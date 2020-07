20代オシャレ女子のためのファッションメディア「itSnap」の連載企画「最新weeklyファッションまとめ7コーデ-itSnap-!」をお届け。※2020年7月14日(火)〜7月18日(土)掲載分

今回は、女性らしいシルエットのコーデが大集合! キュッとメリハリのあるウエストから、上品丈のワンピ&スカートがふわっと広がって美人見え♡ デートにもぴったりな甘めテイストばかりなので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

ハイブランド小物MIXでハイソな装いに

出典:itSnap

関西学院大学四回生・きぃえりさん/24歳(158cm)

FENDI、Christian Louboutin、CHANEL etc.

ハイブランド小物MIXでハイソな装いに☆

「夏を意識して涼しげ&さわやかなワンピース(tocco closet)でコーデ! このワンピは、フリーアナウンサーの宇垣美里さんが着ているのを見てついつい買ったアイテム(笑)♪ それに、FENDIのチェーンショルダーミニバッグとChristian Louboutinのスタッズ付きサンダルを合わせてみました。一目惚れしたこのサンダルがどうしても欲しくて、去年完売した物をなんとかGet。アクセはピアスと腕時計を両方ともCHANELにしたんです♡」

■そでレースストライプ柄ワンピース 約\5,000 / tocco closet

■レザーチェーンバッグ 約\150,000 / FENDI

■ゴールドスタッズ付き厚底サンダル 約\130,000 / Christian Louboutin

■ロゴ×フラワーモチーフピアス / CHANEL

■ゴールドバングル / Cartier

■ダイヤ付き腕時計 / CHANEL

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

カジュアルなデニムワンピ×シアーな透けそでトップスがGood

出典:itSnap

女優、タレント・和田瞳さん/25歳(161cm)

カジュアルなデニムワンピに品を宿す

シアーな透けそでトップスがGood!

「全身をブルー系の色味でまとめて清涼感を意識した着こなし☆ スソがレイヤーになっているところや、ウエストあたりのレースアップデザインがいい感じのデニムワンピ(REDYAZEL)の中に、GRLのハピプラなチュールトップスを合わせてみました。足元も夏感の出るドット柄のシースルーパンプス(RANDA)でガーリーに。あとは、ヴィンテージショップで買ったChristian Diorのロゴブレス、KENZOのロゴがインパクトのあるストロートートバッグを持って完成です♪」

■デニムロングワンピース 約\13,000 / REDYAZEL

■チュールトップス 約\3,000 / GRL

■ストローロゴトートバッグ 約\50,000 / KENZO

■ドット柄シースルーパンプス 約\5,000 / RANDA

■ヴィンテージシルバーロゴブレスレット 約\5,000 / Christian Dior

ラベンダースカートにパステルピンクのバッグ合わせが大好評!

出典:itSnap

フリーモデル、インフルエンサー・鈴木まゆさん/26歳(162cm)

愛され感があふれるラベンダースカートに

パステルピンクのバッグ合わせが大好評!

「“夏のラベンダーコーデ”が今日のスタイリングテーマ♡ ドット柄のオフショルトップス(titty&Co.)は短丈でウエスト位置高めにコーデできるところがいい感じで、韓国で買ったハイウエストロングスカートを合わせました。これはラベンダーの色味がとっても好みで、この夏のヘビロテアイテムなんです☆ バッグはスカートの色味にトーンを合わせた淡ピンクのミニショルダーバッグ(kate spade new York)をセレクト! 靴はフラワー刺しゅうがキュートなコルクソールサンダル(Supreme.La.La.)にして、足元も女性らしくしてみました。」

■ドット柄オフショルトップス 約\6,000 / titty&Co.

■ハイウエストロングスカート 約\1,500

■ミニチェーンショルダーバッグ 約\24,000 / kate spade new york

■フラワー刺しゅうコルクソールサンダル 約\13,000 / Supreme.La.La.

■フラワーモチーフゴールドネックレス 約\10,000 / kate spade new york

■ラインストーン付きゴールドブレスレット / kate spade new york

■フラワーモチーフゴールリング 約\10,000 / kate spade new york

黒×モスグリーンの落ち着いた色使いで大人の余裕を

出典:itSnap

フリーモデル・サニカさん/29歳(163cm)

エレガントな黒×モスグリーンの落ち着いた色使いで大人の余裕を☆

「夏なんですがあえて暗めな色使いで落ち着かせた、“ママのランチ会”をイメージの着こなしなんです。デコルテ部分が透けたレーストップスはMOUSSYのアイテムで、カジュアルにもキレイめにも使えて重宝しています。合わせたスカートは楽天で買ったものなんですが、どこのブランドかは忘れちゃいました(笑)。これは、大人っぽいモスグリーンの色味がお気に入り。ビッグサイズのトートバッグはZARA、ウッドソールのレザーサンダルはFOREVER 21で約¥3,000とプチプラでした!」

■ノースリーブレーストップス 約\5,000 / MOUSSY

■ハイウエストロングスカート 約\7,000

■ビッグサイズトートバッグ 約\6,000 / ZARA

■ウッドソールレザーサンダル 約\3,000 / FOREVER 21

■ゴールドピアス 約\2,000 / SOLEIL

■Wクロスゴールドネックレス / TSUTSUMI

■レザー腕時計 / TRIWA

■シルバーリング(右手中指) 約\60,000 / Chrome Hearts

ホワイトワントーンの装いを花柄&透け肌見せでメリハリを出す

出典:itSnap

千葉大学二年・森下花音さん/20歳(157cm)

ホワイトワントーンの装いを

花柄&透け肌見せでクリーンにメリハリ出し!

「白をメインにさわやかな色使いと、シースルーの肌見せで今っぽくしました☆ 小花柄ロングワンピ(who’s who Chico)はナチュラルに可愛く着られるので◎。トップスはGRLのレースキャミを合わせつつ、その上にdazzlinのシアーシャツをコーディネート☆ 流行りのアイテムだし、透け感がとってもいい感じで♡ そして、靴もトップスと同じGRLのプチプラパンプス(約¥1,800)。仕上げに夏感が高まるクリアトートバッグ(one after another NICE CLAUP)を持ってみました!」

■シアーシャツ 約\8,000 / dazzlin

■レースキャミソール 約\1,200 / GRL

■小花柄ロングワンピース 約\8,000 / who’s who Chico

■クリアトートバック / one after another NICE CLAUP

■スエードパンプス 約\2,000 / GRL

■ゴールドハートピアス 約\500

■ビジュー付きゴールドハートネックレス / 4℃

■2連ゴールドリング(右手薬指) 約\2,000 / CRAFY

■2個セットゴールドリング(右手人差し指、左手人差し指) 約\2,000 / fing.

これからのコーデの参考に♡

ぜひこれからの季節のコーデの参考にしてくださいね。

