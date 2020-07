米テレビ界の最高峰「エミー賞」のノミネーションが現地時間28日に発表された。最多はHBOのヒーロードラマ『ウォッチメン』で、リミテッド・シリーズ作品賞を含む26のノミネート。黒人俳優のノミネート数が過去最高を記録するなど、ダイバーシティを感じられる多彩なラインナップとなっている。『ウォッチメン』に続くのが、Amazonの『マーベラス・ミセス・メイゼル』で、20ノミネート。その次がNetflixの『オザークへようこそ』とHBOの『キング・オブ・メディア』で18ノミネートと続く。放送局別では、Netflixが160のノミネートで、107のHBOを抑え、ノミネート数トップに輝いた。また、コメディー番組『サタデー・ナイト・ライブ』で、アメリカの新型コロナウイルス対策チームの中心人物ファウチ氏を演じたブラッド・ピットもゲスト男優賞にノミネート。ほかに、ケイト・ブランシェット、ジェニファー・アニストン、ヒュー・ジャックマンらがノミネートされている。第72回エミー賞は、ジミー・キンメルがホストを務め、現地時間9月20日に開催予定。主なノミネーションは以下の通り。【ドラマ部門】■作品賞『ベター・コール・ソウル』(AMC)『ザ・クラウン』(Netflix)『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』(Hulu)『キリング・イヴ/Killing Eve』 (BBC America/AMC)『オザークへようこそ』 (Netflix)『マンダロリアン』 (Disney Plus)『キング・オブ・メディア』 (HBO)『ストレンジャー・シングス 未知の世界』(Netflix)■主演男優賞ジェイソン・ベイトマン(『オザークへようこそ』)スターリング・K・ブラウン(『THIS IS US 36歳、これから』)スティーヴ・カレル(『ザ・モーニングショー』)ブライアン・コックス(『キング・オブ・メディア』)ビリー・ポーター(『POSE ポーズ』)ジェレミー・ストロング(『キング・オブ・メディア』)■主演女優賞ジェニファー・アニストン(『ザ・モーニングショー』)オリヴィア・コールマン(『ザ・クラウン』)ジョディ・カマー(『キリング・イヴ/Killing Eve』)ローラ・リニー(『オザークへようこそ』)サンドラ・オー(『キリング・イヴ/Killing Eve』)ゼンデイヤ(『ユーフォリア/EUPHORIA』)■助演男優賞ジャンカルロ・エスポジート(『ベター・コール・ソウル』)ブラッドリー・ウィットフォード(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)ビリー・クラダップ(『ザ・モーニングショー』)マーク・デュプラス(『ザ・モーニングショー』)ニコラス・ブラウン(『キング・オブ・メディア』)キーラン・カルキン(『キング・オブ・メディア』)マシュー・マクファディン(『キング・オブ・メディア』)ジェフリー・ライト(『ウエストワールド』)■助演女優賞ローラ・ダーン(『ビッグ・リトル・ライズ』)メリル・ストリープ(『ビッグ・リトル・ライズ』)ヘレナ・ボナム=カーター(『ザ・クラウン』)サミラ・ワイリー(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)フィオナ・ショウ(『キリング・イヴ/Killing Eve』)ジュリア・ガーナー(『オザークへようこそ』)サラ・スヌーク(『キング・オブ・メディア』)タンディ・ニュートン(『ウエストワールド』)【コメディ部門】■作品賞『ラリーのミッドライフ☆クライシス』(HBO)『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』(Netflix)『グッド・プレイス』(NBC)『インセキュア』(HBO)『コミンスキー・メソッド』(Netflix)『マーベラス・ミセス・メイゼル』(Amazon Prime Video)『シッツ・クリーク』(Pop TV)『What We Do in the Shadows(原題)』(FX)■主演男優賞アンソニー・アンダーソン(『Black‐ish(原題)』)ドン・チードル(『Black Monday(原題)』)テッド・ダンソン(『グッド・プレイス』)マイケル・ダグラス(『コミンスキー・メソッド』)ユージン・レヴィ(『シッツ・クリーク』)ラミー・ユセフ(『ラミー 自分探しの旅』)■主演女優賞クリスティナ・アップルゲイト(『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』)レイチェル・ブロズナハン(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)リンダ・カーデリーニ(『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』)キャサリン・オハラ(『シッツ・クリーク』)イッサ・レイ(『インセキュア』)トレイシー・エリス・ロス(『Black‐ish(原題)』)■助演男優賞アンドレ・ブラウアー(『ブルックリン・ナイン‐ナイン』)ウィリアム・ジャクソン・ハーパー(『グッド・プレイス』)アラン・アーキン(『コミンスキー・メソッド』)スターリング・K・ブラウン(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)トニー・シャルーブ(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)マハーシャラ・アリ(『ラミー 自分探しの旅』)キーナン・トンプソン(『サタデー・ナイト・ライブ』)ダニエル・レヴィ(『シッツ・クリーク』)■助演女優賞ベティ・ギルピン(『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』)ダーシー・カーデン(『グッド・プレイス』)イヴォンヌ・オージ(『インセキュア』)アレックス・ボースタイン(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)マリン・ヒンクル(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)ケイト・マッキノン(『サタデー・ナイト・ライブ』)セシリー・ストロング(『サタデー・ナイト・ライブ』)アニー・マーフィー(『シッツ・クリーク』)■リミテッドシリーズ作品賞『リトル・ファイアー〜彼女たちの秘密』 (Hulu)『Mrs. America(原題)』 (Hulu)『アンビリーバブル たった1つの真実』 (Netflix)『アンオーソドックス』 (Netflix)『ウォッチメン』(HBO)