリンク 182「Happy Days」コールドプレイ「Orphans」エヴァネッセンス「Wasted On You」フォール・アウト・ボーイft. ワイクリフ・ジョン「Dear Future Self (Hands Up)」グリーン・デイ「Oh Yeah!」ザ・キラーズ「Caution」<最優秀オルタナティブ・ビデオ賞/BEST ALTERNATIVE>The 1975 「If You’re Too Shy(Let Me Know)」オール・タイム・ロウ「Some Kind Of Disaster」Finneas「Let’s Fall in Love for the Night」ラナ・デル・レイ「Doin’ Time」マシン・ガン・ケリー「Bloody Valentine」トゥエンティ・ワン・パイロッツ「Level of Concern」<最優秀ラテン・ビデオ賞/BEST LATIN>アヌエルAA ft. ダディー・ヤンキー,Ozuna,カロルG&J.バルヴィン「China」バッド・バニー 「Yo Perreo Sola」ブラック・アイド・ピーズft. Ozuna & J.レイ・ソウル「MAMACITA」J.バルヴィン「Amarillo」カロルG ft. ニッキー・ミナージュ「Tusa」Maluma ft. J.バルヴィン 「Que Pena」<最優秀R&B・ビデオ賞/BEST R&B>アリシア・キーズ「Underdog」Chloe x Halle「Do It」H.E.R. ft. YG 「Slide」カリード ft. サマー・ウォーカー「Eleven」リゾ「Cuz I Love You」ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」<最優秀K‐POP・ビデオ賞/BEST K‐POP>(G)I‐DLE「Oh My God」BTS「On」EXO「Obsession」Monsta X「SOMEONE’S SOMEONE」Tomorrow X Together「9 and Three Quarters (Run Away)」Red Velvet「Psycho」<ビデオ・フォー・グッド賞/VIDEO FOR GOOD>アンダーソン・パーク「Lockdown」ビリー・アイリッシュ「all the good girls go to hell」デミ・ロヴァート「I Love Me」H.E.R.「I Can’t Breathe」リル・ベイビー「The Bigger Picture」テイラー・スウィフト「The Man」<最優秀ミュージック・ビデオ・フロム・ホーム賞/BEST MUSIC VIDEO FROM HOME>ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー「Wildflower」アリアナ・グランデ&ジャスティン・ビーバー「Stuck with U」ブリンク 182 「Happy Days」ドレイク「Toosie Slide」ジョン・レジェンド「Bigger Love」トゥエンティ・ワン・パイロッツ「Level of Concern」<最優秀自主隔離パフォーマンス/BEST QUARANTINE PERFORMANCE>Chloe x Halle 「Do It」(from MTV’s Prom-athon)CNCO (MTV Unplugged at Home)DJ D・ナイス(Club MTV presents #DanceTogether)ジョン・レジェンド(#togetherathome Concert Series)レディ・ガガ「Smile」(from One World: Together At Home)ポスト・マローン(Nirvana Tribute)<最優秀監督賞/BEST DIRECTION>ビリー・アイリッシュ「xanny」ドージャ・キャット 「Say So」デュア・リパ「Don’t Start Now」ハリー・スタイルズ「Adore You」テイラー・スウィフト「The Man」ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」<最優秀撮影賞/BEST CINEMATOGRAPHY>ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー「Old Me」カミラ・カベロ ft. ダベイビー「My Oh My」ビリー・アイリッシュ「all the good girls go to hell」ケイティ・ペリー「Harleys In Hawaii」レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」<最優秀アートディレクション賞/BEST ART DIRECTION>エイサップ・ロッキー「Babushka Boi」デュア・リパ「Physical」ハリー・スタイルズ「Adore You」マイリー・サイラス「Mother’s Daughter」セレーナ・ゴメス「Boyfriend」テイラー・スウィフト「Lover」<最優秀視覚効果賞/BEST VISUAL EFFECTS>ビリー・アイリッシュ「all the good girls go to hell」デミ・ロヴァート「I Love Me」デュア・リパ「Physical」ハリー・スタイルズ「Adore You」レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」トラヴィス・スコット「HIGHEST IN THE ROOM」<最優秀振付賞/BEST CHOREOGRAPHY>BTS 「On」CNCO&ナティ・ナターシャ「Honey Boo」ダベイビー「BOP」デュア・リパ「Physical」レディー・ガガ with アリアナ・グランデ「Rain On Me」ノーマニ「Motivation」<最優秀編集賞/BEST EDITING>ホールジー「Graveyard」ジェイムス・ブレイク「Can’t Believe the Way We Flow」リゾ「Good As Hell」マイリー・サイラス「Mother’s Daughter」ロザリア「A Pale」ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」